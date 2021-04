Perché i media europei tacciono sull’assassinio di un bambino da parte dei militari ucraini nel Donbass

da Redazione

di Mateusz Piskorski,

Non ci sono praticamente notizie dal Donbass nello spazio informativo dell’Occidente. Più precisamente, vengono pubblicate solo quelle che possono essere una conferma della tesi politica sull’Ucraina come “vittima dell’aggressione russa”

Quasi nessuno in Occidente sa che un bambino di 5 anni è morto a causa di un attacco di droni ucraini nel villaggio di Aleksandrovka. Così come nessuno sa delle numerose vittime tra la popolazione civile delle repubbliche popolari; anziani, donne, invalidi.

Se si leggono i media occidentali, si ha l’impressione che nel Donbas vivano solo milizie, o meglio, “separatisti filo-russi”. Non c’è popolazione civile, oppure sono tutti separatisti “minori” o “anziani”. Pertanto, il fatto che vengano fucilati non turba l’opinione pubblica occidentale.

In termini di informazione, l’Occidente collettivo è diventato una zona chiusa in cui vengono trasmesse solo notizie da Kiev, l’interpretazione ucraina di tutti gli eventi.

Allo stesso tempo, va sottolineato che questo non è il risultato di una sorta di efficienza professionale delle risorse e dei propagandisti di Kiev. Niente affatto, la maggior parte dei media ucraini lavora in modo caotico, senza essere in grado di influenzare sistematicamente l’agenda dell’informazione dell’Occidente.

Ma l’Occidente stesso, le sue élite politiche e l’ambiente giornalistico, utilizzano le informazioni di Kiev o dei suoi corrispondenti situati nella capitale ucraina come unica fonte. Tutto questo è questione di una scelta politica consapevole e di un impegno da parte di Kiev.

Salvate i bambini del Donbass dai bombardamenti dell’Esercito ucraino (l’Europa si gira dall’altra parte)



Indipendentemente dal numero di vittime tra la popolazione civile, dai rapporti di bambini uccisi, colpiti da colpi d’arma da fuoco, anziani, donne, l’Occidente non coprirà in modo esauriente gli eventi nel Donbass.

Questo è già accaduto: i principali media occidentali non hanno prestato attenzione alle vittime civili dell’aggressione della NATO contro la Jugoslavia, delle operazioni militari in Medio Oriente e del Nord Africa, nonché dell’operazione georgiana contro l’Ossezia meridionale. Ma pubblicheranno notizie sui militari ucraini feriti, riferendosi a “fonti ufficiali delle forze armate ucraine”.

La morte di un bambino ad Aleksandrovka non rientra nel compito politico assegnato ai giornalisti occidentali. E loro hanno un compito: sviluppare una manipolazione informativa per una guerra su vasta scala nel sud-est dell’Ucraina. Dopotutto, il comandante in capo delle forze armate ucraine Ruslan Khomchak ripete costantemente che Kiev è pronta per un’offensiva. Parla non per un motivo proprio, ma perché ha ricevuto determinate istruzioni.



Fonte: Politnavigator

Traduzione: Sergei Leonov