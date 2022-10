Peskov interrompe tutti i discorsi

di Andrej Martyanov .

… dall’inizio. Questo è per coloro che sono ancora alla ricerca di “colombe” al Cremlino (suggerimento: il Cremlino non ha “colombe”).

La Russia è aperta ai negoziati sull’Ucraina, ma qualsiasi accordo con Kiev sarebbe improbabile perché potrebbe essere annullato dall’Occidente, ha detto domenica l’addetto stampa del Cremlino Dmitry Peskov. Ciò significa che qualsiasi eventuale accordo dovrebbe essere discusso prima con gli Stati Uniti, ha aggiunto.

Qualsiasi impegno diplomatico unilaterale con l’Ucraina difficilmente avrà successo perché “il voto decisivo spetta a Washington”, ha detto il portavoce al canale televisivo Rossiya-1. “È semplicemente impossibile discutere di qualcosa, ad esempio, con Kiev”, ha detto. Secondo Peskov, mentre la Russia potrebbe tentare di raggiungere determinati accordi con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, “sulla base di quanto accaduto a marzo, questi accordi sono inutili, vengono annullati da Washington.

Non può essere più chiaro di così. Per quanto riguarda le persone che si ostinano a dire che il Cremlino è gestito da quindicenni che non vedono cosa fanno le persone con QI al di sopra della temperatura ambiente, leggi di nuovo le formulazioni di Peskov.

I potenziali colloqui tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Joe Biden dipenderebbero dalla volontà di Washington di ascoltare le preoccupazioni sulla sicurezza di Mosca, ha affermato domenica l’addetto stampa del Cremlino. Parlando al canale televisivo Rossiya-1, Dmitry Peskov ha affermato che potrebbe aver luogo un nuovo coinvolgimento di alto livello se gli Stati Uniti “presteranno attenzione alle nostre preoccupazioni”. Dipenderebbe “dalla volontà degli Stati Uniti di tornare allo stato delle cose in dicembre-gennaio e di porsi la seguente domanda: ciò che i russi stanno proponendo potrebbe non essere adatto a tutti noi, ma forse dovremmo comunque sederci loro al tavolo delle trattative? “.

Vi ricordate l'”Ultimatum” di dicembre 2021? Vi ricordo la clausola chiave di questo “Ultimatum”:

“Vogliamo solo chiarire che siamo pronti a discutere su come tradurre lo scenario militare o lo scenario tecnico-militare in un processo politico che rafforzerà davvero la sicurezza militare di tutti gli stati dell’OSCE, dell’area euro, atlantica ed eurasiatica. Se ciò non accade, allora abbiamo già designato gli Stati coinvolti (commento NATO – TASS), e passeremo anche a questa modalità di creazione di contro-minacce, ma allora sarà troppo tardi per chiederci perché abbiamo preso tali decisioni , perché abbiamo implementato tali sistemi. »

Ripeterò la verità fondamentale delle guerre: le guerre non si combattono per spettacolo (beh, solo gli Stati Uniti le combattono in questo modo), sono combattute per scopi politici che vanno dall’economia alla sicurezza, attraverso la religione e altri motivi. La Russia è un classico esempio, anche in epoca sovietica dominata ideologicamente, di completa subordinazione dei militari agli interessi nazionali. Al contrario, le forze armate statunitensi sono principalmente (ma non completamente) una macchina di riciclaggio per il complesso militare-industriale, legislativo e mediatico statunitense. Da qui questa differenza radicale nella filosofia e nel design dei sistemi d’arma e dei TOE delle forze armate russe e della NATO.

Lascia che ti ricordi come ho descritto all’epoca (dicembre 2021) le azioni che la Russia intraprenderà a seguito del sabotaggio assolutamente pianificato dall’Occidente delle richieste della Russia enunciate in questo “Ultimatum”.

Lo dico da anni: la Russia ha sia un vantaggio militare schiacciante che un dominio crescente nell’Europa orientale, da qui le minacce se gli Stati Uniti (NATO) decidessero di continuare a fare lo stupido:

a) Revocare le 404 garanzie di non invasione e, in effetti, preparare il cambio di regime a Kiev. Se necessario, le strutture di intelligence della NATO e le basi delle truppe potrebbero essere distrutte (possibilmente senza preavviso) come riscaldamento.

b) La Russia posizionerà armi ipersoniche, comprese le testate nucleari, vicino ai membri della NATO (come gli stati baltici) e potrebbe inoltre:

c) creare ulteriori eserciti di carri armati da shock (in realtà, attacco);

d) La Russia fornirà alla Cina le versioni precedenti del 3M22 (possibilmente il Kinzhal) e assicurerà che la Cina abbia un vantaggio decisivo rispetto agli Stati Uniti e alle marine reali nella sua prima catena di isole, fornendo contemporaneamente l’ultima difesa cinese AD/AM. L’S-500 potrebbe apparire in questo paese anche prima che in India.

e) Ci sono un certo numero di sistemi d’arma russi che non abbiamo ancora visto e si può solo immaginare cosa sono in grado di fare. Penso che alcune persone al Pentagono abbiano un’idea e non vogliono affrontarla.

f) La Russia, certamente, accelererà il riarmo del pr. 949A a 949AM e dal pr. 971M per trasportare 3M14 Kalibr e P-800 Onyx e impiegarli per pattugliare entrambe le coste del Nord America.

