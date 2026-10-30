Perché il vertice di Teheran rappresenta una svolta epocale

La palla è interamente nel campo dell’Asia occidentale. Gli Stati Uniti non sono nemmeno sul tavolo.

L’effetto visivo era sensazionale.

Il ministro della Difesa saudita, il principe Khalid, fratello di MbS; il capo dell’intelligence turca, Ibrahim Kalin; e il capo militare pakistano, il feldmaresciallo Asim Munir, tutti e tre membri a pieno titolo dell’Alleanza di Difesa della Mecca, entrano in una sfarzosa sala nel proverbiale palazzo persiano per salutare – o baciare l’anello – il potente, o meglio, il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale (SNSC), Moshen Rezaee, numero due della struttura di potere iraniana, subito dopo la Guida Suprema Mojtaba Khamenei.

Non si trattava della Mecca Defense Alliance, che apparentemente sfilava in parata rappresentando i neo-ottomani, gli arabi e i sud-asiatici. Si trattava del Vertice di Teheran, così come definito dai persiani.

L’Iran aveva acconsentito a tenere questo vertice epocale – in realtà proposto da Asim Munir durante la sua visita a Teheran la scorsa settimana – al di fuori del quadro dell’accordo della Mecca, ed esplicitamente nell’ambito di una discussione sulla “sicurezza regionale endogena”.

Quindi sì, hanno discusso di Palestina, Libano, Yemen, sicurezza del Golfo e Stretto di Hormuz, nello spirito di ridurre le proverbiali “tensioni regionali” e porre fine alla guerra degli Stati Uniti contro l’Iran e l’Asse della Resistenza.

Il vertice di Teheran potrebbe in definitiva significare l’accettazione – seppur riluttante – delle richieste di sicurezza dell’Iran e dello status definitivo dello Stretto di Hormuz, in fase di elaborazione attraverso l’accordo Iran-Oman.

Tutto dipende, ovviamente, da ciò che la Casa dei Saud deciderà alla fine. E questa decisione è direttamente collegata al modo in cui Riyadh risolverà il suo sanguinoso conflitto con lo Yemen.

Teheran è stata esplicita: siamo pronti a mediare e ad aiutare a risolvere la questione dello Yemen; tuttavia, spetta a Riyadh affrontare – e accettare – le condizioni di Ansarallah. Altrimenti, la guerra – già in corso – continuerà.

Decostruire le “sette condizioni”

È stato il dottor Ali Bagheri Kani, l’immensamente competente vicesegretario dell’SNSC, a offrire la migliore visione dall’interno di ciò che veniva discusso al tavolo.

Le quattro nazioni hanno identificato Israele come la principale fonte di instabilità regionale, con l’Iran come obiettivo immediato e altri paesi potenzialmente successivi (corsivo mio). L’altra fonte sono gli Stati Uniti. Immaginate il principe Khalid che accetta tutto quanto sopra. Un accordo sulla sicurezza duratura in Asia occidentale deve essere costruito dall’interno, senza dipendere da potenze straniere. Teheran si è posizionata come anello di congiunzione centrale (corsivo mio) tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Preparatevi a rimanere sbalorditi. Tutte e quattro le nazioni hanno concordato di proseguire i colloqui. L’Iran coordinerà il prossimo incontro. Non sono ancora stati definiti data e luogo.

A questo quadro già di per sé straordinario si aggiunge ora uno speciale Mohsen Rezaee Unplugged: era decisamente di umore molto più allegro del solito.

Ecco un’immagine in evidenza:

“Percepisco una nuova atmosfera nella regione. Si è creata grazie alla resistenza del popolo iraniano e alla capacità delle forze armate. Ho avvertito un’atmosfera estremamente positiva nei colloqui con questi signori.”

Pur lodando “il successo di questa discussione e di queste dichiarazioni retoriche”, Rezaee si è mostrato cauto: “Abbiamo preferito non rilasciare alcuna dichiarazione al momento, ma pubblicheremo un’unica dichiarazione congiunta in cui concorderemo su questi punti e raggiungeremo un’intesa, e l’attuazione di queste questioni sarà pratica e concreta, e andremo avanti in tal senso”.

Nel frattempo, resta un compito titanico: come costringere l’Impero della Pirateria a comprendere la diplomazia in Asia occidentale.

Bagheri-Kani: “Gli Stati Uniti devono soddisfare le sette condizioni dell’Iran”. Ha poi aggiunto: “Rezaee ha detto oggi che il piano di sette giorni potrebbe essere ridotto a cinque giorni o addirittura a quattro”.

Analizziamo questi numeri.

Le sette condizioni restano le stesse: sono la versione abbreviata di quel documento ormai inutile, il Memorandum d’intesa (MoU), che lo stesso Trump ha stracciato, insistendo sul fatto che non abbia alcun valore.

