Più di 1.600 scienziati firmano la dichiarazione: “Non esiste alcuna emergenza climatica”.

Di Ethan Huf

Non tutti nel campo della scienza hanno abbandonato la verità secondo cui l’anidride carbonica (CO2) e altri “gas serra” sono positivi per le persone e per il pianeta e non dannosi.

Più di 1.600 scienziati – 1.609 al momento della stesura di questo articolo, per la precisione – appartenenti al Global Climate Intelligence Group (CLINTEL) hanno firmato la Dichiarazione mondiale sul clima in agosto, dichiarando che il cambiamento climatico provocato dall’uomo è un mito.

Contrariamente alla narrativa di sinistra, non esiste alcuna “emergenza climatica”, il che significa che non è necessario abbandonare i combustibili “fossili” di origine terrestre come gas e petrolio a favore delle rumorose e antiestetiche turbine eoliche e dei pannelli solari di fabbricazione cinese.

“Non esiste un’emergenza climatica”, afferma CLINTEL.

“La scienza del clima dovrebbe essere meno politica, mentre le politiche climatiche dovrebbero essere più scientifiche. Gli scienziati dovrebbero affrontare apertamente le incertezze e le esagerazioni nelle loro previsioni sul riscaldamento globale, mentre i politici dovrebbero considerare spassionatamente i costi reali così come i benefici immaginati delle loro misure politiche”.

Dichiarazione mondiale sul clima: non esiste un’emergenza climatica

La maggior parte dei modelli climatici sono falsi e non dovrebbero essere utilizzati per formulare politiche

Da quando esiste la terra, il clima è sempre cambiato, afferma questo gruppo di scienziati e altri esperti. A volte fa freddo, mentre altre volte fa caldo – e togliere carne, automobili e libertà non cambierà mai la situazione.

Recentemente, nel 1850, la terra ha attraversato una “piccola era glaciale”, quindi “non sorprende”, afferma la dichiarazione, “che ora stiamo vivendo un periodo di riscaldamento”.

Il governo e i media amano fare molto rumore per nulla riguardo al cambiamento climatico. Tutto quel “riscaldamento globale” di cui amano inveire all’infinito non è poi così male.

“Il riscaldamento sta avvenendo ‘molto più lentamente’ di quanto previsto dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici”, ha scritto Naveen Athrappully in un rapporto per The Epoch Times .

Come ripetiamo ormai da tempo, la CO2 e gli altri gas serra fanno bene al pianeta. La CO2 in particolare è “essenziale” per tutta la vita sulla terra ed è estremamente “favorevole” per la natura e per l’effettivo rinverdimento del pianeta.

“I modelli climatici presentano molte carenze e non sono neanche lontanamente plausibili come strumenti politici”, avverte la coalizione, aggiungendo che questi stessi modelli “esagerano l’effetto dei gas serra” e “ignorano il fatto che arricchire l’atmosfera con CO2 è benefico”.

Sebbene cerchino ripetutamente di denigrarlo come inquinante, i cultisti del clima sbagliano , sbagliano e sbagliano ancora di più ogni volta che si riferiscono alla CO2 come a una sorta di flagello planetario che deve essere rimosso se vogliamo avere qualche possibilità di sopravvivenza.

“L’eccesso di CO2 si traduce nella crescita della biomassa vegetale globale, aumentando allo stesso tempo i rendimenti dei raccolti in tutto il mondo”, spiega ulteriormente Athrappully.

Inoltre, non esiste “nessuna prova statistica” che suggerisca anche lontanamente che la CO2 sia in qualche modo responsabile di alimentare ulteriori disastri naturali come uragani, siccità e inondazioni.

“Non esiste un’emergenza climatica”, afferma il gruppo. “Non c’è quindi motivo di panico e allarme. Ci opponiamo fermamente alla dannosa e irrealistica politica di zero emissioni di CO2 proposta per il 2050. Puntare sull’adattamento invece che sulla mitigazione; l’adattamento funziona qualunque siano le cause”.

“Credere al risultato di un modello climatico significa credere a ciò che i creatori del modello hanno inserito. Questo è precisamente il problema della discussione odierna sul clima in cui i modelli climatici sono centrali. La scienza del clima è degenerata in una discussione basata su convinzioni, non su una solida scienza autocritica. Non dovremmo liberarci dall’ingenua fiducia in modelli climatici immaturi?”

Fonte: Global Research

TRaduzione: Luciano Lago

*