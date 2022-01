Perché la crisi in Kazakistan potrebbe peggiorare i rapporti tra Cina e Stati Uniti

La politica di “non interferenza” di Pechino in altri paesi è stata messa alla prova dagli eventi in Kazakistan, con Xi Jinping che sostiene apertamente il governo. È un segno delle cose a venire, che metterà a dura prova le relazioni con gli Stati Uniti.

Con la crisi in Kazakistan che inizia a stabilizzarsi, è stato affascinante osservare il ruolo della Cina e il modo in cui ha offerto supporto al suo governo ai massimi livelli.

Venerdì, il leader Xi Jinping ha parlato con il presidente Kassym-Jomart Tokayev e gli ha assicurato che avrebbe sostenuto il Paese contro le interferenze straniere. Lunedì, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha chiamato il vice primo ministro e ministro degli Esteri del Kazakistan Mukhtar Tileuberdi e ha promesso “il sostegno e l’assistenza necessari alla parte kazaka”.

Un editoriale del Global Times nel fine settimana ha anche chiarito che “la Cina ha bisogno del coordinamento della sicurezza con il vicino Kazakistan”. È stato affermato che “a causa della “Belt and Road Initiative della Cina e delle sue importazioni di energia, la stabilità dello stato dell’Asia centrale rappresenta una questione di grande importanza“.

Mentre la Russia ha preso l’iniziativa nella crisi in Kazakistan, il consenso a Pechino è indicativo che la Cina non può restare a guardare e consentire a un governo potenzialmente ostile di prendere il controllo di un vicino strategicamente importante. Questo mette alla prova la sua politica di “non interferenza” vecchia di decenni e apre una nuova dinamica nelle sue relazioni con gli Stati Uniti.

Nell’era post-Mao, la Cina ha seguito rigorosamente una politica di non interferenza negli affari interni di altri paesi. Questa politica, radicata nelle esperienze storiche della Cina, pone la sovranità nazionale come un principio chiave negli affari internazionali.

La Cina non accetta interventi nei propri affari, né interviene a sua volta in altri stati. Questa politica ha ottenuto un notevole consenso tra gli stati del sud del mondo, ma è stata anche motivata dalla necessità della Cina in quei decenni di un rapporto stabile con gli Stati Uniti e i suoi alleati, rifiutando la concorrenza ideologica e geopolitica. Ha negato la necessità di costruire alleanze formali, con la sola eccezione della Corea del Nord, che per la maggior parte della storia recente è stato l’unico Stato che Pechino era disposta a sostenere.

Quando l’URSS crollò e il blocco orientale si allontanò dal comunismo, la Cina accettò pubblicamente le decisioni di quegli stati. Insomma, Pechino, in linea di principio, mira a evitare di imporre ad altri il proprio sistema politico o valori, in netto contrasto con gli Stati Uniti.

Con il senno di poi, questa è stata una politica di successo, nella misura in cui ha consentito alla Cina di sviluppare alleanze pragmatiche e vantaggiose con paesi di disposizioni molto diverse, come il Pakistan o l’Arabia Saudita.

Tuttavia, il mondo sta cambiando. La politica di non interferenza della Cina è messa sotto pressione, piaccia o no. Gli Stati Uniti stanno gareggiando contro Pechino, cercando di trasformare l’ambiente geopolitico globale in un campo di battaglia ideologico. Ciò ha l’inevitabile conseguenza di rendere difficile per la Cina lavorare con le democrazie, che sono più suscettibili all’influenza americana.

Inoltre, gli Stati Uniti, come parte della loro “strategia indo-pacifica”, vogliono circondare la Cina di stati ostili, come stanno facendo con la Russia.