Ricapitolando: revoca delle sanzioni; cessazione delle minacce militari; riconoscimento del diritto dell’Iran all’uso pacifico dell’energia nucleare; fine del sostegno a Israele; riconoscimento dei diritti sovrani dell’Iran sullo Stretto di Hormuz; cessazione delle interferenze negli affari interni dell’Iran; e fornitura di garanzie credibili contro future aggressioni.

Persino i cammelli nel cuore del Nejd sanno che gli Eccezionali non manterranno mai nessuno di questi impegni.

Ciò che cambia ora è la tempistica. Secondo il piano originale, nell’improbabile eventualità che gli Stati Uniti avessero soddisfatto le condizioni, il sesto giorno sarebbe stato aperto lo Stretto di Hormuz; e il settimo giorno, quasi per un atto di volontà divina, sarebbero iniziati i negoziati.

La nuova proposta di Rezaee può essere interpretata solo come una giocosa provocazione: tutto si può fare in cinque giorni o anche in quattro, perché no?

In sostanza, Rezaee sta dicendo che tutte e sette le condizioni rimangono valide; ma se Trump è davvero interessato ai negoziati (e non lo è: vuole una capitolazione), l’Iran non ha bisogno di aspettare sette giorni. Quattro saranno sufficienti.

Qualunque cosa accada dopo – e dopo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti potrebbe benissimo trattarsi di un attacco militare orchestrato da Trump – è Teheran che continua a dettare legge. Oltre alle sette condizioni – che sono i prerequisiti per qualsiasi negoziato. Oltre alla tempistica. Oltre al fatto che, se non ci saranno progressi, lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso.

Ciò che Bagheri-Kani e Rezaee – i due massimi responsabili della sicurezza – stanno sottolineando è che l’Iran ha presentato un conto all’Impero della Pirateria. Tra l’altro, ogni singola voce del conto è già stata firmata dallo stesso Presidente degli Stati Uniti, per quanto egli cerchi di tirarsi fuori dai guai.

O la sicurezza è “endogena” o niente.

A prima vista, l’Alleanza di Difesa della Mecca avrebbe dovuto essere vista come un potente allineamento collettivo di sicurezza/difesa guidato da sunniti.

Eppure, l’ultima cosa che l’Impero della Pirateria, strategicamente svantaggiato, si aspetterebbe è che il trio inizi a esplorare vie di cooperazione con la nazione che sono costretti a considerare una minaccia esistenziale.

Non bisogna mai sottovalutare i persiani. Dimostrando la loro consueta finezza, hanno appena ribaltato strategicamente la strategia di contenimento dell’Iran.

Nel prossimo futuro l’Iran potrebbe persino valutare l’adesione all’Alleanza di Difesa della Mecca, un’ipotesi che diversi studiosi musulmani di spicco considerano una vera e propria bestemmia contro la Mecca.

Prima di allora, i petro-sceicchi – le controparti del Golfo Persico dei chihuahua baltici – potrebbero aver incontrato la loro fine, qualora non riuscissero a disinnescare l’incessante incitamento anglo-salafita alle guerre settarie.

Gli iraniani sono devoti alla sacra Mecca e a Medina tanto quanto gli yemeniti, poiché entrambe le città furono lodate direttamente dal Profeta (gli iraniani furono indicati come impareggiabili nel discernimento della conoscenza e nella ricerca della saggezza).

E questo spiega in definitiva perché questo incontro sia stato definito il Vertice di Teheran, senza alcun legame con l’idea di un patto della “Mecca”.

Quanto agli yemeniti, Mohammad Ali al-Houthi, membro chiave del Consiglio politico supremo di Ansarallah, ha dettato legge: ha criticato aspramente le affermazioni dell’Arabia Saudita di voler raggiungere una de-escalation regionale attraverso la visita del principe Khalid a Teheran, sottolineando che la retorica diplomatica di Riyadh contraddice la guerra, il blocco e l’occupazione in corso dello Yemen.

Dopo il vertice di Teheran, il leader Mojtaba Khamenei ha incontrato personalmente Mohsen Rezaee. Il numero uno che parla con il numero due.

Khamenei ha esplicitamente chiesto la fine dell’attuale stato di “né guerra né pace” garantendo il rispetto delle sette condizioni e “mantenendo il controllo sullo Stretto di Hormuz”.

Rezaee ha effettivamente illustrato a Khamenei l’idea di una sicurezza “endogena” in tutto il Medio Oriente. Un chiaro esempio di come la Russia, alla fine del 2021, abbia cercato di promuovere l'”indivisibilità della sicurezza”, obiettivo che fu poi ignorato da Stati Uniti e NATO.

Ora però la palla è interamente nel campo dell’Asia occidentale. Gli Stati Uniti non sono nemmeno sul tavolo. Spetta a Turchia, Arabia Saudita, Pakistan e Iran far sì che ciò accada.

(Ripubblicato da Strategic Culture Foundation con il permesso dell’autore o di un suo rappresentante)

Traduzione: Luciano Lago