Perché gli Stati Uniti stanno cercando di far rivivere lo spettro della minaccia comunista?

da Redazione

di Peter Akopov

Ora Mike Pompeo passerà alla storia – non come uno dei più incompetenti e di mentalità ristretta (diciamolo leggermente) degli Stati Uniti , ma come l’uomo che dichiarò guerra alla Cina . Una guerra ideologica – inoltre, come la prima guerra fredda con l’ URSS , anche quella attuale è dichiarata con slogan anticomunisti, che tuttavia sono combinati con un nazionalismo palese. I preparativi per l’annuncio sono stati avviati negli ultimi due anni sia da Pompeo stesso che da altri leader dell’amministrazione Trump, ma è stato l’ex capitano dell’esercito americano ad essere onorato di presentare un appello anti-cinese su vasta scala.

Pompeo lo ha fatto venerdì alla Biblioteca Richard Nixon di Yorba Linda, nel sud della California – il discorso “La Cina comunista e il futuro del mondo libero” può essere diviso in tre parti. Il primo è la demonizzazione della Cina, il secondo è un’analisi degli errori degli Stati Uniti nella direzione cinese, e il terzo sono le proposte per combattere la Cina.

Il significato del discorso di Pompeo è inequivocabile: i comunisti mentono quasi sempre, la Cina minaccia il mondo, è necessario costringerla a cambiare la sua politica. Il fatto che, pronunciando la parola “Cina”, Pompeo parli spesso del Partito Comunista Cinese , non cambia nulla e non inganna nessuno – uno dei leader dell’impero più giovane e più aggressivo nella storia mondiale recente accusa l’impero più antico del mondo di essere vuole soggiogare il mondo intero:

“Se non agiamo ora, il PCC finirà per minare le nostre libertà e abbattere l’ordine basato sulle regole che le nostre società hanno costruito con tali sforzi. Se pieghiamo le ginocchia ora, i figli dei nostri figli potrebbero diventare dipendenti dalla misericordia del Partito Comunista Cinese, le cui azioni sono la principale sfida moderna per il mondo libero “.

Pompeo demonizza apertamente la Cina, la cancella dall’elenco dei paesi ordinari – con il pretesto che la RPC controlla il PCC:

“Dobbiamo iniziare cambiando il modo in cui la nostra gente e i nostri partner percepiscono il Partito Comunista Cinese. Dobbiamo dire la verità. Non possiamo trattare questa incarnazione della Cina come un paese normale come gli altri”.

È colpa dell’America per aver creato Frankenstein (come temeva Nixon prima del riconoscimento della RPC), ma ora è pronto a condurre una campagna di “nazioni libere” per costringere la Cina. Compulsione per cosa? Arrendersi? Rovesciare il potere del Partito comunista?

Pompeo non lo dice direttamente, sottolineando che “cambiare il comportamento del PCC non può essere il compito del solo popolo cinese” (che, naturalmente secondo lui, geme sotto il giogo dei comunisti), ma è necessario un inasprimento del corso dell’intero mondo libero. Questa sintesi di Pompeo rifiuta persino di definire una politica di contenimento – invita solo tutti i leader mondiali a “insistere sulla reciprocità, la trasparenza e la responsabilità da parte del PCC”. Cioè, fai lo stesso con i cinesi come loro fanno con te? Cosa stanno facendo?



Sono forse i cinesi che stanno limitando la sovranità di potenze così potenti come la Germania e il Giappone 75 anni dopo la vittoria nella guerra ? Sono i cinesi che hanno centinaia di basi militari in tutto il mondo? Sono loro che sfruttano lo status della propria valuta nazionale come valuta di riserva mondiale per un credito economico illimitato e mantenere il proprio tenore di vita? Sono i cinesi che rovesciano i governi di altri paesi e impongono il loro sistema politico e i loro valori morali (o immorali) su altre civiltà? Stanno fungendo da trampolino di lancio per la costruzione di un impero mondiale governato da forze sovranazionali?

No – i cinesi stanno semplicemente riacquistando il loro posto come la prima più grande economia del mondo, in cui sono stati per secoli, se non per millenni. Hanno il più grande mercato interno del mondo, che viene saturato a un ritmo rapido, ma ancora molto lontano da quello americano o europeo. La Cina ha spazio per crescere – dentro di sé. Ha bisogno di un’espansione globale, vuole essere l’egemone del mondo? Certo che no – la sua espansione non è politica o ideologica, è una promozione banale in vari mercati. Cioè, la competizione con l’Occidente in tutto il mondo – compreso il territorio dell’Occidente stesso.

