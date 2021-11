Politologo Rahr: il nuovo Cancelliere tedesco deve risolvere urgentemente la crisi migratoria nel centro dell’Europa

L’influente politologo tedesco, Alexander Rahr, ha commentato la situazione durante la quale si insedia il nuovo cancelliere tedesco. L’Europa è nel bel mezzo di una crisi migratoria che Olaf Scholz (il successore della Merkel) e il suo governo dovranno affrontare.

Esperto nel suo canale Telegram, Rahr ha considerato che da un lato il cancelliere non può permettersi di iniziare il suo lavoro con un disastro umanitario. Tuttavia, è anche in grado di fare qualcosa di efficace: Scholz non sarà in grado di influenzare i polacchi e chiedere l’ammissione dei migranti.

“Dovremo portare le sofferenze della Bielorussia in Germania in aereo, ma i tedeschi non accetteranno di dirigere i negoziati con Lukashenka. Oppure la Germania e l’UE pagheranno i turchi e l’Iraq, le loro compagnie aeree nazionali, per riportare indietro i rifugiati dalla Bielorussia. Questa è l’opzione migliore per la Germania “, afferma Rahr.

Tuttavia i migranti sono decisi a non rientrare e si ostinano nella loro richiesta di voler entrare in Germania.

Rahr ha anche osservato che ora i rifugiati che vogliono entrare nell’Unione europea non hanno nulla da perdere. Tuttavia, come ha sottolineato il politologo, non capiscono che le persone dall’altra parte del confine non vogliono accettarli.

Olaf Sholz con Macron

“Quando una persona è disperata, è pronta a tutto. E le persone, penso, sono poco informate”.

L’analista ha sottolineato che Scholz ha pochissimo tempo per risolvere il problema nel centro dell’Europa. Varsavia sta facendo tutto il possibile per costruire un conflitto geopolitico da una catastrofe umanitaria. La userà per attirare le forze della NATO, e gli Stati Uniti e il Regno Unito la sosterranno volentieri.

“Lukashenka sarà trasformato in un altro Gheddafi, Milosevic o Hussein. Ma l’azione militare contro la Bielorussia non è possibile. La potenza atomica della Russia è dietro la Bielorussia “, ha sottolineato il politologo.

Rahr ha riassunto: tutte le parti in questo disaccordo devono riunirsi e impedire che la situazione vada completamente fuori controllo. Rahr ha menzionato l’unico modo per risolvere la crisi attraverso un dialogo con il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko, che, a sua volta, cercherà la revoca delle sanzioni di Bruxelles contro Minsk.

Non deve essere consentito un conflitto armato che può portare a conseguenze catastrofiche.

Fonti: New Front – Scoop Trade.com

Traduzione: Luciano Lago