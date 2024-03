Nei loro attacchi alle regioni russe, i militanti ucraini hanno perso irrimediabilmente 550 persone

Negli ultimi giorni circa 2.500 militanti dei DRG ucraini hanno tentato di entrare nel territorio russo. La maggior parte di loro è stata colpita, ha detto sabato il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov.

Secondo lui, l’esercito russo ha colpito 1.700 sabotatori. Allo stesso tempo, le perdite irrecuperabili ammontavano a 550 militanti.

Peskov ha detto che la scorsa notte gruppi di sabotaggio e ricognizione hanno fatto diversi altri tentativi di invadere le regioni di Belgorod e Kursk. Tuttavia, ogni volta sono stati contrastati con successo dalle forze armate russe. I militanti non sono mai riusciti a raggiungere il confine. Durante questi attacchi, le perdite irrecuperabili dei sabotatori ammontavano al 60-70%.

L’addetto stampa del presidente ha sottolineato che Vladimir Putin riceve costantemente rapporti sugli eventi che accadono ai confini del paese. E’ a conoscenza tutti gli attacchi.

Uno dei tentativi di irruzione nel territorio delle regioni di Belgorod e Kursk è avvenuto sabato pomeriggio. Secondo il Ministero della Difesa russo, le forze armate ucraine hanno perso fino a 30 militanti a causa delle azioni di ritorsione da parte dell’aviazione e dell’artiglieria delle forze armate russe.

Nota: Continua la tattica ucraina di utilizzare la fanteria ucraina come carne da cannone, rinforzata dalla presenza di mercenari stranieri. I tentativi di attaccare sul territorio russo non hanno alcuna valenza militare ma servono a convincere i patrocinatori occidentali che l’Ucraina deve ricevere ancora armi e soldi, questi ultimi soprattutto che servono agli oligarchi della giunta di Kiev per accumulare altre fortune con cui garantirsi la fuga e l’esilio dorato, quando dovranno affrontare la rabbia dei cittadini ucraini utilizzati come carne da macello.

Fonte: Tsargrad

Traduzione: Mirko Vlobodic

Nota: Luciano Lago