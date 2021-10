Pfizer usa il suo vaccino contro il coronavirus per “mettere a tacere i governi e massimizzare i profitti”, lo dimostra un’analisi di diversi contratti aziendali





Il gruppo di difesa dei consumatori Public Citizen, che ha analizzato gli accordi, ha osservato che “il dominio di Pfizer sui paesi sovrani pone sfide fondamentali per rispondere alla pandemia”.

Martedì un’agenzia per la difesa dei consumatori ha pubblicato un rapporto in cui ha rivelato come l’azienda farmaceutica statunitense Pfizer – una delle più importanti aziende che ha creato il vaccino contro il coronavirus – usi il suo potere in tempi di pandemia.

Il gruppo no-profit statunitense “Public Citizen” ha analizzato gli accordi che Pfizer ha raggiunto con Brasile, Cile e Colombia, tra gli altri paesi. “I contratti offrono uno sguardo raro sul potere che una grande società farmaceutica ha acquisito per mettere a tacere i governi , accelerare l’offerta, trasferire i rischi e massimizzare i profitti durante la peggiore crisi di salute pubblica in un secolo”, si legge nella pubblicazione.

I punti svelati dei contratti

Public Citizen ha rivelato che il contratto raggiunto con il Brasile vieta alle autorità di fare “qualsiasi annuncio pubblico” sulle condizioni dell’accordo con Pfizer senza ottenere il permesso della società. Allo stesso modo, Pfizer vieta al Brasile di ricevere o fare donazioni del suo vaccino.

L’azienda farmaceutica ha inoltre chiesto che almeno 4 Paesi “risarciscano, difendano e mantengano indenne Pfizer ” da qualsiasi tipo di azione legale, danni e costi legati alla proprietà intellettuale del vaccino. Da Public Citizen hanno spiegato che “se un altro produttore del vaccino fa causa a Pfizer per violazione di brevetto in Colombia, il contratto prevede che il governo colombiano paghi il conto”.

Secondo le rivelazioni, Pfizer chiede che le controversie contrattuali siano risolte segretamente da arbitri privati e non davanti a tribunali pubblici.

Inoltre, i contratti con Brasile, Colombia, Cile, Repubblica Dominicana e Perù includono il punto che i paesi “rinunciano espressamente e irrevocabilmente a qualsiasi diritto all’immunità che” loro o i loro beni potrebbero avere in futuro, alcuni di loro hanno anche rinunciato immunità contro il sequestro preventivo dei loro beni . A questo proposito, la portavoce di Pfizer, Sharon Castillo, ha dichiarato che la società “non ha interferito e non intende assolutamente interferire in alcun asset diplomatico, militare o culturale significativo di alcun Paese”, riporta il Washington Post.

Inoltre, l’azienda può modificare la data di fornitura del farmaco. “Sotto la stragrande maggioranza dei contratti, gli interessi di Pfizer vengono prima di tutto”, ha affermato Public Citizen, aggiungendo che “il dominio di Pfizer sui paesi sovrani pone sfide fondamentali per rispondere alla pandemia”.

Albert Bourla, CEO of Pfizer pharmaceutical company, per la compagnia nel 2021 ricavi pari a 14,582 miliardi di dollari, in aumento del 45% rispetto allo stesso periodo del 2020. Solo dal vaccino per il Covid-19 sono pervenute entrate per 3,5 miliardi di dollari.

Un monopolio “troppo grande per fallire”

Nel frattempo, il Russian Direct Investment Fund (RDIF), che è dedicato alla distribuzione e alla vendita del farmaco Sputnik V, ha osservato lunedì che gli sviluppatori di vaccini a RNA – come Pfizer e de Moderna – “usano il governo, la regolamentazione e i media come leve nel tentativo di avere un monopolio ‘troppo grande per fallire'”.

Tuttavia, non ci sono dati di sicurezza a lungo termine per farmaci di questo tipo, in quanto si tratta di una nuova tecnologia e alcuni studi mostrano che l’immunità dopo l’applicazione “diminuisce rapidamente”.

In questo contesto, l’RDIF ha evidenziato la necessità di un approccio di portafoglio per ridurre i rischi della tecnologia e prevenire l’emergere di qualsiasi monopolio in questo settore.

