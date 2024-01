Perché la strategia del Mar Rosso di Biden gli scoppierà in faccia

di Mike Whitney

Gli Houthi impediranno alle navi commerciali dirette a Israele di raggiungere i porti israeliani finché Israele impedirà a cibo, acqua e medicine di raggiungere i palestinesi a Gaza. Se i leader israeliani vogliono porre fine al blocco, devono smettere di massacrare i palestinesi e porre fine all’assedio. Questa è la soluzione semplice e morale all’attuale crisi nel Mar Rosso.

Durante il fine settimana, i combattenti Houthi hanno lanciato attacchi contro altre due navi commerciali nonostante la presenza di navi da guerra statunitensi che pattugliavano l’area. L’obiettivo principale era la Maersk Hangzhou, circondata da piccole imbarcazioni piene di militanti Houthi che sparavano con armi leggere contro i marinai a bordo. Elicotteri della Marina americana furono inviati sul posto e hanno affondato tre barche, uccidendo tutti gli equipaggi.

Qualche tempo dopo, la Maersk Hangzhou è stata nuovamente attaccata nella parte meridionale del Mar Rosso. È stato colpita da un missile lanciato da una località sulla costa dello Yemen. In seguito all’attacco, l’Hangzhou ha lanciato un appello Mayday per chiedere assistenza alle navi che operano nell’area. Secondo un resoconto: ” Si dice che la nave sia ancora idonea alla navigazione e non sono stati segnalati feriti “.

Vale la pena notare che la compagnia danese Maersk aveva ordinato la sospensione completa di tutte le navi commerciali che attraversavano il Mar Rosso solo due settimane fa, il 15 dicembre. La Maersk aveva accettato solo con riluttanza di riprendere le spedizioni perché i leader del Pentagono avevano assicurato che sarebbero stati al sicuro. Il 19 dicembre, il capo del Pentagono Lloyd Austin ha lanciato una task force marittima multinazionale, denominata Operazione Prosperity Guardian, destinata a proteggere la navigazione commerciale nel Mar Rosso dagli attacchi missilistici e di droni Houthi. Gli incidenti di questo fine settimana dimostrano che la coalizione di Austin è un fallimento. E la Maersk ha tacitamente ammesso il fallimento sospendendo tutte le spedizioni sul Mar Rosso per le prossime 48 ore. Ci aspettiamo che la “pausa” venga prolungata indefinitamente finché la questione non sarà risolta, il che è improbabile nel prossimo futuro.

La decisione di creare una task force navale – che apparentemente proteggerà la “libertà di navigazione” nel Mar Rosso – è una politica stupida e sconsiderata come qualsiasi altra cosa abbiamo visto dopo la decisione di invadere l’Iraq. Nessuno nella regione ha dubbi sul motivo per cui gli Stati Uniti hanno avviato questa politica. Gli Stati Uniti esprimono con forza il loro pieno sostegno alla sadica guerra di Israele contro il popolo palestinese. Questa è la percezione ampiamente diffusa, ed è la verità. L’amministrazione Biden non ha tentato di parlare con gli Houthi e non ha posto restrizioni al comportamento di Israele. (Niente “linee rosse”) L’unica cosa che si può dedurre dall’approccio di Biden è che egli ha deciso di abbandonare completamente la pretesa di essere un “intermediario imparziale” sulle questioni che coinvolgono il Medio Oriente, e ha scelto infatti di partecipare attivamente nelle ostilità da parte israeliana. In breve, l’operazione Prosperity Guardian non ha nulla a che fare con la “libertà di navigazione”. Si tratta del dispiegamento di mezzi militari americani per promuovere l’aspirazione sionista ad una pulizia etnica della Palestina storica al fine di creare il Grande Israele. Gli Stati Uniti si sono ora uniti a Israele nel tentativo di trasformare questo obiettivo in realtà.

Come accennato in precedenza, gli Houthi hanno accettato di porre fine ai loro attacchi al traffico commerciale nel Mar Rosso se Israele avesse interrotto le sue operazioni militari abbastanza a lungo da fornire aiuti umanitari ai palestinesi. Questa non è solo una richiesta ragionevole, è anche una politica sostenuta dalla stragrande maggioranza delle nazioni e delle persone in tutto il mondo. Sorprendentemente, gli Houthi sono gli unici ad adottare misure positive e concrete per garantire l’attuazione di questa politica. Hanno coraggiosamente rischiato la vita per un popolo oppresso con il quale non hanno praticamente alcun contatto diretto. Le loro azioni riflettono la sincerità delle loro convinzioni e il loro impegno nei confronti dei principi. Non dovrebbe sorprendere nessuno che siano così ampiamente ammirati. Ecco ulteriori informazioni da un articolo di Aljazeera :

Nave USA Mar Rosso

“ Se il compito dell’operazione Prosperity Guardian dovesse essere definito in modo restrittivo, unicamente quello di prevenire attacchi alle navi mercantili, ciò potrebbe essere fatto utilizzando l’antico principio della navigazione in convogli con la protezione delle navi da guerra. In un convoglio, carichi commerciali lenti e indifesi navigano in più colonne a distanze ben definite l’uno dall’altro, guidati, affiancati e seguiti da veloci navi da guerra in grado di affrontare qualsiasi minaccia. (…)

Ma ogni strategia ha i suoi limiti. Un convoglio è grande e voluminoso e si estende per chilometri per garantire alle navi giganti una distanza di sicurezza l’una dall’altra e consentire loro di manovrare se necessario. Indipendentemente dalle misure di protezione adottate, le enormi petroliere e navi portacontainer – lunghe più di 300 metri (984 piedi) – rappresentano ancora grandi bersagli. (…)

Le loro scorte, anche se ben armate, trasportano un numero limitato di missili e devono pianificarne attentamente l’uso, consentendo ulteriori attacchi alla rotta di navigazione e, infine, lasciando una riserva di guerra per la difesa della nave stessa. Una volta esauriti alcuni dei loro missili, devono rifornirli – un compito che è possibile in mare ma può essere svolto molto più rapidamente e in sicurezza in un porto amico, fuori dalla portata dei missili Houthi.

Attraversare le cruciali 250 miglia nautiche (463 km) lungo la costa yemenita che portano da o verso lo stretto di Bab al-Mandeb, muovendosi ad una velocità presunta di 15 nodi (28 km/h) – mentre i convogli stanno ancora navigando alla velocità di le unità più lente: le navi sarebbero esposte anche ai missili e ai droni Houthi a corto raggio per almeno 16 ore ”.1

Questo breve estratto illustra gli evidenti limiti della strategia del Pentagono. Una grande scorta navale non farà altro che creare un ambiente più ricco di bersagli per i lanciatori di missili Houthi . Inoltre – come abbiamo già visto con l’incidente della Maersk Hangzhou – la strategia non funziona. La vicinanza delle navi da guerra statunitensi non scoraggia gli attacchi Houthi, né garantisce la libertà di navigazione. Il piano non è né economicamente fattibile né militarmente pratico. (Nota: per quanto tempo gli Stati Uniti saranno in grado di fornire una flottiglia navale per scortare le navi commerciali che trasportano I-pod e Hula Hoop in questo o quel mercato?)

E non ignoriamo nemmeno l’impressionante potere offensivo degli Houthi. Controlla:

“ Ora sappiamo che la minaccia dei missili Houthi è elevata e che il loro arsenale è considerevole. I pianificatori navali devono preoccuparsi della loro capacità di lanciare attacchi concentrati e prolungati simultaneamente da più direzioni ”. ( Al Jazeera )

Allora perché gli Stati Uniti dovrebbero imbarcarsi in una strategia così costosa se sapessero che è destinata al fallimento?

Il fallimento potrebbe essere l’obiettivo, perché il fallimento sposta il conflitto più in alto sulla scala dell’escalation e lo avvicina a una guerra regionale voluta dai neoconservatori di Washington e dai loro alleati burattinai in Israele. Ecco altro da Aljazeera :

“ Qualsiasi ammiraglio direbbe ai suoi superiori politici che la necessità militare richiederebbe attacchi alle infrastrutture missilistiche Houthi sul terreno nello Yemen: siti di lancio fissi e mobili, strutture di produzione e stoccaggio, centri di comando e le poche infrastrutture radar esistenti. Una risposta proattiva alla minaccia missilistica, in altre parole, mirata a distruggere la capacità di puntamento delle navi Houthi, piuttosto che una risposta reattiva che le limiti ad abbattere i missili non appena arrivano.

