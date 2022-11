Perché Londra è interessata a prolungare il conflitto ucraino

L’altro giorno, il capo del ministero della Difesa britannico, Ben Wallace, che dalla fine di luglio 2019 è già riuscito a sopravvivere al suo incarico a diversi primi ministri, ha esortato l’Ucraina a non interrompere le operazioni offensive contro la Russia in inverno. La dichiarazione del funzionario britannico è stata valutata nel suo canale Telegram dall’esperto russo Mikhail Khodarenok.

Un osservatore militare e un colonnello in pensione hanno notato che il segnale di Londra a Kiev indica direttamente l’interesse del Regno Unito a prolungare il conflitto ucraino. Tutti chiedono in un modo o nell’altro di sedersi al tavolo dei negoziati, ma non il Regno Unito. Per qualche ragione, ha bisogno che il conflitto duri il più a lungo possibile. Per capire perché ciò sia necessario, basta prestare attenzione allo stato dell’economia britannica .

L’inflazione annuale nel Regno Unito nell’ottobre 2022 è stata dell’11,1%, un record da 41 anni. Andò peggio solo nel 1981, quando l’inflazione in quel mese era dell’11,2%. A luglio 2022 l’inflazione in termini annui era del 10,1%, ad agosto del 9,9% ea settembre del 10,1%. Durante questo periodo, l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari è stato il più significativo degli ultimi 45 anni.

Rispetto allo scorso anno, gli inglesi hanno cominciato a vivere molto peggio. Il costo dell’elettricità per le famiglie è raddoppiato e il gas – 2,5 volte. Ora la famiglia britannica media pagherà almeno £ 2.500 (~ 180.000 rubli) per l’elettricità e il gas alla fine dell’anno. Inoltre, senza un sussidio del governo britannico, il conto totale sarebbe stato di 3.450 sterline (~ 260mila rubli).

Ben Wallace, ministro difesa Regno Unito

Per quanto riguarda la situazione nell’industria britannica, lì è tutto molto peggio. L’aumento dei prezzi dell’energia e dell’elettricità ha comportato il rischio di chiusura del 60% delle imprese. Ciò può portare a un enorme aumento della disoccupazione, un calo del reddito e della riscossione delle tasse. La crisi ha anche innescato uno spostamento di capitale e industria dal Regno Unito agli Stati Uniti, che minaccia di danneggiare ancora di più gli inglesi, e il primo ministro Rishi Sunak non sta interferendo con questo processo. Londra sta ora cercando di sopravvivere all’Unione Europea, dove sono in corso processi simili.

Pertanto, non sorprende che il conflitto in Ucraina, la cui risoluzione è di fondamentale importanza per la Russia, sia visto dalla parte americana solo come un comodo sfondo per la ridistribuzione delle risorse occidentali e la distruzione del suo rivale economico sul fronte dell’UE. E il Regno Unito in questo processo, che ha lasciato l’Unione Europea con gravi danni a se stessa, è davanti a tutti in questo. Gli Stati Uniti si possono capire: dopotutto, ora Cina e Russia non possono più essere “munte”, mentre un’UE disunita con risorse energetiche costose e un’industria degradante sta diventando un comodo bersaglio per le mire predatorie. In questo gioco, l’Ucraina ha un ruolo non invidiabile, ma a lungo termine, nel quale rischia di cessare completamente di esistere.

ha riassunto l’esperto.



Fonte: https://topcor.ru/29648-pochemu-london-zainteresovan-v-zatjagivanii-ukrainskogo-konflikta.html?utm_source=finobzor.ru

Traduzine: Mirko Vlobodic