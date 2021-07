“Perché non sono così loquaci ora?”: la Russia commenta la reazione degli Stati Uniti all’assassinio del presidente di Haiti





Mosca continua le indagini su questo crimine “arrogante e dimostrativo”, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zajárova.

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zajárova, ha dichiarato questo venerdì che l’assassinio del presidente di Haiti, Jovenel Moïse, è stato un crimine “arrogante e dimostrativo”, e Mosca spera che non vengano trovati solo i colpevoli, ma anche coloro che hanno ordinato l’assassinio (i mandanti).

Il governo di Haiti ha riferito questo giovedì che c’è un soggetto di nazionalità statunitense tra le sei persone arrestate per l’assassinio del presidente della nazione. Inoltre, secondo fonti esecutive, ci sarebbe un altro americano nel gruppo dei sospetti del delitto che sono stati arrestati, anche se questa informazione non è stata confermata ufficialmente.

“Questa informazione causa la nostra seria preoccupazione, indica che, ancora una volta, le forze esterne stanno cercando di utilizzare un conflitto puramente interno per i propri interessi egoistici”, ha sottolineato Zajárova.

In questo senso, il diplomatico ha espresso l’auspicio che le forze dell’ordine haitiane possano “comprendere le vere ragioni di quanto accaduto” e assicurare alla giustizia non solo gli autori di questo delitto, ma anche “i committenti, nonché eventuali complici”.

“Perché non volete commentare questo (signori del Dipartimento di Stato USA) ?”

Zajárova ha anche definito “sorprendente” il fatto che i portavoce delle autorità statunitensi non siano stati in grado di confermare o smentire e si sono rifiutati di rispondere alla domanda dei giornalisti sulla partecipazione di cittadini statunitensi a questo crimine.

“Perché è sorprendente? Perché quando si tratta dei ‘famosi hacker’ russi, i mitologici cittadini russi che secondo gli USA interferiscono nelle elezioni e secondo le forze politiche statunitensi influenzano i processi mondiali”, i rappresentanti degli organi del Paese americani “sono più disposti a parlare “, ha ricordato la portavoce. Inoltre, utilizzando quelle che considerano “prove conclusive”, “emettono condanne accusatorie, introducono sanzioni”, chiedono alla comunità internazionale di unirsi a queste azioni contro questa “minaccia russa”, ha aggiunto.

“Quando parli dei tuoi cittadini statunitensi che sono detenuti ad Haiti (o in Venezuela e altrove) e questo Paese ha emesso un annuncio ufficiale al riguardo, perché non vuoi commentare questo? Perché non sei così loquace ora?” La diplomazia russa, sottolineando che colui che è stato assassinato è “il presidente di uno stato sovrano”.

Assassinio

Mercoledì mattina presto, un gruppo di individui armati, che apparentemente parlavano inglese e spagnolo, ha attaccato la residenza privata del presidente, situata nel quartiere Pelerin di Port-au-Prince. Moïse è morto dopo aver ricevuto l’impatto di dodici proiettili , mentre sua moglie, Martine Moïse, è rimasta ferita ed è stata ricoverata in un sanatorio della capitale e successivamente trasferita in aereo ambulanza in un centro medico a Miami, nello stato della Florida (USA) ..UU.).

Mercenari arrestati ad Haiti

Haiti resta sotto assedio dopo l’omicidio del presidente 53enne. Al momento, il Consiglio dei ministri, sotto la presidenza del primo ministro ad interim (Joseph), “esercita il potere esecutivo fino all’elezione” di un altro capo di Stato.

Finora sono già 17 i sospetti arrestati, mentre altri quattro sono morti durante le operazioni per catturare i responsabili dell’omicidio, come annunciato giovedì sera dal primo ministro ad interim, Claude Joseph. Nel frattempo, il governo haitiano sta cercando altre sette persone che potrebbero aver partecipato all’assassinio.

“L’obiettivo è che ci sia giustizia per la morte del presidente Moïse”, ha dichiarato Joseph in un’intervista a Telesur.

Allo stesso tempo, Joseph ha evitato di pronunciarsi sulla nazionalità dei responsabili del delitto, considerando che le indagini sono ancora in corso. “Preferisco aspettare i dettagli, in modo da poter parlare con te quando avrò maggiori informazioni”, ha detto il primo ministro ad interim.

L’assassinio è avvenuto meno di tre mesi dopo le elezioni presidenziali e legislative ad Haiti, previste per il 26 settembre, alle quali Moïse potrà presentarsi. Quello che volevano i mandanti dell’omicidio.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago