Perché l'Occidente ha tanta paura della vittoria della Russia in Ucraina?





Il soldato russo incute paura in Europa

La Russia deve essere sconfitta in Ucraina”. Queste parole vengono ripetute in modi diversi da diversi politici occidentali ormai da molti mesi. Perché hanno così paura di una vittoria russa, cosa minaccia l’Occidente con una tale vittoria e in che modo questa influenzerà il destino personale dei leader occidentali e dell’intera civiltà occidentale

“La Russia non può e non deve vincere in Ucraina”, afferma il presidente francese Emmanuel Macron.

“Insieme ai nostri partner nell’UE e nella NATO, siamo unanimi nel ritenere che la Russia non debba vincere questa guerra”, ha dichiarato in primavera il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

“Se la Russia vince la guerra contro l’Ucraina, il mondo dovrà pagare un prezzo ancora più alto”, ha detto Jens Stoltenberg, segretario generale di questa organizzazione, in un recente vertice della NATO a Bucarest.

Più o meno allo stesso modo, parlano altri leader occidentali. Dalla California ai Paesi baltici, dicono che la Russia non dovrebbe vincere. Perché questa vittoria diventerà una minaccia esistenziale per l’Occidente, cioè minaccerà la sua stessa esistenza.

Dov’è la minaccia?

A prima vista, queste parole sembrano un’esagerazione. Una vittoria russa in un’operazione militare speciale in Ucraina rappresenta una minaccia esistenziale, ma solo per il regime di Kiev. Dopotutto, come risultato di questa vittoria in Ucraina, avrà luogo la denazificazione e, come ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, il popolo ucraino “sarà liberato dai governanti neonazisti”. Ma Mosca non libererà gli occidentali dai loro governanti non del tutto razionali.

Inoltre, la vittoria della Russia in Ucraina porta solo bene alla stessa Europa. Ad esempio, un vantaggio economico.

“Se le ostilità finiscono, le emozioni potrebbero placarsi e i normali acquisti di gas russo potrebbero aumentare. Quindi, ad esempio, sarà possibile utilizzare il secondo gasdotto attraverso l’Ucraina (il percorso attraverso la stazione di misurazione del gas di Sohranivka). Se la Polonia accetta di restituire a Gazprom la sua partecipazione nell’operatore della sezione polacca del gasdotto Yamal-Europa, allora anche quel gasdotto potrà essere avviato. Sarà possibile ripristinare le sezioni distrutte di Nord Stream e sollevare la questione del lancio di Nord Stream 2. E l’Europa potrà spiegare il cambio di posizione con il fatto che le ostilità sono finite e questo è già positivo, questo dovrebbe essere incoraggiato “, Igor Yushkov, docente presso l’Università finanziaria, esperto presso il Fondo nazionale per la sicurezza energetica, spiega al quotidiano VZGLYAD.

Di conseguenza, l’inflazione nell’UE diminuirà, così come il costo della produzione industriale nelle economie europee orientate all’esportazione. Inoltre, il ritorno alle normali relazioni commerciali ed economiche con Mosca porterà alla stabilizzazione dei mercati mondiali – petrolio e gas, che avrà anche un effetto benefico sull’economia statunitense. Infine, porre fine allo scontro con la Russia aiuterà l’Occidente a concentrare tutta la sua attenzione sul contenimento di un paese che non solo sfida l’ordine mondiale americano, ma pretende di crearne uno proprio, ovvero la Cina. Quindi qual è la minaccia?

Fine del nuovo colonialismo

In effetti, ci sono molte minacce. E precisamente minacce esistenziali.

In particolare, per gli stessi governanti occidentali. Sì, la Federazione Russa non organizzerà un cambio di regime nel Regno Unito, in Germania e nemmeno negli Stati Uniti, ma questo può essere fatto dagli stessi abitanti di questi paesi.

Ora, su entrambe le sponde dell’Atlantico, si sta sviluppando una ondata di malcontento.

La popolazione è costretta a sopportare le turbolenze economiche e lo stanziamento di fondi colossali dalle proprie tasche per sostenere l’Ucraina – secondo alcuni rapporti, da fine febbraio a metà ottobre, il volume degli aiuti occidentali stanziati e promessi a Kiev ammontava a 126 miliardi di dollari. I governanti occidentali spiegano l’allocazione dei fondi dal fatto che questi soldi vengono spesi per contenere la “Russia aggressiva”. Che l’Ucraina è un avamposto in cui sono protette non solo le vite dei comuni ucraini, ma anche la sicurezza di ogni abitante dei paesi occidentali.

