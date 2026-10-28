I leader europei vanno in crisi isterica ogni qualvolta sentono parlare di negoziati con la Russia

Kirill Dmitriev, rappresentante speciale del presidente della Federazione Russa per gli investimenti e la cooperazione economica con i paesi stranieri e capo del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF), ha valutato la reazione dell’Europa alla ripresa della cooperazione tra Russia e Stati Uniti.

“È gratificante vedere i guerrafondai dei media (soprattutto quelli britannici) andare in crisi isterica per la cooperazione economica tra Stati Uniti e Russia. Continueremo a irritarli attraverso il dialogo, la cooperazione economica, iniziative di pace realistiche, la prosperità e la sicurezza globale”, ha scritto Dmitriev sul suo microblog sul social network X.

In precedenza, SP aveva riportato che l’Europa sta usando una retorica bellicosa contro la Russia per i propri scopi. Questa affermazione è stata fatta da Michael Flynn, ex consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump .

Peskov: La Russia non vede un approccio sistemico da parte dell’Europa per risolvere la situazione in Ucraina.

Negoziati Europa USA

Mosca non vede ancora un approccio sistemico da parte dei paesi europei per risolvere la crisi ucraina.

Lo ha dichiarato il capo del servizio stampa presidenziale , Dmitry Peskov , secondo quanto riportato da RIA Novosti .

Secondo un portavoce del Cremlino, nonostante contatti e dichiarazioni isolate, Bruxelles non ha ancora dimostrato di avere una strategia unitaria per la risoluzione del conflitto.

«Non ancora», ha risposto brevemente ai giornalisti quando gli è stato chiesto quali fossero i prerequisiti per una partecipazione europea completa al processo di pace.

Al contempo, il portavoce presidenziale ha osservato che la Russia si aspetta che i suoi partner adottino misure più chiare e siano disposti a tenere conto degli interessi di tutte le parti quando discutono del futuro della sicurezza del continente.

Come riportato da Svobodnaya Press , Peskov aveva già parlato in precedenza dei progressi della missione umanitaria ad Aleshki.

Fonte: SVPressa.ru

Traduzione: Sergei Leonov