La Russia ha preso atto della rottura con l’Occidente ed è pronta a sopportarne tutte le conseguenze, comprese, già in diminuzione, dall’inasprimento degli scambi e dalla riduzione dell’offerta di idrocarburi all’UE. Lascia che gli Stati Uniti se ne occupino… Ah aspetta, gli Stati Uniti stanno facendo colpo nel sud-est asiatico vendendo il loro GNL e francamente l’UE non è un concorrente delle economie asiatiche con cui non commerciano nemmeno: comprano semplicemente tutta l’energia a prescindere del prezzo. Se l’Europa vuole dire qualcosa alla Russia, i singoli paesi possono andare a Mosca e vedere se a Mosca importa.

Sottomarino russo Belgorod

Come dimostra l’esperienza recente, anche un solo dispiegamento del sottomarino Belgorod (K-329) nel Mar di Kara ha recentemente creato una sorta di panico nei media occidentali, tanto che, seguendo il proverbio russo che “la paura ha occhi grandissimi” , anche HI Sutton se ne era accorto, pubblicando, invece del Belgorod, foto del buon vecchio Yankee Stretch (conversione pr. 667AN/09774), pensando che fosse il Belgorod.

Questo non era il caso. Era Orenburg o una delle tante altre iterazioni del venerabile Ivan Washingtons della Marina sovietica (in russo). Ma il panico era molto reale, non ci sono dubbi.

Un sottomarino russo di fascia alta a propulsione nucleare è scomparso dal suo porto artico insieme alla sua “arma letale”, secondo più rapporti. Secondo quanto riferito, la NATO ha avvertito i suoi membri che il sottomarino russo Belgorod non sembra più operare dalla sua base nel Mar Bianco, dove è attivo da luglio. I funzionari hanno avvertito che la Russia potrebbe prendere in considerazione la possibilità di testare il sistema d’arma “Poseidon” di Belgorod, un drone dotato di una bomba nucleare che secondo la Russia è in grado di creare uno “tsunami radioattivo”, secondo i media italiani. . Il drone può essere schierato in qualsiasi momento dal sottomarino ed esplodere a una profondità di un chilometro vicino a una città costiera. I media statali russi hanno affermato che l’imbarcazione potrebbe creare un’onda di 1.600 piedi che si schianta sulla costa e la irradia.

Il Belgorod è ora tornato alla base, ma potremmo non sapere mai cosa stesse facendo mentre scomparve nel Mare di Kara o cosa potrebbe essere stato depositato lì. Diciamo che Belgorod era impegnato a creare il quadro per futuri “negoziati” con gli Stati Uniti sulla resa. Dopotutto, gli eserciti esistono per raggiungere i fini politici delle guerre. Gli obiettivi politici dell’operazione SMO sono abbastanza chiari: il ritiro del regime neonazista da Kiev e il ritorno forzato della NATO al punto in cui si trovava nel 1997. Nel frattempo, due elementi sono gravemente sottorappresentati nei media occidentali (non su questo blog ), ovvero:

La (vera) rivoluzione negli affari militari

La prestazione semplicemente stupefacente della difesa aerea russa, che garantisce di fatto perdite catastrofiche per qualsiasi combinazione di forze (ad esempio la NATO) che tenta di colpire la Russia dall’aria – la base del “metodo di guerra” americano. Ma questo è ancora più impressionante: senza molto clamore, la Russia ha mobilitato 300.000 persone – non senza qualche difficoltà, grazie alle “riforme” del signor Serdyukov – ed è stata in grado di rafforzare le forze russe nell’ex Ucraina in poche settimane, con più addestrati personale che si riversa nelle unità in prima linea mentre scrivo.

Inutile dire che tale mobilitazione e il sostegno pubblico in Russia – nonostante la propaganda dei media occidentali – sarebbe semplicemente impossibile nell’Occidente moderno, per non parlare del fatto che la risorsa di mobilitazione immediata della Russia è di circa 2,5 milioni di persone. Con un massimo di 20 milioni in più di riserva. Quindi, a meno che tutto questo non esista nell’universo alternativo creato dal NYT, WAPO, MSNBC e altri rappresentanti dei media e delle fogne umane negli Stati Uniti (lo stesso vale per gli American Poodles in Europa), possiamo vedere dove sta portando tutto questo a noi. E il fatto che Peskov menzioni questo “Ultimatum” di dicembre 2021 non è casuale. Questo è “l’algoritmo” di Putin che molti stanno iniziando a percepire: ogni nuova offerta di Putin sarà sempre molto peggiore della precedente.

fonte: smoothiex12

Traduzione: Mirko Vlobodic