Perchè tanti israeliani stanno facendo i bagagli per lasciare Israele per sempre?

da Redazione

Dall’apparizione di Israele, quasi 2 milioni di israeliani hanno lasciato i territori occupati, la vita lì sarebbe troppo difficile; il servizio militare dura 3 anni e questi territori sono ancora in conflitto “, ha detto Jacob Cohen, scrittore ebreo residente in Francia, in risposta a una domanda sui motivi per cui gli israeliani lasciano questi territori per altri paesi come gli Stati Uniti o il Regno Unito.

“Il regime sta cercando di convincere la gente che la pace è impossibile . È questo stesso regime che sabota tutti gli sforzi di pace. Una società militare ha ancora più bisogno delle vittime, poiché un diciottenne deve passare 3 anni della sua vita in servizio militare invece di andare all’università. E dopo il suo servizio militare, lo stesso 21enne deve continuare i suoi studi in un’università dove il costo è troppo alto “, ha aggiunto l’analista ebreo.

“Di conseguenza, alcuni di questi giovani preferiscono lasciare questi territori per gli Stati Uniti, l’Australia, la Germania o altri paesi”, ha continuato.

Truppe Israeliane ai confini

“Germania e Polonia hanno deciso di rilasciare passaporti o nazionalità tedesca o polacca ai discendenti di ebrei. Decine di migliaia di israeliani i cui antenati erano tedeschi o polacchi hanno deciso in passato di rivendicare questa nazionalità per sfuggire alle difficili condizioni di vita in Israele “, ha detto.

“Le élite e la classe istruita della società israeliana preferiscono lasciare Israele per una vita tranquilla e facile all’estero, quindi solo coloro che sono vulnerabili o che provengono dalla classe svantaggiata quelli che non possono emigrare a causa della povertà finanziaria e della mancanza di mezzi e sono quindi costretti a rimanere in Israele. In altre parole, gli ebrei che hanno un basso livello di istruzione sono costretti a rimanere in Israele.

Fonte: French Press TV

Traduzione: Gerard Trousson