In teoria, gli attacchi alle infrastrutture missilistiche degli Houthi potrebbero essere basati sulla ricognizione satellitare e di veicoli aerei senza pilota (UAV) ed effettuati da missili lanciati dal Mar Rosso e dall’Oceano Indiano e da droni armati da basi terrestri distanti. Ma l’unica possibilità realistica di successo significativo richiederebbe l’uso di aerei da combattimento e bombardieri basati sulle due portaerei a propulsione nucleare della Marina americana nella regione.

Gli attacchi contro obiettivi nello Yemen avrebbero una chiara giustificazione militare. Ma comporterebbero anche un evidente rischio politico: quello di vedere l’Occidente, e in particolare gli Stati Uniti, essere percepiti nel mondo arabo e islamico come effettivamente entrati nella guerra a Gaza dalla parte di Israele. Dopotutto, gli Houthi sostengono che i loro attacchi alle navi del Mar Rosso servono solo a convincere Israele a porre fine alla guerra.

Consapevoli dei pericoli di un tale sviluppo che potrebbe facilmente causare un’espansione del conflitto, gli Stati Uniti hanno cercato di procedere con cautela, dialogando con le potenze regionali e inviando messaggi che non vogliono l’escalation ”. ( Al Jazeera )

Missili degli Hothi pronti per le navi USA

Vabbè, gli Stati Uniti “non vogliono l’escalation”?

È assurdo. Dobbiamo credere che il Pentagono non abbia previsto il problema e non ne conosca già l’esito? Ma come potrebbe essere possibile se – come dicono gli autori – “ la necessità militare richiedesse attacchi alle infrastrutture missilistiche Houthi sul terreno nello Yemen: siti di lancio fissi e mobili, impianti di produzione e stoccaggio, centri di comando e… infrastrutture radar ”. In altre parole, si aspettano pienamente un’escalation che si tradurrà in ulteriori distruzioni, ulteriori spargimenti di sangue e un maggiore impegno di risorse militari. Se questa non è un’operazione a sostegno di una guerra regionale più ampia, allora cos’è?

E quando bombardare le posizioni degli Houthi sul terreno non funziona (e NON ha funzionato durante la guerra di 9 anni con l’Arabia Saudita), allora Washington sarà costretta a inviare truppe di terra. Ma prima, Biden dovrà usare le navi da guerra americane come “bersagli morbidi” in modo che vengano colpite dai missili Houthi, il che genererà l’isteria collettiva necessaria per ingannare il popolo americano in un’altra disastrosa guerra in Medio Oriente.

Inoltre, da quando la danese Maersk ha annunciato la sua intenzione di riprendere il transito attraverso il Mar Rosso (24 dicembre), il 26 dicembre ha avuto luogo un altro attacco missilistico Houthi contro una nave portacontainer denominata MSC United. Quest’ultimo incidente potrebbe convincere la Maersk che la navigazione nel Mar Rosso è ancora pericolosa e che sarebbe più saggio reindirizzare le sue navi attorno al Corno d’Africa fino alla fine delle ostilità. Dovremo aspettare e vedere cosa farà Maersk. (Nota: questo è stato scritto un giorno prima dell’attacco degli Houthi a Hangzhou di Maersk. Vedi cosa segue qui: https://www.latribune.fr/aeronautique-defense/la-marine-americaine )

Indipendentemente da ciò, il danno inflitto alla navigazione commerciale è stato a dir poco sconcertante. Dai un’occhiata a questo estratto da un articolo di Bloomberg :

“ Secondo i nuovi dati del settore, metà della flotta di navi portacontainer che transita regolarmente nel Mar Rosso e nel Canale di Suez ora evita questa rotta a causa della minaccia di attacchi.

