Perché l’Occidente è paranoico riguardo al vertice Putin-Xi?

Il vertice recentemente concluso ha consolidato il tentativo congiunto di Russia e Cina di sfidare il sistema globale dominato dagli Stati Uniti, nonché gli sforzi concertati degli Stati Uniti per minare, con qualsiasi mezzo, le potenze globali emergenti. Che la spinta a sfidare questo sistema stia acquistando slancio, evidente dal sostegno che Russia e Cina continuano a ricevere dal mondo non occidentale, ha lasciato l’Occidente – in particolare gli Stati Uniti – paranoici sul futuro del sistema che hanno creato dopo la seconda guerra mondiale. Questa crescente paranoia è al centro di un mandato d’arresto che la Corte penale internazionale ha emesso la scorsa settimana contro Putin. Per quanto ridicolo possa sembrare, tali azioni rivelano solo le ansie interiori dell’Occidente per il fallimento dei loro sforzi combinati per sconfiggere la Russia in Ucraina.

Al contrario, anche come mostrano i resoconti dei principali media statunitensi , riunire una forza militare sufficiente all’interno dei paesi della NATO per l’Ucraina contro la Russia è diventato un compito estremamente difficile, poiché sempre più paesi della NATO si stanno “preoccupando” per le proprie scorte di munizioni. Oltre a ciò, come mostrano i resoconti dei media statunitensi, ci sono crescenti differenze tra Washington e Kiev anche per quanto riguarda la condotta della guerra. Come sarà sconfitta la Russia in un caso del genere? Per molte potenze occidentali, in particolare gli Stati Uniti e i suoi vecchi alleati (il Regno Unito), questo è a dir poco un incubo.

Questo incubo è aggravato dall’alleanza Russia-Cina. La Cina, così com’è, ha oggi più capacità produttiva rispetto a Stati Uniti ed Europa messi insieme. Ed è una potenza militare abbastanza forte da affrontare qualsiasi potenza occidentale nel Pacifico o oltre. Cosa può fare l’Occidente per rompere questa alleanza? Non c’è praticamente modo che l’Occidente possa danneggiare questa alleanza; quindi, la crescente paranoia.

In effetti, il fallimento combinato dell’Occidente nel sconfiggere la Russia ha dato un po’ più di fiducia all’alleanza Russia-Cina per perseguire la sua politica di creazione di un mondo multipolare. Per decenni, l’Occidente combinato ha proiettato la sua presunta superiorità sul non-Occidente. La rapida ascesa della Cina come potenza globale e il successo della Russia contro la forza combinata della NATO hanno inequivocabilmente dimostrato che questo senso di superiorità è falso. Xi, in un articolo che ha scritto per i media russi , non ha usato mezzi termini per esprimere lo stesso fatto:

“La comunità internazionale ha riconosciuto che nessun paese è superiore agli altri, nessun modello di governo è universale e nessun singolo paese dovrebbe dettare l’ordine internazionale. L’interesse comune di tutta l’umanità è in un mondo che sia unito e pacifico, piuttosto che diviso e instabile.

Rafforzando il concetto, lo stesso, Putin ha detto ,

“I nostri paesi, insieme ad attori che la pensano allo stesso modo, hanno costantemente sostenuto la formazione di un ordine mondiale multipolare più giusto basato sul diritto internazionale piuttosto che su determinate “regole” al servizio dei bisogni del “miliardo d’oro”. La Russia e la Cina hanno costantemente lavorato per creare un sistema di sicurezza regionale e globale equo, aperto e inclusivo che non sia diretto contro paesi terzi”.

Per l’Occidente, questo accordo è a dir poco uno shock, come è noto che molti politici occidentali ed esperti di politica dei media hanno discusso per anni riguardo ad alcune differenze di fondo – e apparentemente inconciliabili – tra Russia e Cina. Queste differenze, si sostiene , avrebbero dovuto essere esacerbate dal conflitto militare in Ucraina. Chiaramente, un’altra previsione occidentale si è dimostrata completamente sbagliata e controproducente.

Ora che Russia e Cina non sono solo alleate, ma hanno anche un’amicizia senza limiti, l’Occidente rimane pietrificato.

Questa alleanza non è passiva. È attivo e dinamico e sta lavorando per rimodellare il mondo. Mentre la Russia sta affrontando la forza militare combinata della NATO in Ucraina, la Cina ha recentemente ottenuto un grande successo in Medio Oriente, dove è stata in grado di mediare un accordo di pace tra due rivali: l’Arabia Saudita e l’Iran. Questo accordo ha permesso all’alleanza Russia-Cina di espandere la forza dell’alleanza in altri paesi e regioni, restringendo così lo spazio per gli Stati Uniti ei suoi alleati.

La Cina sta cercando di svolgere lo stesso ruolo tra Russia e Ucraina. La recente proposta di pace offerta da Pechino è promettente. Sebbene l’Occidente l’abbia finora ignorato, il messaggio politico contenuto in questa proposta di pace è molto difficile da ignorare per molte potenze non occidentali. In effetti, le sue battute iniziali riflettono proprio il mondo che Cina e Russia stanno cercando di costruire. Il messaggio non è solo potente ma anche allettante. Dice:

Tecnologi cinese

“ La sovranità, l’indipendenza e l’integrità territoriale di tutti i paesi devono essere efficacemente sostenute. Tutti i paesi, grandi o piccoli, forti o deboli, ricchi o poveri, sono membri uguali della comunità internazionale. Tutte le parti dovrebbero sostenere congiuntamente le norme fondamentali che regolano le relazioni internazionali e difendere l’equità e la giustizia internazionali. Dovrebbe essere promossa un’applicazione equa e uniforme del diritto internazionale, mentre i doppi standard devono essere respinti”.

Perché i paesi che sono stati tradizionalmente maltrattati dall’occidente dovrebbero rifiutare questo messaggio e il principio di uguaglianza? Premesso che l’uguaglianza assoluta – soprattutto in termini materiali – potrebbe non essere possibile nemmeno nel mondo multipolare che Russia e Cina stanno cercando di costruire, sembra giusto sottolineare che nessun sistema internazionale può funzionare quando pochi paesi sono in grado di piegare le regole per adattarle i propri interessi a spese di altri stati. In effetti, la guerra in Iraq non sarebbe avvenuta se gli Stati Uniti non avessero deciso di indebolire le Nazioni Unite e agire unilateralmente sulla base di prove inventate sul possesso da parte dell’Iraq di armi di distruzione di massa. L’intervento della NATO in Libia ha distrutto un sistema stabile, un fatto ammesso dalla commissione per gli affari esteri del parlamento britannicoanni dopo aver completamente distrutto il paese. Chi è responsabile di questa distruzione? La CPI agirà contro i comprovati colpevoli?

Per l’Occidente – in particolare gli Stati Uniti – il tentativo Russia-Cina di creare un nuovo ordine mondiale creerà uno spazio in cui l’unilateralismo occidentale diventerebbe estremamente costoso, specialmente se diretto contro i loro concorrenti. Per loro, la fine del “loro” mondo deve essere evitata ad ogni costo. Ma il problema sta nel loro costante fallimento nell’impedire che ciò accada e nel successo di Russia e Cina nell’andare avanti.

Salman Rafi Sheikh, ricercatore-analista di relazioni internazionali e affari esteri e interni del Pakistan, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook. “

Fonte: New Eastern Outlook. “

Traduzione: LucIano LAGO