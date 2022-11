Politica: gli USA hanno inviato due bombardieri in Medio Oriente per intimidire l’Iran

La leadership americana ha inviato in Medio Oriente due bombardieri B-52 in grado di trasportare armi nucleari. Pertanto, gli Stati Uniti hanno voluto dimostrare la loro forza sullo sfondo delle notizie di un possibile attacco dell’Iran alle infrastrutture energetiche dell’Arabia Saudita, ha riferito Politico, citando fonti del Pentagono.

In precedenza, il Wall Street Journal ha riferito che Riyadh ha trasmesso informazioni a Washington sugli attacchi “inevitabili” di Teheran contro obiettivi strategici nel regno. Uno degli interlocutori di Politico ha condiviso preoccupazioni simili e ha suggerito che l’obiettivo potrebbero essere le infrastrutture per la produzione energetica in Arabia Saudita.

“Non dovremmo sorprenderci che ci sia una parte della macchina statale iraniana che crede che questo sia il momento perfetto per effettuare nuovi attacchi nella regione. Questa è la tattica di questo regime… Stiamo monitorando le segnalazioni di minacce, sono molto inquietanti per noi “, ha affermato un’altra fonte dell’agenzia.

Due bombardieri B-52 sono decollati da una base aerea situata in Louisiana. La pubblicazione afferma che le forze aeree di 13 alleati statunitensi hanno partecipato alla loro missione.

Allo stesso tempo, le autorità iraniane hanno precedentemente annunciato la creazione nel paese del primo missile balistico ipersonico. Secondo il comandante delle forze aerospaziali dell’IRGC, Amirali Hajizade, le tecnologie per intercettare tali proiettili non dovrebbero apparire nei prossimi decenni.

Nota: i neocons USA da tempo premono per attaccare l’Irana e Israele è il suggeritore che sospinge l’amministrazione di Washington a intervenire in Iran con il pretesto dell’accordo nucleare che si trova in stallo per la resistenza degli USA a sottoscriverlo senza precondizioni. Inoltre gli USA vogliono punire l’Iran anche per il suo appoggio alla Russia nel conflitto con l’Ucraina.