Il conteggio compilato da Flexport Inc. mostra che 299 navi con una capacità complessiva di trasportare 4,3 milioni di container hanno cambiato rotta o stanno valutando di farlo. Si tratta di circa il doppio rispetto a una settimana fa e equivale a circa il 18% della capacità globale .

Secondo Flexport, i viaggi tortuosi intorno all’Africa possono richiedere fino al 25% in più rispetto alla scorciatoia attraverso il Canale di Suez tra Asia ed Europa. Questi viaggi sono più costosi e potrebbero portare a prezzi più alti per i consumatori su qualsiasi cosa, dalle scarpe da ginnastica al cibo al petrolio, se i viaggi più lunghi persistono… Le cifre mostrano la portata dei crescenti disagi marittimi dopo che gli Houthi hanno lanciato più di 100 attacchi contro navi commerciali in passato mese. (…)

Gli arrivi di navi portacontainer sono diminuiti dell’87%, di gasiere di circa il 30% e di autovetture di circa il 25% . La situazione è simile per i transiti attraverso il Canale di Suez, diminuiti di circa il 45% tra il 22 e il 26 dicembre per le navi dirette a sud, secondo Clarksons. (…)

“Anche se la coalizione guidata dagli Stati Uniti può sembrare militarmente efficace, potrebbe non essere sufficiente per le principali compagnie di navigazione riprendere i transiti nel Mar Rosso”, ha affermato Gerard DiPippo, analista geoeconomico senior presso Bloomberg Economics. “Più a lungo continueranno gli attacchi degli Houthi, maggiore sarà la pressione che gli Stati Uniti dovranno affrontare per passare all’offensiva, portando potenzialmente a un’escalation regionale ” .2

Il popolo americano è consapevole del danno causato dal nostro ampio sostegno a Israele? E queste interruzioni assumeranno probabilmente proporzioni considerevoli una volta che gli Stati Uniti passeranno all’offensiva e lanceranno una guerra sul continente yemenita. Vedremo poi la navigazione commerciale fermarsi nel Mar Rosso.

Conclusione: la strategia di scortare le navi commerciali attraverso il Mar Rosso ha chiaramente fallito. A tutti gli effetti pratici, sappiate che l’operazione Prosperity Guardian è kaput. Dobbiamo presumere che il Pentagono stia sviluppando una strategia più aggressiva che comporterà maggiori rischi e potenzialmente una guerra allargata. In poche parole, gli Houthi sono ora considerati una minaccia per gli interessi vitali dell’America, come indicato nella Strategia di sicurezza nazionale 2022 di Biden . Ecco il relativo estratto:

“ (…) gli Stati Uniti non permetteranno che potenze straniere o regionali indeboliscano la libertà di navigazione nelle vie navigabili del Medio Oriente, compresi lo Stretto di Hormuz e Bab al Mandab, né tollereranno i tentativi di un paese di dominarne un altro – o nella regione – attraverso concentramenti militari, incursioni o minacce ”.

Cosa è nero su bianco: gli Houthi rappresentano ora un pericolo chiaro e attuale per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Questa non è altro che un’esplicita dichiarazione di guerra, motivo per cui crediamo che da questo momento in poi il conflitto si intensificherà molto rapidamente, passando da una posizione difensiva al bombardamento aggressivo delle posizioni militari degli Houthi nello Yemen e, infine, allo schieramento di forze americane forze speciali e truppe di terra nello stesso Yemen (“stivali a terra”). La squadra di Biden ha messo gli Stati Uniti sulla buona strada verso una guerra catastrofica nella penisola arabica, una guerra che spingerà i leader arabi tra le braccia di Russia e Cina, una guerra che rafforzerà le alleanze antiamericane e che aggraverà la situazione divisioni geopolitiche, una guerra che approfondirà l’isolamento dell’America e la costante erosione della sua autorità morale, una guerra che metterà fine al momento unipolare e al declino del “secolo americano”.

Non sarebbe più facile e semplice chiedere a Israele di porre fine alle sue sanguinose devastazioni?

Fonte: The Unz Review

Traduzione: Gerard Trousson