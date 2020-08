Perché la Grecia sta riparando le relazioni con Assad?

di Giorgio Cafiero (*)



Il fattore più importante alla base del loro avvicinamento è probabilmente una percezione condivisa della minaccia della Turchia

Non molto tempo dopo l’inizio della rivolta siriana nel 2011, quasi tutti gli stati dell’Unione Europea hanno rotto i legami diplomatici con la Siria. Quasi un decennio dopo, all’interno dell’UE rimane un ampio consenso sul fatto che i membri non dovrebbero riaprire le relazioni formali con Damasco.

Tuttavia, questo consenso si sta indebolendo. Mentre Francia e Germania si oppongono fermamente al riconoscimento di Bashar al-Assad come legittimo presidente della Siria e sostengono le continue sanzioni contro Damasco, alcuni governi populisti nell’Europa meridionale e centrale sono contrari alla dura linea anti-Assad dell’UE.

La Repubblica Ceca non ha mai troncato i legami con la Siria. L’Ungheria si sta muovendo verso la rinormalizzazione con il regime di Assad e, secondo quanto riferito, Austria e Polonia stanno diventando sempre più aperte a fare lo stesso. Più di recente, la Grecia e Cipro hanno ristabilito le relazioni diplomatiche con il governo siriano.

Storia dei legami fraterni

La nomina a maggio di Tasia Athanasiou come inviato speciale della Grecia per gli affari siriani segna “solo il primo passo ” verso la riapertura dell’ambasciata greca a Damasco, secondo un rapporto del Greek City Times. Sebbene la mossa probabilmente sconvolgerà vari governi europei, istituzioni dell’UE, parti della società greca e l’opposizione siriana, altri segmenti della popolazione greca ritengono che la mossa fosse attesa da tempo.

Le leadership greche e siriane vedono le relazioni diplomatiche ripristinate come un mezzo per indebolire la posizione geopolitica di Ankara nel Mediterraneo orientale

Golden Dawn, un movimento xenofobo in Grecia, ha fortemente sostenuto un ripristino dei legami con Damasco. Come il governo populista di destra ungherese, il supporto di Golden Dawn per riaprire le relazioni con il regime di Assad è in gran parte collegato al suo interesse nel vedere i rifugiati siriani tornare nel loro paese d’origine.

Tuttavia, il governo greco ha numerose motivazioni per voler rinormalizzare le relazioni con Assad. Esiste una storia di legami fraterni tra Grecia e attori arabi nel Mediterraneo orientale, che è fondamentale per capire come Atene considera la situazione in Siria.

Per decenni, la Grecia e la sua alleata Cipro “hanno difeso i diritti dei siriani e dei palestinesi ed erano tra i critici più forti dell’occupazione israeliana delle terre arabe”, ha spiegato Camille Otrakji, specialista della Siria di Montreal, nato a Damasco. La decisione di Atene di chiudere la sua ambasciata a Damasco nel 2012 era dovuta a “una decisione dell’UE che la Grecia doveva rispettare … in un momento in cui l’Europa era praticamente unita dietro” la primavera araba “”.

Targeting per cristiani

Sebbene le relazioni diplomatiche siano terminate ufficialmente nel 2012, non era lo stesso per i legami economici. La Grecia ha svolto un ruolo fondamentale nell’aiutare la Siria a evitare un ulteriore isolamento nel Mediterraneo orientale. Il loro commercio di fosfati sarebbe servito come un’importante linfa vitale per il governo di Assad durante il conflitto.

Sebbene non sia il principale motore degli sforzi di rinormalizzazione, anche la religione è un fattore. Con sede a Damasco dal XIV secolo , il Patriarca greco ortodosso di Antiochia ha una ricca storia in Siria. Negli ultimi anni, i cristiani in Siria sono stati presi di mira dallo Stato islamico e da gruppi collegati ad al-Qaeda che cercano di sradicare le antiche minoranze religiose del paese.

Come voci pro-Assad nel governo ungherese, molti greci che sostengono il presidente siriano lo vedono come un protettore dei cristiani in Siria, tra cui circa 503.000 membri della Chiesa greco-ortodossa.



Georgios Epitideios, un membro greco del Parlamento europeo in rappresentanza di Golden Dawn, nel 2015 ha affrontato la difficile situazione dei cristiani in Siria che sono stati “presi di mira dall’opposizione per aver collaborato con il legittimo governo siriano” e che “hanno sofferto in modo abominevole nelle mani di organizzazioni terroristiche / bande armate, che purtroppo sono supportate dall’Occidente ”.

