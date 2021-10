Perché l’Ungheria è l’altro grosso problema dell’Ucraina di Zelenskyy?





La strategia dell’Ungheria per reintegrare le sue terre storiche in Ucraina pone al presidente Volodomyr Zelenskyy un grande problema reale.

Olodomyr Zelensky, che è il presidente del paese più povero d’Europa, deve affrontare una miriade di problemi, tra cui il separatismo russo a est, il populismo risorgente e il clientelismo strabiliante nel parlamento del paese, zero investimenti diretti esteri, tribunali corrotti, oligarchi a bizzeffe e entusiasmo ma vacillante attenzione da parte dell’Occidente. Il vivace leader ucraino dice di voler porre fine alla guerra, arricchire l’Ucraina e porre fine alla corruzione: tutti obiettivi meritevoli ma difficili. Inoltre, vuole che l’Ucraina entri nella NATO ora. Negli ultimi due anni, Zelenskyy e il suo team hanno dedicato gran parte delle loro energie al tentativo di portare la pace nell’Ucraina orientale (bombardando le province separatiste con le artiglierie, n.d.r.) al fine di gettare le basi per l’integrazione di Kiev in Occidente, poiché è improbabile che l’offerta di adesione dell’Ucraina vada avanti con una guerra aperta in il suo est. Nonostante una serie di sforzi, ha fallito.

Ma c’è un altro problema che potrebbe accelerare i piani NATO di Zelenskyy. Quel problema è nell’ovest dell’Ucraina, non nell’est, ed è l’Ungheria.

In un recente viaggio in Ucraina, ho avuto una visione dall’alto delle difficoltà che il paese deve affrontare. Ha offerto un promemoria, tra le altre cose, che il paese non ha strade ma un sacco di chiese, mentre il mio autista e io abbiamo sterzato intorno a buche grandi quanto un labrador e ci siamo imbattuti in una chiesa con cupola a cipolla blu e oro iridescente dopo l’altra in Transcarpazia, in Ucraina, regione montuosa occidentale confinante con l’Unione europea. La regione sfida una facile descrizione. “A Kiev sono tutti ucraini. Non è vero in Transcarpazia”, ​​mi ha detto Yevhen Hlibovytsky, sociologo e socio di Pro.Mova, una società di consulenza. Una regione che confina con l’Ungheria, la Romania e la Slovacchia, la Transcarpazia ospita gli hutsul, i rumeni, gli ungheresi e una piccola popolazione ebraica (qui le persone sono più tolleranti che in altre parti del paese).

La mia guida alla regione era Dmytro Tuzhanskyi, un hipster trentenne barbuto e fondatore e CEO dell’Istituto per la strategia dell’Europa centrale . Vivendo a Uzhgorod, la più grande città al confine dell’Ucraina con l’Unione Europea, Tuzhanskyi è specializzato nelle numerose identità della regione e ha fornito informazioni. Non è di montagna ma non riesce a staccarsi dalle sue differenze, o dal suo piccante bograch , meglio conosciuto come gulasch in Occidente, dove i fiocchi di peperoncino animano la zuppa di manzo e i castelli vegliano su di noi mentre beviamo la zuppa e inaliamo salo, il grasso di maiale che si spalma sul pane di segale scuro. Siamo entrati in una stazione di servizio a Solotvyno, un villaggio per metà rumeno e per il resto un misto di ungherese e ucraino. Le bandiere rumene, ungheresi e ucraine sono appese al municipio. Case vuote cavernose, quasi identiche e senz’anima in varie tonalità di terracotta fiancheggiano la strada principale. Tuzhanskyi dice che le grandi case appartengono ai rumeni, che sono meglio integrati in Ucraina rispetto alla comunità ungherese. Esiste un grande affioramento ucraino in Romania, anche se i numeri sono controversi. Secondo il censimento rumeno del 2011, c’erano 51.700 ucraini in Romania, ma gli ucraini affermano che la cifra reale varia tra 250.000 e 300.000. Nel complesso, tuttavia, Tuzhanskyi afferma che le relazioni rumeno-ucraine sono solide.

