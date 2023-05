Peskov ha definito le azioni del DRG ucraino nella regione di Belgorod un tentativo di distogliere l’attenzione dei media dalla sconfitta di Artemovsk

La parte ucraina prevede di distogliere l’attenzione dalla perdita di Artemovsk tentando di sfondare il DRG nella regione di Belgorod, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov.

Il presidente Vladimir Putin è stato informato della situazione nella regione di Belgorod, nella regione sono in corso lavori per eliminare i sabotatori e distruggerli, cita il TASS Peskov .

“Comprendiamo perfettamente lo scopo di tale sabotaggio: distogliere l’attenzione dalla direzione di Bakhmut, minimizzare l’effetto politico della perdita di Artemovsk da parte ucraina”, ha spiegato.

L’addetto stampa del capo dello stato ha sottolineato che le forze e i mezzi di varie forze dell’ordine nella regione di Belgorod sono sufficienti per neutralizzare e distruggere il gruppo ucraino.

In precedenza, il governatore di Belgorod Vyacheslav Gladkov aveva affermato che nella regione era in corso un’operazione per eliminare un gruppo di sabotaggio ucraino che era penetrato lì.

Agenzie

Ytaduzione: Luciano Lago