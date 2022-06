Perché i russi non hanno risposto all’attacco israeliano all’aeroporto di Damasco?

Venerdì scorso, 10 giugno, i raid israeliani che hanno preso di mira il sud della capitale hanno bombardato l’aeroporto internazionale di Damasco. Causando notevoli danni in alcune sue parti.

Quel giorno i voli sono stati sospesi e le compagnie aeree costrette a trasferirne alcuni all’aeroporto internazionale di Aleppo.

L’attacco di venerdì è stato il secondo all’aeroporto in meno di un mese. Il 20 maggio, i missili terra-superficie lanciati dal Golan siriano occupato hanno colpito le sue tracce settentrionalie meridionali

Fino ad allora l’aeroporto era stato sempre risparmiato.

Nel 2018 è stato raggiunto un accordo tra il comando militare siriano, i consiglieri iraniani e le loro controparti russe. È stato convenuto che non sarà utilizzato per scopi militari. I consiglieri iraniani hanno quindi lasciato le sue sezioni principali e si sono trasferiti all’aeroporto T4 situato nella provincia di Homs, nel centro del Paese.

I russi, da parte loro, si sono impegnati a fornire protezione aerea per dissuadere Tel Aviv dall’attaccarla.

Sono stati i russi a riferire ai siriani le cause della recente escalation contro l’aeroporto di Damasco: gli israeliani hanno sostenuto loro, senza presentare prove, che gli iraniani lo usano per i loro aerei cargo e civili per trasportare equipaggiamenti e armamenti strategici in Siria e Libano .

Commentando i recenti attacchi israeliani alla Siria, l’editorialista israeliano Yoav Limor spiega che illustrano il sentimento di frustrazione tra la leadership israeliana a causa del fallimento dei loro tentativi di porre fine alle attività iraniane in questo paese.

Circa due anni fa, quando il primo ministro israeliano Naftali Bennett, che è stato ancora ministro della Difesa per sei mesi tra novembre 2019 e maggio 2020 nel governo di Benjamin Netanyahu, ha dichiarato di aver elaborato un piano che avrebbe portato all’uscita dell’Iran dalla Siria entro 12 mesi . Il piano di Bennett sembra essere completamente fallito, poiché i leader dell’establishment della sicurezza israeliano confermano che la cooperazione siriano-iraniana è in aumento.

“Lo sforzo richiesto ora è quello di esercitare una pressione aggiuntiva su di loro, non quella israeliana, ma quella siriana, spingendo Bashar al-Assad a dedurre che il prezzo diretto che pagherà per la continua attività iraniana nel suo paese sarà superiore al prezzo che ha pagherà affrontandoli”, indica Limor

“Ci si può chiedere se Assad voglia vincolare gli iraniani”, si chiedeva.

Secondo le fonti di al-Akhbar, molti degli attacchi israeliani contro la Siria degli ultimi mesi non hanno colpito obiettivi reali. Non c’era nessun obiettivo altrove. Ma lo scopo di queste incursioni era quello di causare la distruzione per esercitare una maggiore pressione sullo stato e sul popolo siriano.

Ma alcuni di loro, tuttavia, hanno distrutto i sistemi antiaerei Pantsir di fabbricazione russa: tra 3 e 4 durante quest’anno. Inoltre, i siriani deplorano che le perdite subite dalle forze di difesa aerea in Siria negli ultimi mesi, in termini di sistemi e munizioni, non siano state ancora compensate dalla Russia. Alti ufficiali russi che citano il divieto turco sui voli aerei militari russi o la necessità della Russia di tali munizioni e attrezzature nella sua guerra in Ucraina.

Secondo il quotidiano libanese al-Akhbar, citando fonti militari siriane, recentemente è avvenuto un alterco tra alti ufficiali dello stato maggiore siriano e consiglieri iraniani da un lato e delegati delle forze russe dall’altro. .

Siriani e iraniani hanno invitato i russi a fermare gli attacchi israeliani, in conformità con gli impegni presi nell’accordo raggiunto nel 2018.

“Quello che è richiesto alle forze russe è rispettare gli accordi di difesa e sicurezza firmati con lo Stato siriano e contribuire a garantire le sue installazioni ufficiali e vitali, come porti e aeroporti”, senza invocare come pretesto la questione dei siti iraniani al di fuori di queste installazioni, ha affermato la parte siriana.

Inoltre, i siriani hanno chiesto ai russi di riabilitare, rafforzare e sviluppare la difesa aerea siriana, in modo che questo derma possa mitigare al massimo gli attacchi israeliani. Vorrebbero anche che Mosca usasse i suoi legami con i leader israeliani per fare pressione su di loro affinché li fermassero o li riducessero, riferiscono fonti del quotidiano libanese.

Ma gli ufficiali russi hanno assicurato che non sono interessati a scontrarsi con gli israeliani per proteggere gli interessi iraniani, così come non sono interessati a scontrarsi con gli iraniani per proteggere gli interessi israeliani.

Secondo il quotidiano libanese, la lite con i russi è avvenuta qualche tempo prima della visita del presidente siriano in Iran il mese scorso, durante la quale ha incontrato il leader supremo Ayatollah Ali Khamenei, il presidente Ebrahim Raisi, nonché i comandanti del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie .

Fonte: AL ManarFrench .

Traduzione: Luciano Lago