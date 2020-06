Perchè la strategia degli USA con l’Iran è risultata fino ad oggi un fallimento ?

Analisti USA si chiedono il motivo del fallimento della strategia imperiale degli Stati Uniti, accentuata dalla furia di Trump, contro l’Iran in tutte le sue varianti, con totale stupore degli stessi Stati Uniti.

Se il presidente americano Donald Trump vuole davvero sedersi per rinegoziare il programma nucleare iraniano con le autorità della Repubblica islamica dell’Iran, deve strofinare i gomiti con consulenti migliori e scommettere di più sulla diplomazia, altrimenti, se lui perderà la nomina elettorale del 3 novembre davanti al suo rivale democratico, Joe Biden, come prevedono i sondaggi d’opinione , la nuova amministrazione americana dovrà cercare di ricostruire i ponti distrutti e le opportunità perse in materia diplomatica e ristabilire l’ordine. in Asia occidentale, questo è l’inizio dell’ articolo di Alma Keshavarz, analista di sicurezza globale presso l’Institute of Policy and Strategy della Carnegie Mellon University di Pittsburg (USA)

Keshavarz, Ph.D. in scienze politiche, scrive che mentre la politica di ostilità degli Stati Uniti contro l’Iran si trova in fase di stanca e l’amministrazione Donald Trump non ha una strategia significativa nei confronti del suo rivale democratico, risulta che i falchi della Casa Bianca stanno cercando tutti i mezzi per risolvere il quasi moribondo trattato nucleare con l’Iran, nel quadro della loro rivalità con le grandi potenze, Europa, Russia e Cina, al fine di renderlo un pallone ad ossigeno per le aspirazioni di rielezione del leader repubblicano.

Sebbene l’Iran sia interessato a raggiungere un accordo con gli Stati Uniti per ridurre l’impatto delle sanzioni illegali e dell’isolamento internazionale che queste stesse misure punitive gli hanno causato da parte di paesi terzi minacciati, l’analista aggiunge, tuttavia, che non è molto chiaro in cosa si sposterà la direzione la politica estera americana con un Biden alla Casa Bianca e di fronte a questa latente possibilità che gli Stati Uniti tornino al centro dell’accordo nucleare .

L’analista d’opinione continua osservando che Trump, dopo aver ritirato unilateralmente gli Stati Uniti nel maggio 2018 dall’accordo nucleare firmato tre anni prima, nel 2015, da Teheran e dal gruppo 5 + 1 (allora formato dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, Francia, Russia e Cina, oltre alla Germania) lanciarono una campagna di “massima pressione”, supportata dai loro marchingegni punitivi contro l’Iran , con l’obiettivo di costringerlo a rinegoziare il suo programma nucleare, tuttavia, aggiunge, il leader repubblicano, ancora ai giorni di oggi, non ha raggiunto i suoi obiettivi sulla base di una strategia errata, i cui risultati suggeriscono che invece di coercizione, la campagna dovrebbe essere basata sulla diplomazia .

In base al patto, ufficialmente denominato Piano d’azione comune globale (PIAC o JCPOA), l’Iran ha promesso di ridurre lo sviluppo del suo programma nucleare, in cambio della totale cancellazione delle sanzioni internazionali imposte in suo contro .

Tuttavia, gli Stati Uniti, non appena hanno lasciato l’accordo, hanno reintrodotto sanzioni soffocanti e draconiane sull’Iran , invitando persino il resto dei firmatari a sostenerlo, invano, con l’obiettivo di costringere Teheran a rinegoziare il documento.

Il leader repubblicano ha usato il pretesto che l’Iran non stava adempiendo pienamente alle proprie responsabilità ai sensi del patto, tuttavia, numerosi rapporti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) confermano che Teheran ha pienamente rispettato gli impegni che ha accettato nel suo giornata al PIAC.

Da allora, la Casa Bianca non ha solo attuato una politica di “massima pressione” sulla nazione persiana, minacciando di punire altri stati, se questi continuassero il loro commercio con gli iraniani , ma, nel tentativo di forzare ulteriori negoziati sul programma Energia nucleare persiana, Washington ha paventato la minaccia del conflitto armato contro l’Iran.

Una strategia che è fallita interamente a causa della ferma resistenza del popolo persiano che è determinato a non essere sopraffatto dagli americani, che cercano disperatamente di sedersi attorno a un tavolo con gli iraniani per mitigare il loro fallimento, presumibilmente per parlare del loro programma nucleare, anche se è più chiaro dell’acqua che stanno solo cercando una fotografia con la delegazione iraniana per usarla di fronte alla galleria per sostenere le possibilità di rielezione di Trump .

