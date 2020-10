Perché il conflitto nel Caucaso è la vendetta di Erdogan per la Siria

di Finian Cunningham (*)

L’enorme ruolo della Turchia nell’alimentare il conflitto tra Armenia e Azerbaigian sta diventando più evidente. Ecco perché un accordo di pace sarà difficile da concordare e in effetti il ​​conflitto potrebbe esplodere ulteriormente in una guerra regionale di lunga durata. Una guerra che potrebbe trascinare la Russia a combattere nel Caucaso alla sua periferia meridionale contro i delegati della NATO.

In una telefonata questa settimana con il presidente russo Vladimir Putin, il leader turco Recep Tayyip Erdogan avrebbe sostenuto gli sforzi di Mosca per mediare un cessate il fuoco nel territorio conteso del Nagorno-Karabakh tra Armenia e Azerbaigian. Nonostante ciò, Erdogan sembrava offrire un ultimatum alla sua controparte russa. Ha detto che ci deve essere una “soluzione permanente” alla disputa territoriale decennale.

Erdogan e il suo alleato azerbaigiano hanno già chiarito che l’unica soluzione accettabile per loro è che i separatisti armeni rinunciano alla loro rivendicazione sul Nagorno-Karabakh. La Turchia e l’Azerbaigian – legati dalla comune cultura turca – hanno a lungo definito l’enclave detenuta dagli armeni un’occupazione illegale del territorio azero da quando una guerra di confine si è conclusa nel 1994.

Quando le ostilità sono scoppiate di nuovo il mese scorso, il 27 settembre, i primi rapporti suggerivano che gli scontri erano di natura casuale con entrambe le parti che si scambiavano la colpa per l’inizio della violenza. Tuttavia, da allora è diventato chiaro che le azioni intraprese dalla parte azera sembrano essere state un’aggressione pianificata con il pieno sostegno della Turchia.

A seguito di un precedente scontro mortale del 12-13 luglio che ha coinvolto circa una dozzina di vittime tra le forze armene e azerbaigiane, sono proseguite massicce esercitazioni militari in Azerbaigian che hanno coinvolto 11.000 truppe turche a partire dal 29 luglio. Per quasi due settimane in agosto, le manovre hanno dispiegato artiglieria, aerei da guerra e unità di difesa aerea in quella che è stata evidentemente una delle principali iniziative di Ankara e Baku per coordinare gli eserciti di entrambi i paesi per compiere operazioni congiunte. Inoltre, i rapporti hanno indicato che le forze turche, compresi i caccia F-16, sono rimasti in Azerbaigian dopo le esercitazioni militari senza precedenti.

Aerei Turchi

Accanto alle esercitazioni, c’è stato anche un drammatico aumento delle vendite di armi militari dalla Turchia all’Azerbaigian. Secondo i dati sulle esportazioni turche, c’è stato un aumento di sei volte negli accordi di armi rispetto all’anno precedente, con la maggior parte della fornitura consegnata nel terzo trimestre del 2020 tra luglio e settembre. Gli armamenti includevano droni e lanciarazzi che hanno avuto un impatto così devastante da quando sono scoppiate le ostilità il 27 settembre.

Un terzo fattore che suggerisce un’aggressione pianificata è stato il trasporto segnalato di combattenti mercenari dalla Siria e dalla Libia da parte della Turchia per combattere dalla parte dell’Azerbaigian. Migliaia di tali militanti appartenenti a brigate jihadiste sotto il controllo della Turchia erano arrivati ​​nella capitale azera Baku prima che scoppiassero le ostilità il 27 settembre. La logistica coinvolta nell’organizzazione di un dispiegamento su larga scala può solo significare una pianificazione a lungo termine.

Fonti armene affermano anche che le autorità azere avevano iniziato a sequestrare veicoli civili settimane prima dell’inizio della guerra. Affermano inoltre che quando gli scontri a fuoco sono scoppiati il ​​27 settembre, i media turchi erano presenti sul campo per dare copertura in diretta degli eventi.

Sembra quindi indiscutibile che Turchia e Azerbaigian abbiano preso una decisione strategica per attuare una “soluzione finale” alla protratta disputa con l’Armenia sulla disputa del Nagorno-Karabakh.

Questo è quello che rende gli sforzi russi nel mediare una cessazione delle ostilità ancora più pesanti. Dopo la maratona di colloqui mediata dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, il 10 ottobre è stato introdotto un cessate il fuoco . Tuttavia, nel giro di poche ore la tregua si è risolta con notizie di riprese a fuoco e bombardamenti di città su entrambe le parti. Le principali violazioni sono state commesse dalla parte azera utilizzando armi turche avanzate. I leader armeni si sono lamentati del fatto che la parte azera non sembra interessata a proseguire i colloqui di pace.

Forze blindate

Più sconcertante è l’ampliamento del conflitto. Gli attacchi aerei dell’Azerbaigian dallo scoppio del cessate il fuoco del fine settimana hanno colpito siti all’interno dell’Armenia, estendendo il conflitto oltre la contesa enclave del Nagorno-Karabakh. L’Azerbaigian ha anche affermato che i missili armeni hanno colpito città all’interno del suo territorio. L’Armenia nega categoricamente di aver condotto tali attacchi, il che solleva la domanda: una terza parte sta segretamente inscenando provocazioni e fomentando l’escalation del conflitto?

Quello che è difficile per la Russia è che ha l’obbligo legale di difendere l’Armenia come parte dell’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (1992). Con l’Armenia sotto il fuoco, la pressione sarà su Mosca perché intervenga militarmente.

Questo vedrebbe la Russia essere coinvolta in un’altra guerra per procura con la Turchia, membro della NATO. Ma questa non avviene in Siria. È la regione del Caucaso al confine meridionale della Russia. Ci sono preoccupazioni tra le figure militari russe di alto livello che un tale scenario sia esattamente ciò a cui mira il turco Recep Erdogan. La Turchia è stata sconfitta dalla Russia nella guerra per procura in Siria. I piani di Erdogan e della NATO per il cambio di regime a Damasco sono stati trattati con un naso insanguinato dalla Russia. Sembra però che il conflitto nel Caucaso possa ora essere la vendetta di Erdogan.

Mosca potrebbe aver bisogno di rivedere seriamente i suoi rapporti con Ankara e far sapere a Erdogan che sta calpestando le linee rosse.

*Finian Cunningham ha scritto molto su affari internazionali, con articoli pubblicati in diverse lingue. Si è laureato in Chimica Agraria e ha lavorato come redattore scientifico per la Royal Society of Chemistry, Cambridge, Inghilterra, prima di intraprendere una carriera nel giornalismo giornalistico. È anche musicista e cantautore. Per quasi 20 anni ha lavorato come redattore e scrittore in importanti organizzazioni di mezzi di informazione, tra cui The Mirror, Irish Times e Independent. – – “

Fonte “Information Clearing House”

Traduzione: Luciano Lago