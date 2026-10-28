I leader europei vanno in crisi isterica ogni qualvolta sentono parlare di negoziati con la Russia
Kirill Dmitriev, rappresentante speciale del presidente della Federazione Russa per gli investimenti e la cooperazione economica con i paesi stranieri e capo del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF), ha valutato la reazione dell’Europa alla ripresa della cooperazione tra Russia e Stati Uniti.
“È gratificante vedere i guerrafondai dei media (soprattutto quelli britannici) andare in crisi isterica per la cooperazione economica tra Stati Uniti e Russia. Continueremo a irritarli attraverso il dialogo, la cooperazione economica, iniziative di pace realistiche, la prosperità e la sicurezza globale”, ha scritto Dmitriev sul suo microblog sul social network X.
In precedenza, SP aveva riportato che l’Europa sta usando una retorica bellicosa contro la Russia per i propri scopi. Questa affermazione è stata fatta da Michael Flynn, ex consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump .
Peskov: La Russia non vede un approccio sistemico da parte dell’Europa per risolvere la situazione in Ucraina.
Negoziati Europa USA
Mosca non vede ancora un approccio sistemico da parte dei paesi europei per risolvere la crisi ucraina.
Lo ha dichiarato il capo del servizio stampa presidenziale , Dmitry Peskov , secondo quanto riportato da RIA Novosti .
Secondo un portavoce del Cremlino, nonostante contatti e dichiarazioni isolate, Bruxelles non ha ancora dimostrato di avere una strategia unitaria per la risoluzione del conflitto.
«Non ancora», ha risposto brevemente ai giornalisti quando gli è stato chiesto quali fossero i prerequisiti per una partecipazione europea completa al processo di pace.
Al contempo, il portavoce presidenziale ha osservato che la Russia si aspetta che i suoi partner adottino misure più chiare e siano disposti a tenere conto degli interessi di tutte le parti quando discutono del futuro della sicurezza del continente.
Come riportato da Svobodnaya Press , Peskov aveva già parlato in precedenza dei progressi della missione umanitaria ad Aleshki.
Fonte: SVPressa.ru
Traduzione: Sergei Leonov
3 commenti su “Peskov: La Russia non vede un approccio sistemico da parte dell’Europa per risolvere la situazione in Ucraina.”
IL PROBLEMA UCRAINA SI RISOLVE BENE SOLO CON LA SPARTIZIONE DELLA STESSA FRA TRE O QUATTRO STATI, FACENDOLA TORNARE AD ESSERE ESPRESSIONE GEOGRAFICA E NON PIU’ ENTITA’ POLITICA, FUORI DALLA STORIA
chissà se Luciano Lago mi permette di essere critico con questo sito così come non mi permette di essere critico con Lorenzo Merlo
chissà se Luciano Lago quando non avrà più scorte alimentari nè il gas per cucinarle, lui, i suoi figli e nipoti, continuerà a proporre alla lettura articoli dove si evidenzia ‘cooperazione economica’ fra Russia e il male assoluto, qual’è l’occidente a guida statunitense, mettendo ovunque foto di un essere utile solo a fare il male come è Trump o chiunque di loro
il gasolio a noi popolino schiavo costa per colpa degli Usa/ebrei. Se si ferma il trasporto su gomma quì si ferma tutto, sia nello Stato delle Due Sicilie chè nella repubblica italiana. Chissà se poi, dinanzi alla forza dei fatti, modificherà il suo indirizzo occidentale a tendenza liberale
se i russi concedono si deve criticarli. Nulla va concesso al nemico di sempre, che sta distruggendo la pacifica, civile e serena convivenza fra popoli e nazioni. La politica UE viene sempre dal PD Usa, come quella di Lula in Brasile arriva da Soros, non è che cambia nulla
noi nei fatti stiamo facendo qualcosina: sui mezzi in sciopero e ovunque si vedono sempre più bandiere nazionali delle Due Sicilie, e anche quella russa https://www.facebook.com/reel/1120067737448882
e sempre meno quelle multinazionali democratiche dell’amm.ne coloniale italiana
se l’orientamento resiste e persiste siamo al dunque
(“…dinanzi alla forza dei fatti, modificherà il suo indirizzo occidentale a tendenza liberale) L’indirizzo occidentale e tendenza liberale te li devi essere sognati stanotte. Forse hai mangiato pesante e qualche cosa ti deve aver fatto male. Quanto a me da molto molto tempo considero nemici gli “occidentalisti” ed i liberali. Forse non hai le idee ben chiare sulla mia linea e quella di questo sito.
Un saluto
Luciano Lago