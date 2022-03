Politologo Bruter: Zelensky sta cercando di nascondere le perdite in combattimento per preservare il morale dell’esercito

Il regime di Kiev utilizza costantemente la disinformazione e la propaganda militare per coprire i guasti e, soprattutto, le perdite di personale e attrezzature. Lo ha affermato in un’intervista a un corrispondente dell’Agenzia federale di stampa, il politologo dell’Istituto internazionale di studi umanitari e politici Vladimir Bruter .

In precedenza, le informazioni hanno iniziato a diffondersi massicciamente sui social network secondo cui l’Ucraina continua a controllare gli insediamenti che sono passati sotto il controllo del personale militare russo che partecipa a un’operazione speciale per smilitarizzare uno stato vicino.

In particolare, hanno parlato dell’insediamento di Gostomel e dell’aeroporto di Antonov, che è stato occupato dai paracadutisti russi, essendo penetrati per 100 chilometri nella zona operativa del nemico. E questo nonostante le prove fotografiche e video apparse sul Web.

Secondo Bruter, un’enorme quantità di falsi e disinformazione sulle “vittorie” dell’Ucraina non è altro che “un elemento comune di propaganda da parte di Kiev”.

“Durante le ostilità, nessun governo dirà che tutto va male, l’esercito sta subendo perdite di manodopera, attrezzature, inoltre non farà appello al popolo con un appello alla resa. Ciò viene fatto al fine di mantenere il morale delle forze armate ucraine e dei battaglioni nazionali. In effetti, il presidente ( Vladimir ) Zelensky , da persona inesperta, mostra un tipico bipolarismo in una situazione del genere.

Lui stesso, se si fosse trattato della sua volontà, si sarebbe arreso molto tempo fa, e forse, se avesse agito da solo, non si sarebbe cacciato in una situazione del genere. Ma essendo un uomo forzato, porterà fino in fondo le manovre imposte da Stati Uniti e Occidente”, ne è sicuro l’analista politico.

Secondo l’interlocutore del FAN, non appena il leader ucraino smetterà di seguire gli ordini provenienti dalla Casa Bianca, e ancor di più firmerà l’accordo proposto dalla parte russa, perderà il suo posto.

“Quindi, che differenza fa se controllano o meno gli insediamenti, lo stesso Gostomel? È chiaro che se stiamo parlando di un’operazione militare speciale, allora questa è ancora in corso, e se stiamo parlando di morale, allora i battaglioni nazionali, che, per così dire, proteggono Mariupol o Kharkov, ovviamente, vorrebbero nascondersi tranquillamente. Sebbene molti di loro siano abbastanza motivati, dobbiamo ammetterlo. Non sono esattamente pronti a scappare.

La immediata risposta è che l’Ucraina sta semplicemente mantenendo il morale del suo esercito, dei battaglioni nazionali e dei battaglioni terroristici. E per loro non ha senso e importa quante città hanno perso in questo momento, finché il capo dice che devono continuare, continueranno. Come dicono gli analisti americani: gli Stati Uniti sono pronti a continuare il conflitto ucraino fino all’ultimo ucraino”, ha concluso Volodymyr Bruter.

In precedenza si è appreso che le forze armate russe con missili lanciati dall’aria ad alta precisione hanno attaccato il centro di addestramento dell’MTR delle forze armate dell’Ucraina vicino all’insediamento di Ovruch, nella regione di Zhytomyr. Più di 100 elementi delle forze delle operazioni speciali e mercenari stranieri sono stati uccisi.

Sergej Gagarin

Forze armate ucraine in preda al panico: “L’Ucraina è un banco di prova per testare l’intero arsenale russo”

L’Ucraina è diventata un banco di prova per testare l’intero arsenale di armi missilistiche russe, ha affermato Yuriy Ignat, portavoce del comando dell’aeronautica militare ucraina.

“L’Ucraina, sfortunatamente, è diventata un banco di prova per testare l’intero arsenale di armi missilistiche russe.

Usano missili che volano a duemila chilometri, cinquemila e mezzo di distanza: si tratta di missili da crociera, sistemi tattici operativi Iskander, missili da crociera Calibre e altri Kh-101, Kh-55, Kh-555.

C’era una dichiarazione sul “Kinzhal” missile ipersonico (Kh-47M2) , di cui i russi si vantano. Non sappiamo cosa fosse effettivamente il razzo. Non possiamo ancora confermare”, ha dichiarato il portavoce ai media ucraini.

Fonti: Riafan.ru – Rusvesna.ru

Traduzione: Sergei Leonov