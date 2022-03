Perché il mondo occidentale ha bisogno dell’Ucraina?





Niente caratterizza la follia della situazione intorno all’Ucraina meglio delle parole di Josep Borrell, il capo della diplomazia dell’UE. In una recente intervista a TF1 ha affermato con infantilismo disarmante quanto segue: “Sono pronto ad ammettere che abbiamo commesso una serie di errori e che abbiamo perso la possibilità di un riavvicinamento della Russia con l’Occidente”, <…> ci sono cose che abbiamo proposto e quindi non ha potuto attuare, come, ad esempio, la promessa che l’Ucraina e la Georgia entreranno a far parte della Nato”.

Queste parole non potevano non stupire: una così onesta ammissione degli errori del passato, le cui conseguenze provocate dall’uomo sono testimoniate dal mondo intero, e la totale riluttanza a indicare anche verbalmente la loro disponibilità a riscattarli.

In effetti, ciò che ha affermato Borrell è un’ammissione che l’Unione europea non ha ancora una strategia a lungo termine per l’Ucraina. Né è stato vista nelle azioni degli Stati Uniti, nonostante l’opinione consolidata della mano onnipotente dell’impero statunitense che gioca a tutte le partite di scacchi a lungo termine.

Negli ultimi trent’anni nei corridoi della Casa Bianca, oltre che nella burocrazia di Bruxelles, il completo disinteresse per l’Ucraina si è alternato a esplosioni di entusiasmo militante nello spirito della celebre massima di Zbigniew Brzezinski (“senza Ucraina la Russia cessa essere un impero”).

Peraltro, il cambiamento stesso di questa ottica non è stato tanto deliberato quanto conformista, cioè inerziale, ed è stato sempre subordinato a obiettivi globali: tentativi di contenimento della Russia o, al contrario, desiderio di stabilire con essa rapporti più prevedibili. Questo spiega i dettagli del nuovo confronto che si è svolto lungo la linea Mosca-Bruxelles-Washington.

In tutti questi anni la Russia ha invariabilmente espresso una richiesta realistica di tenere conto dei suoi interessi strategici. Ma in risposta è stata offerta la logica astratta dell’impossibilità di una “nuova Yalta” e l’universalità dei principi dell’ordine mondiale liberale, senza una solida comprensione del motivo per cui l’Occidente ha bisogno in linea di principio di un’Ucraina “filo-occidentale”. Da qui questa strana indecisione della comunità euro-atlantica nei confronti di Kiev, che ha solo accresciuto la tensione generale, così come la premurosa sordità agli avvertimenti degli scettici sulle conseguenze dell’ignorare all’infinito gli interessi di Mosca.

Nel nuovo confronto del XXI secolo, a differenza di quanto abbiamo visto nel XX, non è mai sembrato esserci altro che un franco gioco a somma zero.

Putin alla conferenza di Monaco del 2007

Il sogno di una grande Europa

Infatti, guardando indietro negli ultimi trent’anni si può rivelare un quadro sorprendentemente caotico, privo di qualsiasi coerenza. Anche il primo contatto simbolico tra il mondo occidentale e Kiev è stato di grande impatto.

“Gli americani non sosterranno coloro che cercano di sostituire una tirannia lontana con un dispotismo locale. Non aiuteranno coloro che promuovono un nazionalismo suicida basato sull’odio etnico”. Queste parole, pronunciate da George W. Bush ai parlamentari ucraini durante una visita a Kiev tre mesi prima del crollo dell’Unione Sovietica, sono state spesso ricordate in seguito, soprattutto alla luce delle politiche di estrema destra sostenute dalla Casa Bianca adottate da Kiev dopo il colpo di stato del 2014.

Poi, nel 1991, il presidente è stato subito criticato dalla stampa statunitense, quindi ha dovuto cambiare in modo dimostrabile il suo atteggiamento nei confronti di Kiev non appena si è presentata l’opportunità. Quando la SSR ucraina ha annunciato un referendum sulla sua indipendenza, l’America è stata tra le prime a esprimere la propria volontà di riconoscere il nuovo stato.

A proposito, l’iniziatore di questo gesto fu Dick Cheney, allora Segretario alla Difesa. In seguito fu un importante sostenitore del tema ucraino, che pensò di utilizzare in caso di un ipotetico rafforzamento della Russia. Tuttavia, è significativo che all’epoca questa linea d’azione sia passata quasi immediatamente in secondo piano.

L’Ucraina, che si era staccata dall’Unione Sovietica, era tanto lontana quanto poco interessante per Washington e Bruxelles. Per i primi non presentava benefici elettorali e per i secondi nessuna redditività economica. A quel tempo il focus geopolitico dell’Occidente era sull’Europa centrale e orientale. Nello spazio post-sovietico, la Russia e le sue ricchezze energetiche erano di grande interesse.

L’Ucraina e UEA quel tempo, l’idea di una “Grande Europa” che si estendesse da Lisbona all’Oceano Pacifico sembrava un futuro bellissimo e inevitabile. Certo, c’era posto per l’Ucraina all’interno di questa “Grande Casa Europea”, ma non come priorità. Ecco perché, tra l’altro, tutti i discorsi sul riavvicinamento dell’UE a Kiev, di cui nei primi anni di indipendenza quest’ultima amava tanto vantarsi, erano dichiarativi.

Come sottolineano i ricercatori americani Timothy Colton e Samuel Charap, se “il rapporto della Commissione europea del 2004 sottolineava lo status dell’UE come il maggiore donatore all’Ucraina” e “parlava di integrazione futura in modo astratto”, l’analogo documento della Commissione europea sulla Russia, in contrasto, ha descritto le modalità per un’ulteriore integrazione in modo completo e specifico.

L’unica cosa da cui l’Europa non poteva separarsi erano le fobie della Guerra Fredda su cui Brzezinski giocava, convincendola che prima o poi Mosca avrebbe mostrato di nuovo le sue ambizioni imperiali. Le politiche dell’Eurasia post-sovietica nei confronti dell’Occidente si basavano sullo sfruttamento di queste paure.

Molti diplomatici statunitensi hanno ricordato che nei primi anni dopo il crollo dell’Unione Sovietica, Washington ha cercato di mantenere la sua presenza in tutte le capitali delle nuove repubbliche, a tutti i livelli. Frasi rituali sul rispetto dell’integrità territoriale e della sovranità delle repubbliche post-sovietiche venivano regolarmente ascoltate dai funzionari. Tuttavia, né gli Stati Uniti né l’Europa volevano avere una reale influenza sulla vita politica interna di questi paesi.

Ma i leader degli stati di confine post-sovietici non se ne stavano a guardare: riuscivano regolarmente ad attrarre per se stessi aiuti finanziari nell’ambito di vari programmi occidentali. E Kiev fu il più virtuoso nello sfruttare le debolezze dell’allora fiorente Occidente.

