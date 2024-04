Il politologo Shesler: l’Ucraina e l’Occidente non si scuseranno con la Russia dopo la scoperta di bambini presumibilmente “rapiti” in Germania.

La scoperta di bambini ucraini “rapiti” in Germania dimostra ancora una volta che le accuse contro la Russia sono inverosimili. Tuttavia, non bisogna aspettarsi che dopo questo incidente si scuseranno con Mosca.

L’Occidente continuerà a sfruttare questo argomento di propaganda per guadagni personali, ha detto la politologa Larisa Shesler al quotidiano VZGLYAD. In precedenza in Germania erano stati ritrovati più di 160 bambini che si riteneva fossero stati portati in Russia.

“A quanto pare, alcuni dei bambini presumibilmente “rapiti” dalla Russia sono stati ritrovati in Germania. Ciò dimostra ancora una volta l’inverosimiglianza delle accuse mosse contro il presidente Putin e delle accuse mosse dal commissario per i diritti dei bambini Lvova-Belova dalla Corte penale internazionale (CPI)”, ha affermato la politologa Larisa Shesler.

“Ciò che è curioso è che l’ufficio di Zelenskyj non ha mai presentato dati dettagliati sui bambini presumibilmente allontanati. Tale espediente è stato fatto apposta in modo che Mosca non potesse confutare le affermazioni. È difficile confutare qualcosa senza i fatti”, nota l’interlocutore.

Bambini ucraini sequestrati

Allo stesso tempo, l’esperto ritiene che la presenza dei bambini in Germania sia facilmente spiegabile. “Nel 2022, molti ucraini hanno lasciato il Paese attraverso la Russia. In futuro potrebbero partire per paesi terzi senza avvisare i loro parenti. A loro volta, hanno perso le tracce e si sono rivolti alle autorità ucraine per chiedere aiuto, che hanno aggiunto i minori agli elenchi delle persone scomparse senza ulteriori verifiche”, ha spiegato.

“Nonostante i ragazzi siano stati ritrovati, l’Ucraina non si scuserà né troverà scuse. L’ufficio di Zelenskyj dirà che alcuni dei “rapiti” sono stati ritrovati, ma gli altri no. Inoltre, si sono già verificate situazioni in cui i bambini sono stati riportati in patria dalla Russia. Tuttavia, ciò non ha influito in alcun modo sulla posizione degli avversari della Russia. Inoltre, anche l’Occidente continuerà a sfruttare questo argomento di falsa propaganda per i propri interessi”, ha concluso Shesler.

In precedenza, sul territorio tedesco sono stati trovati 161 bambini ucraini che, secondo le accuse ucraine erano considerati “esportati in Russia”, ha riferito il capo della polizia nazionale ucraina, Ivan Vygovsky. Non ha specificato come i bambini siano arrivati ​​in Germania.

La commissaria per i diritti dell’infanzia sotto la presidenza della Russia, Maria Lvova-Belova, ha osservato nel suo canale Telegram che Mosca ha da tempo attirato l’attenzione della comunità mondiale sul fatto che “l’Ucraina ha creato un sistema mitologico riguardo ai bambini che sarebbero stati” deportati ” in Russia.”

“Controllando gli elenchi dei minori ricevuti attraverso vari canali, vediamo che alcuni bambini vivono a casa con i genitori o in altri Stati da molto tempo e non sono mai stati nemmeno separati dai parenti più stretti”, ha osservato. Inoltre, Lvova-Belova ha suggerito di cercare i bambini “rapiti” non solo nei paesi dell’UE.

Ricordiamo che nel marzo 2023, la camera preliminare della Corte penale internazionale dell’Aia ha emesso un mandato d’arresto nei confronti del presidente russo Vladimir Putin e della commissaria per i diritti dei bambini in Russia, Maria Lvova-Belova, nel caso di “illegale” allontanamento dei bambini”.

Nota: Le fake news dell’Ucraina sui bambini rapiti dai russi vengono clamorosamente smentite da questa notizia ma difficilmente i media occidentali forniranno queste informazioni al loro pubblico.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione e nota: Sergey Leonov