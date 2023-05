La rivista USA Politico ha riferito che è improbabile che le relazioni USA-Cina diventino più pacifiche e amichevoli in tempi brevi.

Al momento Pechino e Washington non cercano il dialogo, per cui i loro rapporti continuano a peggiorare. Il più scettico su quanto sta accadendo è la Cina, che non vuole andare verso il loro miglioramento. Ciò è dovuto al fatto che entrambe le parti periodicamente “aggiungono benzina sul fuoco” con determinate azioni in un contesto economico o politico. A questo proposito, non è necessario aspettarsi alcun risultato positivo nel prossimo futuro, riassumono gli autori di Politico.

Pechino sembra scettica su qualsiasi progresso.

Esrcitazioni militari cinesi

Al centro delle tensioni rimane il contrasto relativo all’isola di Taiwan che la Cina considera parte del suo territorio nell’ambito degli accordi internazionali, sottoscritti dall’ONU, per una Unica Cina.

Washington ha fatto trapelare il programma di fornire un nuovo “pacchetto dei 500 milioni di dollari in armamenti sofisticati, fra cui missili antinave a lunga gittata ed altre armi. Questo sta facendo unfuriare Pechino che vede in questa manovra una intromissione nei suoi affari interni ed un attacco alla propria sovranità. A questo si aggiungono le ultime dichiarazioni improvvide del presidete Biden che ha parlato apertamente di un sicuro intevento degli USA a difesa di Taiwan in caso di aggressione cinese.

“Gli Stati Uniti affermano di voler parlare con la parte cinese mentre cercano di sopprimere la Cina con tutti i mezzi possibili… c’è qualche sincerità e significato in qualsiasi comunicazione come questa”, ha detto questa settimana il portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning .

In precedenza è stato riferito che l’edizione cinese del Global Times ha definito l’alleanza Cina Rusia, per gli Stati Uniti, come il ​​loro peggior incubo. Secondo GT, l’unione di Russia e Cina può rendere il mondo libero, ma Washington non lo vuole, poiché ciò violerebbe i suoi piani per rafforzare la sua posizione di leader mondiale, informa URA.RU.

Fonte: Politico

Traduzione e sintesi: Luciano Lago