Ha continuato : “Negli ultimi anni, interi villaggi sono stati abbandonati da residenti costretti a fuggire dalle loro case di famiglia, i capi religiosi sono stati rapiti, le chiese sono state profanate e distrutte e i siti archeologici risalenti al periodo ellenistico sono stati danneggiati. Le organizzazioni islamiche hanno persino avvelenato le bevande tradizionali della comunità cristiana ortodossa greca, nel tentativo di progettarne l’estinzione.

“Numerosi cristiani greco-ortodossi sono fuggiti dal paese e quelli che rimangono vivono nella costante paura. Vivono anche in condizioni tutt’altro che basilari, senza cibo e acqua, e dipendono interamente da qualsiasi aiuto umanitario che potrebbe arrivare. Non possono nemmeno muoversi liberamente, poiché i cecchini islamici li uccidono. In breve, i cristiani greco-ortodossi in Siria sono diventati vittime di un genocidio coordinato “.

Controversia con Ankara

Probabilmente, tuttavia, il fattore più importante alla base del ripristino delle relazioni diplomatiche formali tra Grecia e Siria è la loro percezione condivisa della minaccia rappresentata dalla Turchia. Le tensioni tra Grecia e Turchia si sono notevolmente riscaldate negli ultimi mesi, principalmente a causa di una disputa sulla sovranità nel Mediterraneo orientale ricco di gas, oltre alla controversia di Hagia Sophia .

Tali problemi non mostrano segni di risoluzione facile o amichevole a breve termine. Le leadership greche e siriane vedono le relazioni diplomatiche ripristinate come un mezzo per indebolire la posizione geopolitica di Ankara nel Mediterraneo orientale e la sua politica estera “neo-ottomana” in tutta la regione.

Chiesa distrutta in Siria



Inoltre, il riavvicinamento greco-siriano si svolge nel contesto di Atene che lavora per rafforzare le sue relazioni con una miriade di attori europei e arabi che percepiscono la Turchia come un potere pericoloso che deve essere contrastato. Oltre alla Siria, questi paesi includono Cipro, Egitto , Francia , la parte orientale della Libia , Israele , Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti .

Lo studioso greco Mochament Elsaer ha affermato che “a causa delle tradizioni economiche consolidate con le imprese siriane, la Grecia potrebbe promuovere il dialogo e diventare il ponte diplomatico ed economico [della Siria] verso l’Europa”. Ma le relazioni della Grecia con Washington, insieme al potere degli Stati Uniti nel sistema finanziario globale, limiteranno la misura in cui Atene e Damasco possono costruire un forte partenariato economico.

Implementato da Washington a giugno, il cosiddetto Caesar Act impone ampie e severe sanzioni economiche alla Siria, rendendo rischioso per i governi, le società o gli individui di tutto il mondo fare affari in settori dell’economia siriana dominati dal governo di Assad (come banche, edilizia ed energia).

“In politica estera, c’è sempre la regola che i benefici dovrebbero superare i potenziali costi e conseguenze”, ha osservato Elsaer. “Gli Stati Uniti sono un alleato fondamentale per la Grecia e dovremmo aspettarci l’adesione alle leggi e alle sanzioni pertinenti da parte di tutti i paesi europei”.

Spostamento delle dinamiche di sicurezza

Alla fine, la Grecia si trova in una parte geopoliticamente instabile del mondo. Il cambiamento delle dinamiche di sicurezza nel Mediterraneo orientale e i cambiamenti nell’equilibrio di potere della regione pongono dilemmi per Atene.

Assad Putin ed il patriarca greco ortodosso

Mentre i funzionari greci si contendono queste nuove realtà, hanno apparentemente deciso che la rinormalizzazione delle relazioni con il governo di Assad potrebbe aiutare a contrastare le minacce agli interessi nazionali della Grecia.

Il governo greco si sta avvicinando alla Siria in modi che minano ulteriormente il consenso europeo di una rigida linea anti-Assad

Guardando al futuro, una domanda chiave è se il governo greco pagherà un prezzo importante per il suo riavvicinamento a Damasco sotto forma di potenziale contraccolpo da Washington e da vari membri e istituzioni dell’UE.

Indipendentemente da ciò, il governo greco si sta avvicinando alla Siria in modi che minano ulteriormente il consenso europeo di una rigida linea anti-Assad. Questa è una spinta al regime siriano mentre tenta di reintegrarsi nell’ovile diplomatico della comunità internazionale.

*Giorgio Cafiero

Giorgio Cafiero è CEO di Gulf State Analytics (@GulfStateAnalyt), una società di consulenza di rischio geopolitico con sede a Washington. Puoi seguirlo su Twitter @GiorgioCafiero

Fonte: Middle easte eye