In effetti, l’articolo sottolinea che, indipendentemente dalle conseguenze dell’errata strategia di Trump per l’accordo sul nucleare, la campagna di “massima pressione” causerà il maggior danno agli interessi degli Stati Uniti. Indipendentemente da chi occupa l’Ufficio Ovale nel gennaio 2020, la politica estera degli Stati Uniti deve concentrarsi sugli sforzi diplomatici per ripristinare le relazioni internazionali, che sono state danneggiate dall’unilateralismo USA contro l’Iran.

Forze iraniane in Siria

Trump ha ripetutamente affermato di voler avviare una serie di colloqui con le autorità iraniane, tuttavia, invece di spianare la strada in questa direzione, i funzionari del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e del Tesoro si sono concentrati sul bloccarlo imponendo una serie di misure punitive proprio contro coloro con cui l’inquilino della Casa Bianca voleva sedersi per negoziare.

“Facciamo affidamento sulla pressione economica e sul potere diplomatico degli Stati Uniti per determinare un cambiamento significativo nella posizione dell’Iran e sederci al dialogo”, ha dichiarato Brian Hook, rappresentante speciale del Dipartimento di Stato USA per L’Iran, nell’ottobre 2019, raccoglie il testo.

Sebbene gli Stati Uniti abbiano aumentato la pressione economica sull’Iran imponendo una serie di sanzioni, le loro molestie non hanno cambiato una virgola rispetto al passato, il documento indica, in seguito ricordando che dopo che Washington ha deciso di ” ridurre a zero ” le esportazioni del greggio iraniano, le tensioni nel Golfo Persico sono aumentate in modo tale che la divisione aerospaziale iraniana del Corpo della Guardia rivoluzionaria iraniana (IRGC) ha abbattuto un drone spia americano mentre svolgeva compiti di ricognizione nello spazio dal sud del paese persiano a giugno 2019. Allo stesso modo e nelle stesse date, l’IRGC Naval Force ha mantenuto una petroliera britannica, denominata “Stenal Impero”, nello stretto di Hormuz per “aver violato le norme internazionali sul trasporto marittimo di traffico di carburante”.

Questa misura era un suono screditato per l’immagine di una flotta navale americana , presente nelle acque del Golfo Persico e del Mare dell’Oman, con il pretesto di garantire la sicurezza marittima della regione, quindi non ha osato intervenire nell’operazione iraniana di ritenzione della nave britannica avvenuta dopo che la Marina britannica aveva sequestrato una petroliera iraniana, chiamata “Adrian Darya 1” , diretta verso le coste della Siria nello stretto di Gibilterra, su richiesta delle Autorità americane.

Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo e Brian Hook, in reazione a queste misure iraniane prese per non essere sopraffatti dagli americani e dagli inglesi, potevano solo uscirsene dicendo che all’epoca la campagna di “massima pressione” su Teheran sarebbe continuata in vigore, l’articolo sottolinea e sottolinea che, tuttavia, con il passare del tempo si sta dimostrando che la “massima pressione” degli Stati Uniti contro l’Iran non funziona affatto e sta cadendo in un sacco rotto .

Come dato determinante che mostra il fallimento della campagna di “massima pressione” americana sull’Iran , si può sottolineare l’arrivo delle 5 petroliere iraniane arrivate in Venezuela , per alleviare la grande carenza di carburante che il paese caraibico soffre a causa delle misure coercitive imposte dall’amministrazione Trump nel quadro della sua campagna di pressione contro il governo del presidente venezuelano Nicolás Maduro.

In effetti, l’arrivo delle cinque navi cisterna battenti bandiera iraniana: la “Fortuna” , la “Foresta”, la “Petunia” , il “Faxon” e il “Garofano”, che insieme trasportavano circa 1,53 milioni di barili di carburante e derivati ​​per produrre tutti i tipi di carburanti nel quadro di relazioni di cooperazione tra i due paesi, è stata una grave battuta d’arresto per Trump, mettendo in discussione i suoi tentativi di impedire il trasferimento di combustibili fossili da parte delle compagnie di navigazione persiane nel paese sudamericano, il cui l’industria petrolchimica sta vivendo una carenza di carburante a causa delle sanzioni degli Stati Uniti.