Ma l’Ungheria, al contrario, è abile nel creare difficoltà all’Ucraina. Dal momento che Budapest è membro dell’Unione Europea e della NATO , può impedire a Kiev di entrare in ciascuna di esse. L’Ungheria cerca di riunificare il suo popolo e la sua nazione, e Budapest è più che felice di raccogliere i fondi per farlo. Sotto il Trattato di Trianon del 1920, lo spauracchio dei nazionalisti ungheresi, l’Ungheria era divisa. Un terzo della popolazione ungherese è finita fuori dai confini di ciò che costituisce l’Ungheria moderna. Mentre il paese ha circa dieci milioni di persone, un milione di ungheresi vive in Romania, 500.000 in Slovacchia, 120.000 in Ucraina. In Ucraina, e nelle cosiddette terre storiche dell’Ungheria, i bambini ungheresi ricevono la loro educazione in lingua ungherese e secondo gli standard ungheresi. Negli ultimi trent’anni, Budapest ha creato una rete di scuole, sostenendo che se si è ungheresi si dovrebbe avere diritto all’istruzione in ungherese dall’asilo all’università. I rapporti personali tra ungheresi e ucraini vanno bene, mi rassicura Tuzhanskyi, ma i rapporti tra Budapest e Kiev sono un’altra cosa, visto che Kiev solleva un polverone sulla questione della lingua nell’Ucraina occidentale.

Mappa Ucraina

Il mix di identità potrebbe offrire a Mosca la possibilità di rendere la vita di Kiev ancora più difficile di quanto non sia già, una possibilità che senza dubbio delizia il presidente russo Vladimir Putin, che di recente ha sostenuto che la credenza in un’identità ucraina è fasulla. Il presidente russo ha menzionato i Carpazi nel suo recente articolo, usando il termine “Pidkarpatska Rus”, che era il nome della regione durante l’esistenza della Cecoslovacchia. La regione ha tutto ciò di cui si ha bisogno per il massimo business delle scimmie: identità multiple con dubbia lealtà a Kiev, numerose lingue, alti livelli di corruzione e uno dei più forti livelli di adesione al Patriarcato di Mosca della Chiesa ortodossa russa in Ucraina (osteggiata da Kiev con una scissione provocata, n.d.r.).

Le intenzioni di Mosca in Transcarpazia quindi non sono difficili da discernere. La Russia vuole destabilizzare l’Ucraina occidentale. Quando la Russia ha annesso con la forza la Crimea e ha divorato parte dell’Ucraina orientale nel 2014 (favorendo la secessione dei russi etnici del Donbass), i sacerdoti ortodossi russi nei Carpazi hanno rapidamente descritto il conflitto come una guerra civile all’interno dell’Ucraina. Questa finzione aiuta a rafforzare la tesi di Mosca secondo cui stava semplicemente rivendicando ciò che le era sempre appartenuto.

Finora, gli animi geopolitici non si sono accesi nei Carpazi e non ci sono stati seri tentativi di secessione dall’Ucraina. Ma grazie alla munifica borsa di Budapest , la comunità ungherese in Ucraina controlla influenti giornali, siti web e stazioni televisive in lingua ungherese nell’Ucraina occidentale. Molti locali hanno passaporti sia ungheresi che ucraini. Fidesz, il partito politico direttamente collegato al primo ministro ungherese Viktor Orbán, ha detto cose irresponsabili sul conflitto in Ucraina. “Le azioni del governo ucraino stanno determinando la situazione di una guerra civile a Zakarpattia”, ha scritto Fideszin una dichiarazione ha detto nel 2020. “Non credono nel futuro di successo dell’Ucraina. Non pensano che l’Ucraina sia uno stato”, mi ha detto Tuzhanskyi. Per l’Ucraina, un paese multietnico di quaranta milioni di abitanti nel bel mezzo di un enorme progetto di costruzione dello stato, questo è un grosso problema.

