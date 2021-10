Più di 38 aerei militari cinesi entrano nella zona di identificazione di Taiwan, primo avviso per gli Anglo-USA

Un numero record di aerei militari cinesi, 38 in totale, è entrato nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan venerdì, anniversario della Cina comunista, ha annunciato sabato Taipei.

La dimostrazione di forza arriva giorni dopo che Pechino ha accusato la Gran Bretagna di aver inviato una nave da guerra nello stretto di Taiwan con “disegni sinistri”.

La presenza nella sua zona di identificazione della difesa aerea (“Adiz”, secondo il suo acronimo in inglese) di 22 aerei da combattimento, due bombardieri e un aereo da guerra antisommergibile ha portato le forze militari taiwanesi a far decollare i propri aerei per poi allontanarsi, ha riferito il ministero della Difesa.

Nella notte tra venerdì e sabato, un secondo gruppo di 13 aerei è entrato nell’Adiz, portando il numero totale di aerei a 38, secondo il ministero.

Un’area di identificazione della difesa aerea è uno spazio aereo in cui uno Stato desidera identificare e localizzare un aeromobile per motivi di sicurezza nazionale.

Sono frequenti le incursioni dell’aviazione cinese in quest’area, poiché Pechino intende effettuare dimostrazioni di forza. Più di 500 sono già stati rilevati quest’anno contro 380 l’anno scorso, che era già un record.

Il precedente record giornaliero risale al 15 giugno, quando 28 aerei hanno attraversato la zona di difesa aerea di Taiwan.

Sorvolodi aerei su Taiwan

La Cina comunista considera l’isola, ora governata da un regime democratico, come una provincia ribelle chiamata a rientrare nella sua giurisdizione, se necessario con la forza.

La Cina non ha smesso di aumentare la pressione su Taiwan dall’elezione del 2016 del presidente Tsai Ing-wen, che rifiuta l’opinione di Pechino secondo cui l’isola fa parte di una “Cina unica”.

Pechino la scorsa settimana ha inviato 24 dispositivi nell’area dopo che Taiwan ha chiesto di aderire a un importante accordo commerciale transpacifico.

Le incursioni di venerdì arrivano dopo che la Gran Bretagna del 27 settembre e per la prima volta dal 2008 ha inviato una nave da guerra nello stretto di Taiwan.

Il comando dell’Esercito di liberazione popolare ha condannato l’atto, accusando la Gran Bretagna di nutrire “cattive intenzioni volte a sabotare la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan”.



Nota: La Cina fa capire agli Anglo-USA che su Taiwan non si può scherzare con il fuoco e lanciare provocazioni senza conseguenze.

fonte: https://fr.sputniknews.com

Traduzione: Gerard Trousson