Petroliere iraniane rompono il blocco del Libano

da Redazione

BEIRUT, LIBANO (18:00) – Il quotidiano Al-Benaa ha riferito che “le navi iraniane si stanno preparando a dirigersi in Libano con generi alimentari, carburante e altri generi di prima necessità, nell’ambito del sostegno iraniano per spezzare l’assedio imposto dagli americani”.

Hanno sottolineato che esistono “contatti per trasferire questo aiuto a livello ufficiale” e che raggiungerà il Libano entro due settimane.

Al-Benaa ha parlato del previsto aiuto iraniano, citando le sue fonti, secondo cui “i negoziati con il FMI hanno raggiunto un punto morto, soprattutto dopo le dimissioni del direttore generale delle finanze, Alan Bivani, e le forti differenze tra il governo sul da un lato, la Banca del Libano e il settore bancario dall’altro, esclusi. Il fondo decide di aiutare il Libano alla luce di questo disaccordo e divisione su numeri e confusione ufficiale e sull’incapacità di completare le riforme necessarie finora. ”

Il giornale libanese ha confermato giovedì che “ci sono preparativi ufficiali iraniani per aiutare il Libano ai massimi livelli interrompendo l’assedio che gli è stato imposto da molti paesi occidentali e arabi”.

Il Libano sta attualmente soffrendo di difficoltà economiche, a causa della corruzione e della guerra in corso della vicina Siria.

Le varie regioni libanesi soffrono anche del razionamento dell’elettricità, a causa della mancanza di gasolio e carburante, mentre la Electricity Company del Libano ha messo in guardia contro l’interruzione della sua produzione.

Presidente libanese Michel Aoun

La sterlina libanese ha perso oltre l’80% del suo valore, mentre il tasso di cambio del dollaro sul mercato nero ha toccato la soglia di 9.000 libbre libanesi dopo che il suo prezzo è rimasto stabile a 1.500 sterline per decenni.

Il Libano è da tempo sottoposto a sanzioni e misure punitive da parte di Washington per aver rifiutato i interrompere i suoi rapporti con la Siria e per la sua collaborazione con Hezbollah.

Nonostante questo, il presidente libanese Michel Aoun (un cristiano maronita) ha dichiarato che il Libano non romperà mai i suoi rapporti con il paese fratello, la Siria, rifiutando le ingerenze degli Stati Uniti nella sua gestione interna.

Fonte: Al Masdar News

Traduzione: Luciano Lago