Le difficoltà sono aggravate dal fatto che questa regione, situata a centinaia di chilometri da Kiev, sfugge in gran parte all’attenzione dei burocrati, dando mano libera alle élite locali. Entra nella famiglia Baloha. Ha governato, o, per dirla più precisamente, governato, la regione per anni. Victor, capo dell’amministrazione presidenziale di Viktor Yushchenko tra il 2006 e il 2009, è attualmente un deputato. Anche i suoi fratelli gemelli Ivan e Pavlo hanno avuto seggi in parlamento e suo figlio Andriy è stato sindaco della capitale del contrabbando dell’Ucraina, Mukachevo, per un periodo.

Una barzelletta locale cattura brillantemente la regione.

“Perché la nostra regione è troppo ricca e famosa? Perché abbiamo due Natali e tre Baloha».

Nella città di lingua tedesca di Ust-Chorna (o Königsfeld), da dodici a quindici famiglie frequentano la locale chiesa cattolica tedesca, che recentemente ha subito un restauro del tetto. Tutti hanno contribuito, anche se non partecipano. I residenti celebrano il Natale sia cattolico che ortodosso e le persone rispettano le reciproche festività.

Ma la regione è diversa. Prima della seconda guerra mondiale, da un terzo a metà della popolazione era ebrea, ma pochi degli 85.000 ebrei della regione sopravvissero all’invasione nazista. Per trovare la comunità ebraica di Zakarpattia oggi, bisogna rispolverare un libro di storia. Storicamente, c’erano sinagoghe a Mukachevo, Uzhgorod (una notevole sinagoga moresca situata sul fiume Uzh trasformata in una sala da concerto dalla seconda guerra mondiale) e Berehove. Un ebreo della Transcarpazia la cui famiglia è sopravvissuta è Alexander Rovt, un miliardario ucraino di fertilizzanti, che proviene da una famiglia ebrea osservante a Mukachevo. Ma anche lui si è trasferito: Rovt ora vive a New York City. Un’altra famiglia ebrea possiede Chateau Chizay, un vigneto stravagante che supera facilmente qualsiasi cosa abbia visto nel Maryland o in Virginia. Il proprietario vive anche all’estero.

Quella diversità va oltre le sue minoranze etniche. Nella piccola città di Nyzhnii Selyshche, Oreste Del Sol, un francese, si è trasferito in Ucraina più di vent’anni fa e non si è mai guardato indietro. Ha sposato una locale e ora produce il miglior formaggio di capra che abbia mai mangiato e un Grüner Veltliner di prim’ordine del caseificio Selyska, dotato di un passaggio segreto controllato dall’aria tra la fabbrica e il ristorante. Il 18 maggio, il giorno prima di aprire il suo nuovo ristorante, il Geleta Restaurant , ci ha riempito di incredibili trote fresche, insalata di formaggio di capra e gelato, e ci ha implorato di tornare. Del Sol è anche un attivista ambientale locale, che ha esortato Zelenskyy a proteggere le foreste dei Carpazi che vengono rase al suolo per costruire nuovi resort a beneficio dei loro proprietari oligarchici, come Ihor Kolomoisky.

Vista dall”Ucraina occidentale, la strategia dell’Ungheria per reintegrare le sue terre storiche sembra decisamente folle. I giovani ungheresi in Ucraina hanno passaporti UE e viaggiano all’estero in numero crescente. È solo questione di tempo prima che la popolazione ungherese in Ucraina si trasferisca nell’Unione europea o alla fine si estingua.

Quindi, cosa tiene a freno le differenze regionali? Corruzione, sostiene Hlibovytsky. “La corruzione è la via d’uscita dal conflitto”, ha detto. “Convivi ma non collabori molto spesso.” Ucraini, ungheresi, rumeni e hutzel viaggiano insieme in autobus e vivono insieme, ma il multiculturalismo è scarso. Di tutte le regioni in Ucraina, l’oblast di Zakarpattia è la prima per la sua tolleranza verso la corruzione .

Fonte: National Interest

Traduzione: Luciano Lago