di Mohammad Khawajoui

Lo stallo tra Iran e Stati Uniti continua senza sosta, senza mostrare segni di attenuazione, mentre la mediazione diplomatica guidata dal Qatar non ha ancora prodotto una svolta. Ciascuna parte cerca di aumentare il costo del confronto per influenzare le mosse dell’altra: Washington sta inasprendo il blocco economico brandendo la minaccia della forza militare, mentre Teheran punta sulla propria resilienza e sull’escalation delle tensioni regionali per stabilire un deterrente.

Giovedì, diverse navi e petroliere sono state prese di mira nello Stretto di Hormuz per aver utilizzato il “corridoio meridionale”, che Teheran considera illegale.

Durante una visita a un’isola del Golfo, il comandante delle forze navali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, Ali Azmaei, ha affermato che sia la parte orientale che quella occidentale dello Stretto di Gibilterra sono sotto il “totale controllo” del suo Paese, sottolineando la sua capacità di “cambiare gli equilibri” in questa strategica via d’acqua. L’Iran intende imporre un nuovo regime di transito, una mossa osteggiata dagli Stati Uniti e dagli Stati del Golfo, che stanno cercando di consentire il passaggio delle navi senza l’autorizzazione iraniana.

Di fronte al blocco americano volto a prosciugare la sua principale fonte di entrate — il Segretario del Tesoro Scott Bessent ha affermato che l’Iran non è stato in grado di caricare alcuna petroliera dall’inizio dell’operazione di “isolamento economico” lo scorso agosto — Teheran minaccia ritorsioni.

Il vicepresidente del Parlamento, Hamid Reza Haji Babaei, ha avvertito che “se il petrolio iraniano non verrà esportato, nessun petrolio lascerà la regione”, auspicando una strategia di “blocco contro blocco” .

Secondo Alam Saleh, professore di relazioni internazionali presso l’Australian National University, intervistato da Al-Akhbar, il fallimento americano nelle ultime due guerre ha spinto Washington verso il blocco navale, considerato meno costoso di una guerra totale.

Tuttavia, gli eventi passati – dalla campagna di “massima pressione” agli ultimi nove mesi di assedio – dimostrano che l’Iran non sta cedendo, ma sta intensificando la sua resistenza. Secondo lui, Washington è intrappolata dalla sua incapacità di trovare una soluzione diplomatica credibile, mentre Teheran minaccia il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz e le basi americane per ottenere una “deterrenza efficace”, a rischio di una conflagrazione generale.

Saleh riassume questa situazione di stallo come il “dilemma della vittoria”: mentre entrambe le parti mirano al massimo vantaggio, l’Iran rifiuta lo status quo del “né guerra né pace” e cerca un successo decisivo, militare o diplomatico.

Da parte sua, il politologo di Teheran Hossein Ajorloo ha dichiarato al quotidiano libanese Al-Akhbar che il blocco è solo una tattica temporanea di Washington, volta a indebolire l’Iran prima di una possibile capitolazione politica. Se questa strategia fallisce, l’opzione militare riemergerà, soprattutto perché Israele sta spingendo Washington verso la guerra.

Ajorloo aggiunge che Teheran sta anche cercando di porre fine a questa guerra di logoramento, che sta prosciugando la sua economia di valuta estera e indebolendo la sua posizione nei futuri negoziati. Tuttavia, intensificando gli attacchi contro navi e basi americane per ottenere il sopravvento, l’Iran rischia di provocare una guerra su vasta scala che la sua economia e le sue infrastrutture potrebbero non essere in grado di sopportare.

Fonte: Al-Manar

Traduzione: Fadi Haddad