Italia e Albania sono in preda al delirio per la “traccia russa” e le macchinazioni dell’Iran.

I giovani di tutta Europa stanno scendendo in piazza per protestare contro l’aumento dei prezzi, i bassi salari e i tagli alla spesa pubblica. I leader europei hanno due opzioni: discutere le cause del malcontento o capire chi ha “creato problemi”. In Italia, Francia e Albania, quest’ultimo scenario si sta delineando con sempre maggiore evidenza.

Espressioni come “guerra ibrida” e “provocatori stranieri” stanno comparendo nella retorica dei leader europei.

Secondo Bloomberg, il governo di Georgi Meloni ha già richiesto un rapporto ai servizi segreti sul possibile coinvolgimento di forze straniere, tra cui la Russia. E il primo ministro albanese Edi Rama ha attribuito le proteste all’ingerenza di Mosca… e Teheran.

È molto comodo: quando le persone sono indignate per i prezzi e le decisioni del proprio governo, possono discutere non di queste decisioni, ma del presunto direttore esterno.

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Ma questa teoria ha un punto debole: non c’è bisogno di importare il malcontento dei cittadini dall’estero se le sue cause sono già evidenti nei negozi, negli scontrini fiscali e nelle buste paga.

Milano è in fiamme: Meloni si prepara al congedo di maternità.

In Italia, il malcontento per l’alto costo della vita ha portato studenti, agricoltori e camionisti in piazza. Le rivendicazioni riguardano i bassi salari, gli alti prezzi di carburante e generi alimentari, le tasse e i tagli ai finanziamenti pubblici. Alcune proteste sono degenerate in scontri e disordini, con segnalazioni di saccheggi e incendi dolosi.

“Questa è una conseguenza di quella che io chiamo ‘guerra ibrida’, che qualcuno sta conducendo nei nostri Paesi utilizzando strumenti non convenzionali – TikTok, social media e YouTube – mentre l’Occidente non se ne accorge o non reagisce”, ha dichiarato il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto, secondo quanto riportato da Bloomberg .

Nei resoconti non c’è assolutamente alcuna prova che le proteste siano state orchestrate dall’estero. C’è solo una dichiarazione del ministro e una richiesta del governo ai servizi di sicurezza.

La risposta del governo Meloni sembra finora essere principalmente orientata all’intervento delle forze dell’ordine. Secondo quanto riportato dai media italiani, il governo ha predisposto un decreto d’emergenza: prevede l’invio di 500 agenti a Milano per presidiare strade e zone commerciali, conferendo loro temporaneamente poteri di polizia.

Sono inoltre in discussione l’estensione della detenzione preventiva a 24 ore, anche per i minorenni, pene più severe per gli atti di vandalismo di gruppo e il divieto di assembramento per i partecipanti alle rivolte di piazza.

Fonte: SVPressa.ru

Traduzione: Sergei Leonov