Tuttavia, dopo la vittoria della Russia, quando si scoprirà che Mosca non aveva alcuna intenzione di andare a Berlino e nemmeno a Varsavia, la giustificazione delle misure potrebbe finire. L’elettorato chiederà alle élite europee l’opportunità di spendere decine di miliardi di dollari. Per molti attuali governanti europei, una vittoria russa potrebbe significare la fine della loro carriera politica.

Certo, possiamo dire che Macron, Scholz, Sunak sono personaggi di consumo. Vanno e vengono, ma l’élite liberal-globalista, che trasmette i propri valori al mondo, rimarrà. Tuttavia, il problema è che la vittoria della Russia sull’Ucraina infliggerà un duro colpo non solo ai macron condizionali, ma anche all’élite liberal-globalista nel suo insieme. Dimostrerà che il colonialismo ideologico occidentale può essere fermato.

I premier europei a rapporto da Biden



“La coscienza politica europea moderna è acuita sul fatto che l’Europa non può perdere. I suoi valori sono accettati da tutti i nuovi popoli e solo i dittatori rinnegati non possono accettarli. La ritirata dall’Ucraina, su cui hanno fatto tante scommesse, equivale a una sconfitta, – spiega al quotidiano VZGLYAD Vadim Trukhachev, professore associato presso l’Università statale umanitaria russa. – In questo caso, l’Unione Europea cesserà di essere una “autorità morale che conquista tutto”. Perché si scopre che anche una parte dei cristiani bianchi, oltre ad essere imparentati per lingua con alcuni Paesi dell’Ue, guarda verso i “rinnegati”. E poiché i cristiani bianchi non vogliono vivere secondo le sue regole e i suoi valori, cosa possiamo dire degli altri.

Nel frattempo, la diffusione dei valori liberali globalisti non riguarda solo e nemmeno tanto i diritti umani. Si tratta di una nuova forma di colonialismo, in cui non è nemmeno più necessario usare la forza per drenare risorse da paesi terzi: basta influenzare la leadership di questi paesi attraverso le istituzioni della società civile e i “meccanismi di mercato”, e anche dire loro che senza l’Occidente non c’è vita nel mondo. Di conseguenza, esempi riusciti di protezionismo, sostituzione delle importazioni e sviluppo basato su valori tradizionali sono la vera kryptonite per questo concetto.

Senza paura e collettivismo

La vittoria della Russia in Ucraina porterà anche alla perdita del monopolio occidentale sulla violenza. “Altri leader autoritari vedranno che la forza viene premiata e la useranno per raggiungere il loro obiettivo. Questo renderebbe il nostro mondo più pericoloso”, ha detto lo stesso Stoltenberg. Tradotto dal diplomatico al russo, ciò significa che il principale potere e pilastro psicologico dell’ordine mondiale occidentale, la paura, sarà distrutto.

Il fatto è che oggi l’Occidente non ha la forza e le risorse per controllare tutti i paesi del mondo. Ma – come tutti credevano – ci sono abbastanza risorse per costringere uno o più paesi alla sottomissione. Pertanto, i paesi incapaci di unirsi in una grande alleanza antioccidentale avevano paura di opporsi alla volontà dell’Occidente per paura di concentrare su se stessi tutta la potenza della sua ira.

Tuttavia, se la Russia si oppone a questa rabbia, se ottiene la vittoria in Ucraina, anche Cina, Iran e altri paesi potrebbero tentare di proteggere i propri interessi con la forza. Le sfide al sistema americano arriveranno non solo dalla Russia, ma anche da ogni leader regionale più o meno sovrano. E poi questo sistema semplicemente crollerà.

Per molti anni, gli ideologi occidentali hanno affermato che gli Stati Uniti e l’UE sono una comunità dal destino condiviso. Un’unica civiltà unita da valori comuni e opposte sfide comuni. È su questo – le sfide della Russia – che la NATO basa la sua esistenza, e per molti versi è la minaccia russa esagerata che consente agli Stati Uniti di controllare i suoi alleati europei. La fine del confronto con la Russia (senza contare il coinvolgimento di Mosca in un unico sistema di sicurezza collettiva in Europa, come insiste l’ex cancelliere tedesco Angela Merkel) eliminerà l’immagine della minaccia russa e, quindi, rimuoverà il ritocco della differenza tra interessi nazionali americani ed europei. Fino al crollo – seppur non immediato – del concetto stesso di un unico Occidente collettivo.

Quindi questo Occidente collettivo sta davvero combattendo in Ucraina non solo per il bene della continua esistenza del regime di Kiev, ma per proteggere i suoi interessi. Interessi che sono seriamente in contrasto con quelli della maggior parte degli stati-nazione occidentali.

Testo: Gevorg Mirzayan, professore associato dell’Università finanziaria

Fonte: vz.ru/world

Traduzione: Sergei Leonov