Questo crea il dilemma strategico che la Cina, comprensibilmente sensibile all’accerchiamento, sarà costretta ad agire in determinate situazioni in cui un cambiamento nelle politiche interne dei paesi vicini potrebbe rappresentare un rischio inaccettabile per la propria sicurezza nazionale. Ciò riflette il modo in cui gli Stati Uniti trattano l’America Latina in modo simile secondo la “Dottrina Monroe”. Come può la Cina rimanere sempre neutrale?

Il Kazakistan è uno dei primi grandi test per Pechino in questo senso. È uno stato strategicamente cruciale, poiché si trova al confine occidentale della Cina ed è una parte fondamentale dell’iniziativa Belt and Road che collega con l’Europa, oltre che con la sicurezza energetica della Cina. Quindi, Pechino semplicemente non può non fare nulla e permettere al governo Tokayev di cadere.

Truppe cinesi

Anche se la Cina non ha bisogno di imporre la sua “ideologia” al Paese, è chiaramente nel suo interesse impedire che un regime anti-cinese prenda piede, motivato dal radicalismo islamista, che minaccerebbe la stabilità della sensibile regione dello Xinjiang. . Pertanto, la politica cinese di non interferenza viene messa alla prova.

Al di là del supporto verbale, cosa può fare Pechino per aiutare il Kazakistan? Dal momento che la Russia sta prendendo il comando militarmente poiché appartiene al blocco CSTO, la Cina non ha bisogno di prendere direttamente questa opzione. Tuttavia, Pechino potrebbe agire per fornire al Paese attrezzature, tecnologia di sorveglianza e addestramento della polizia, con l’obiettivo di rafforzare le sue risorse di sicurezza, come ha fatto di recente nelle Isole Salomone, a seguito dei disordini istigati da Taiwan e dagli Stati Uniti lo scorso anno.

Economicamente, la Cina potrebbe essere incline a spingere per una maggiore stabilità nel paese fornendo aiuti e altri incentivi basati sulla crescita. Come ha affermato un esperto del Global Times, “Mentre la CSTO guidata dalla Russia offrirà supporto diretto per aiutare il Kazakistan a mantenere l’ordine e la stabilità, la Cina potrebbe offrire un sostegno sostenibile al paese per raggiungere uno sviluppo economico a lungo termine e spingere per riforme efficaci per risolvere problemi economici fondamentali che potrebbero causare il ritorno dei disordini.’

Oltre al Kazakistan, è probabile che altri paesi in cui Pechino sia sempre più incline a mantenere lo status includano Cambogia, Vietnam, Pakistan, Myanmar, Thailandia e Laos. In effetti, praticamente qualsiasi paese alla periferia della Cina che non sia attualmente un alleato degli Stati Uniti e che possa essere istigato a una rivolta contro la Cina o un cambio di regime rientra in questa categoria, anche se resta da vedere fino a che punto Pechino sarebbe disposta ad andare. .

In molti modi, la potenziale “interferenza” della Cina mirerebbe a proteggere questi stati dall’influenza di altri stati stranieri. Pechino, dopotutto, non sta cercando di avviare rivoluzioni a proprio favore, come ha fatto durante l’era di Mao, ed è improbabile che cerchi un cambio di regime filo-cinese in stati allineati con gli Stati Uniti come il Giappone. (Taiwan è considerata una questione interna e come tale è un’eccezione alla politica di non interferenza.)

Ma la tendenza è inconfondibile. In uno scenario di Guerra Fredda, consentire semplicemente al tuo avversario di prendere piede politico in un paese alle tue porte è considerato strategicamente disastroso e sarebbe pericoloso per Pechino permettere che ciò accada.

Anche se non perseguirà una crociata di valori rispetto alla propria ideologia come fa l’Occidente, ed è improbabile che adotti la posizione militaristica aggressiva degli Stati Uniti, non fare nulla non è più un’opzione e la Cina lo è sempre più incline a fare di più per sostenere gli stati che completano i suoi interessi. Si potrebbe chiamarlo “non interferenza con le caratteristiche cinesi”.

Fonte: RT News

Traduzione: Luciano Lago