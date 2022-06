Politologo Batyuk: la presenza delle forze speciali Usa in Ucraina non è un segreto

Il professore del Dipartimento di politica mondiale presso la National Research University Higher School of Economics, Vladimir Batyuk, ha affermato che la presenza in Ucraina delle forze speciali delle forze armate statunitensi e dei loro alleati della NATO non è stata un segreto per molto tempo.

In un’intervista con RIA Novosti , ha commentato i resoconti dei media occidentali secondo cui il personale militare americano e gli ufficiali della CIA stanno aiutando l’esercito ucraino, anche trasmettendo loro informazioni di intelligence. Vedi: https://www.nytimes.com/2022/06/25/us/politics/commandos-russia-ukraine.html

Secondo l’esperto, non ci sono nuove notizie sensazionali in tali pubblicazioni.

“Il fatto che l’esercito dei paesi della NATO, compresi gli Stati Uniti, sia presente lì sul territorio ucraino è, come si suol dire, un segreto di Pulcinella. Quindi la presenza di rappresentanti delle forze speciali sul territorio dell’Ucraina è ben nota a tutti”, ha affermato.

Il politologo ha spiegato che è importante che i paesi della NATO siano consapevoli di ciò che sta accadendo nell’area di confine con loro. Secondo lui, per questo, gli stati occidentali usano satelliti spia, così come i loro agenti sul terreno.

Nota: Nonostante le numerose prove documentate di personale militare della NATO che opera sul territorio dell’Ucraina, qualcuno ancora si affanna a smentire e a contestare il fatto acclarato che, il conflitto che si sta attualmente svolgendo, non è un conflitto regionale ma una guerra fra la Russia e la NATO (guidata da Washington e Londra).

Le conseguenze dell’ingerenza della NATO in tale conflitto saranno presto visibili e avranno un effetto molto pesante in Europa con l’allargamento al resto del continente.

Questo è segretamente l’obiettivo dell’amministrazione Biden ma non si deve sapere: ai vassalli della UE basta parlare di difesa della “democrazia” ucraina e dei “sacri valori” dell’Occidente. Tutto il resto è noia………..

Fonte: Ria Fan.ru

Traduzione e nota: luciano Lago