Perché la Russia è stata in grado, ma la NATO no

da Redazione

Il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha tenuto ieri, 15 aprile, una riunione virtuale dei ministri della difesa dei paesi membri dell’alleanza. Dopo il vertice, ha risposto alle domande dei giornalisti. Nel suo discorso di apertura, Stoltenberg ha affermato che il coronavirus “rappresenta una sfida senza precedenti per i nostri stati”.

Nella lotta contro di essa, le forze della NATO hanno fatto più di 100 sortite per trasportare personale medico, attrezzature e medicine. L’alleanza ha contribuito alla costruzione di 25 ospedali da campo e allo spiegamento di altri 25 mila letti, oltre 4.000 medici militari aiutano specialisti civili.

Ma la nostra attenzione è stata attratta da come la stazione radio tedesca Deutsche Welle ha interpretato la conferenza stampa di Stoltenberg. “Una pandemia avrà conseguenze a lungo termine, ad esempio per la sicurezza degli alleati, teme il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg”, ha detto la pubblicazione. “L’impatto geopolitico della pandemia può essere significativo”, ha detto il norvegese dopo una videoconferenza dei ministri della difesa dell’Alleanza. Ha avvertito che l’imminente recessione renderebbe alcuni paesi della NATO più vulnerabili e più sensibili alle vendite di infrastrutture critiche.

L’attesa recessione economica potrebbe indurre paesi terzi, come la Cina, a cercare di acquistare società legate alla sicurezza nei paesi NATO, ad esempio nei settori delle telecomunicazioni e dell’energia. Allo stesso tempo, ha osservato DW che 30 paesi membri della NATO si sono impegnati a spendere il 2% della loro “potenza economica” in spese per la difesa entro il 2024. Ma anche se mantengono le promesse, i finanziamenti per le esigenze di difesa saranno difficili a causa della grave recessione imminente.

Truppe USA nei paesi del Baltico

Il fatto è che queste tesi sono state precedentemente gettate nello spazio informativo dagli esperti del Consiglio tedesco per le relazioni estere (DGAP). In una serie di pubblicazioni e relazioni, hanno espresso preoccupazione per il fatto che le terribili conseguenze della pandemia potrebbero spingere i governi europei a chiudere gli occhi su considerazioni di sicurezza strategica per un’immediata ripresa economica. “Se i governi europei decidessero di tagliare le spese per la difesa a seguito dell’attuale crisi, questo sarà il secondo colpo importante in un decennio”, hanno assicurato. – I bilanci della difesa hanno appena iniziato a riprendersi al livello precedente la crisi del 2008, ma non vi è alcuna possibilità. Esistono ancora problemi significativi a livello nazionale, dell’UE e della NATO. Negli ultimi due decenni, gli eserciti europei hanno perso circa un terzo delle loro capacità.

Allo stesso tempo, la situazione della minaccia si è intensificata a causa della Russia apertamente ostile e della crescita della Cina “. E ancora: “Ma cosa succederebbe se Pechino offrisse all’Italia e alla Spagna un generoso” Piano Marshall “cinese domani? “Abbiamo pensato a cosa succede quando una società dopo l’altra si trova in bancarotta?”

Domande, domande … O gli analisti del influente Consiglio tedesco per le relazioni estere e Stoltenberg pensano indipendentemente l’uno dall’altro, oppure la questione è diversa. Ad esempio, mentre gli americani sono preoccupati di se stessi, provano a frenare l’epidemia di coronavirus dilagante nel loro paese e affrontano gli effetti della pandemia globale, non sono oggi in Europa, Berlino sta cercando di intercettare il timone nella NATO da Washington. Alla fine, il “pericolo” dei cinesi che acquistano società di sicurezza strategiche è per gli europei, non per gli Stati Uniti.

Gli americani non hanno dato motivo di sospettare che avrebbero fatto una cosa del genere, inoltre le autorità di questo paese accusano apertamente Pechino di vari peccati. Ma ce n’è un altro. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che ha incaricato la sua amministrazione di sospendere i contributi al bilancio dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) “in attesa di una valutazione del suo ruolo nella cattiva governance e dell’occultamento dei dati sulla distribuzione del coronavirus”. Inoltre, ha espresso dubbi sul fatto che l’OMS sarebbe in grado di apportare modifiche su larga scala al proprio lavoro. E come dovrebbe Trump guardare queste azioni della NATO, una “organizzazione mondiale” come l’OMS? E se il presidente americano giungesse a conclusioni simili sull’alleanza?

Questo è il momento per la NATO di intensificare gli sforzi e proporre qualcosa di nuovo. In una conferenza stampa, Stoltenberg ha avuto l’opportunità di annunciarlo dal New York Times. I paesi dell’alleanza trascorrono così tanto tempo a prepararsi per la prossima “grande guerra” e a combattere avversari familiari in tutto il mondo, ha detto la pubblicazione. Ma un singolo virus è stato in grado di causare gravi danni a infrastrutture, economia e assistenza sanitaria in tutto il mondo.

La NATO dovrebbe espandere la sua definizione di ciò che è nemico? Le esigenze sanitarie di una pandemia non dovrebbero ricevere maggiore attenzione nel calcolo degli sforzi di difesa? Il segretario generale dell’Alleanza potrebbe accettare questo servizio, affermando che ora abbiamo bisogno di una “NATO medica”. Ma ha preferito respingerla. Convenendo che il coronavirus “ci ha ricordato quanto siamo vulnerabili” in termini di salute, ha affermato: “Allo stesso tempo, credo che la NATO sia un’alleanza di sicurezza, il nostro compito è quello di affrontare le potenziali minacce militari”.

E poi sono andati i rimproveri alla Russia, che i “pensatori” dell’alleanza durante la pandemia hanno rimproverato di sostenere la sua prontezza al combattimento e condurre esercizi.

Forze NATO in Europa

Sì, lo fa. Ma proprio per questo, l’esercito russo, pur migliorando la propria prontezza al combattimento, è in grado di aiutare nella lotta contro il coronavirus. “Il presidente russo Vladimir Putin ha già parlato in merito”, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un’intervista a Kommersant. – Ha menzionato il ruolo svolto dai medici militari e dai virologi nel superare la pandemia, in particolare in Italia, in Serbia, in Bosnia, i nostri virologi militari lavorano. Ha sottolineato che l’esercito è solo una piccola parte delle capacità esistenti e, se necessario, saranno utilizzate in Russia su scala molto più ampia. ” Aggiungiamo che l’accordo sull’assistenza reciproca ha raggiunto anche Trump e Putin.

Si scopre che Mosca è stata in grado di attraversare le barriere della guerra fredda al fine di, insieme agli Stati Uniti e all’Italia, che sono membri della NATO, combattere il coronavirus. Ma la leadership globalista dell’alleanza era incapace di questo. Allora perché allora bisogno di una tale NATO?



Stanislav Stremidlovsky



https://regnum.ru/news/polit/2918162.html

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Sergei Leonov