Funerali gen. Soleimani

Prima di questo episodio marittimo, che coinvolge un’impresa riservata solo a popoli coraggiosi, gli americani, nel loro delirio di vedere le autorità persiane sedute attorno a un tavolo dei negoziati, avevano avviato la macchina da guerra di Washington, tramando l’assassinio del Comandante della forza Quds del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) dell’Iran, tenente generale Qasem Soleimani e vice comandante delle unità di mobilitazione del popolo iracheno (Al-Hashad Al-Shabi, in arabo), Abu Mahdi al -Muhandis e molti altri compagni che sono stati assassinati in un attacco aereo statunitense contro i veicoli in cui stavano viaggiando vicino all’aeroporto internazionale di Baghdad nelle prime ore del 3 gennaio (per una missione diplomatica).

Con questa strategia delirante, i signori della guerra del Pentagono immaginarono che, con l’omicidio del noto militare persiano e dei suoi compagni, che fino ad oggi avevano svolto un ruolo rilevante nei pesanti combattimenti in Iraq e Siria contro gruppi terroristici, molti di loro appoggiati dalle forze americane e da quelle del regime israeliano, potrebbero minare la volontà del popolo iraniano e indebolire, allo stesso tempo, gli spiriti dei membri delle forze armate della Repubblica islamica, in modo che il governo di Teheran potesse cedere ed accettare di incontrarsi per parlare con la controparte americana.

Tuttavia, la mossa è andata molto male per gli americani, poiché la surreale cospirazione con i toni machiavellici si è rivolta contro gli interessi degli Stati Uniti in Asia occidentale, proprio quando le loro truppe erano in vena di iniziare il loro ritiro , in varie fasi, dal territorio iracheno. Questo è avvenuto dopo che le forze USA sono state oggetto di ritorsioni da parte della Repubblica islamica dell’Iran con attacchi missilistici terra-terra lanciati dalla divisione aerospaziale dell’IRGC contro la base aerea di Ain Al-Asad, situata nella provincia occidentale Al-Anbar iracheno e occupato dalle truppe statunitensi dall’invasione dell’Iraq del 2003, e contro una base a Erbil, capitale della regione del Kurdistan iracheno, sotto il controllo degli americani.

Base USA in Iraq distrutta da attacco di rappresaglia iraniano

Alla luce di quanto precede, la specialista politica sottolinea che, se Trump viene eletto per un secondo mandato, dovrebbe circondarsi di consiglieri migliori di quanti si sia circondato finora, in modo che adottino una strategia più costruttiva nei confronti dell’Iran, ovviamente, aggiunge. Più durano le sanzioni, meno diventano efficaci e più diventa difficile raggiungere obiettivi politici .

Secondo l’autore della scrittura, la storia ha dimostrato che la pressione economica da sola non può costringere un paese sovrano, come l’Iran, a inchinarsi ai disegni imperiali di un’altra nazione, per quanto sia una superpotenza mondiale, dal momento che gli iraniani hanno mostrato lodevole resistenza a ciascuna delle misure restrittive imposte dagli Stati Uniti contro di loro, chiarendo che non importa quanto vogliano far pressione ontro il loro paese, non rinunciando a una virgola nella loro ferrea difesa della sovranità e dell’indipendenza della loro patria.

In effetti, gli iraniani mentre soffrono nella propria carne gli effetti disastrosi delle sanzioni statunitensi imposte al settore sanitario del paese persiano mentre la crisi pandemica del nuovo coronavirus, causando COVID-19, peggiora tra la sua popolazione. Rimangono saldi e non mostrano segnali di volersi arrendere all’attacco imperiale degli Stati Uniti.

Pertanto, l’editorialista sottolinea che, nel determinare e adottare una strategia, gli Stati Uniti devono stabilire chiaramente obiettivi che, quando si avvicinano alle loro relazioni con l’Iran, girino nella direzione di ottenere risultati migliori e più costruttivi di quelli finora raggiunti.

In sintesi e come colophon, nel suo articolo di opinione, la politologa afferma che gli Stati Uniti non devono dimenticare il ruolo fondamentale che la Repubblica islamica svolge nella regione dell’Asia occidentale per riscrivere la sua visione strategica sulla nazione persiana, non senza prima notare che Mentre Trump ha ripetutamente chiesto la fine delle infinite guerre statunitensi nell’area, deve essere consapevole che una continua escalation di tensioni con Teheran complicherebbe ulteriormente il suo programma elettorale di riportare a casa le truppe americane.