Ma era stata la Cina ha promuovere la globalizzazione? No, fu l’Occidente che venne in Cina nel XIX secolo, soggiogandolo con la forza alla sua influenza e arricchendosi follemente a sue spese. Il processo è ora invertito? No, perché la Cina non vuole costruire un impero globale, controllando tutto e tutti, costringendo tutti a imparare Confucio o ad unirsi al Partito Comunista. Ma Pompeo spaventa gli americani e il resto del mondo con l’idea di una Cina del genere – ideologicamente motivata e aggressiva: la Cina è il nuovo pericolo.

La colpa è di russi e cinesi: la superpotenza americana è minacciata.

“Ricordo una citazione da un discorso del generale Barr, noto anche come procuratore generale Barr. La settimana scorsa, ha dichiarato:” L’obiettivo finale dei sovrani cinesi non è il commercio con gli Stati Uniti, ma un raid contro gli Stati Uniti “. Dobbiamo ricordare che il dominio del PCC è un regime marxista-leninista: il segretario generale Xi Jinping è un convinto sostenitore di un’ideologia totalitaria insostenibile, è questa ideologia, è questa ideologia che ha determinato l’aspirazione del comunismo cinese all’egemonia globale per molti decenni. L’America non può più ignorare le fondamentali differenze politiche e ideologiche tra i nostri paesi – proprio come non sono mai stati ignorati dallo stesso Partito comunista cinese “.

Cioè, “un’insostenibile ideologia totalitaria”, il comunismo, determina il desiderio cinese di egemonia globale – e l’intero mondo libero deve affrontare una crociata contro la Cina, il cui obiettivo sarà cambiare la politica cinese. Cioè, il rifiuto dell’ideologia comunista – senza di essa Pechino non rinuncerebbe ai piani per l’egemonia globale?

Da qualche parte questo l’abbiamo già sentito … Esattamente allo stesso modo a Washington hanno parlato dell’URSS comunista, che minacciava il mondo intero. Quando lo hanno detto? Sin dall’inizio della Guerra Fredda, cioè da quel discorso di Fulton di Churchill del 1946, in cui definiva i comunisti russi una minaccia per l’Occidente, cioè per tutto il mondo. Dopo il 1949, quando i comunisti salirono al potere in Cina, l’Occidente impazzì per la “minaccia comunista”



Sì, ma non fu esattamete così – il Comintern fu sciolto nel 1943 e l’esportazione del modello comunista nei paesi dell’Europa orientale non fu determinata dall’ideologia, ma dalla geopolitica: avendo ottenuto il controllo di una parte dell’Europa a seguito della seconda guerra mondiale, Stalin sostenne semplicemente forze simili nell’ideologia in questi paesi. Naturalmente, quelli comunisti – che alla fine hanno preso il potere. Allo stesso modo in cui gli anglosassoni sostenevano le forze anticomuniste nella loro zona di influenza, e quindi in Francia e in Italia i comunisti non salirono al potere e in Grecia persero la guerra civile.

Non è stata l’ideologia a guidare la lotta tra l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti, ma la pura geopolitica. Ma fu l’Occidente a lanciare la guerra fredda geopolitica con slogan ideologici, cercando di presentarla come una guerra contro la “minaccia comunista”. Questo aveva contribuito a intimidire la propria popolazione, ma non ha funzionato nel terzo mondo, che, liberandosi dalle catene coloniali occidentali, scelse ostinatamente il socialismo, sia in Asia che in Africa. Sì, nella maggior parte dei paesi era il socialismo con specificità locali, ma persino avevo reso l’URSS un alleato dei nuovi stati.

Armata di mare cinese

“Fulton Speech 2.0″. Il mondo è una nuova guerra fredda?

Ed è ancora sconosciuto come si sarebbe concluso lo scontro geopolitico tra URSS e Stati Uniti se non fosse stato per la disputa tra Mosca e Pechino negli anni ’60 – la divisione del “campo rosso” ha indebolito notevolmente il suo potenziale. Inoltre, la disputa si è verificata proprio a causa dell’ideologia della globalizzazione comunista: Mao credeva che l’URSS e la Repubblica popolare cinese avrebbero dovuto alimentare il fuoco del mondo e attaccare l’Occidente in ogni modo possibile, spostandolo da ogni luogo, ovunque possibile, e incendiandolo dall’interno, e a Mosca speravano in una vittoria pacifica delle idee del comunismo a causa del corso irreversibile della storia e della correttezza dell’insegnamento marxista-leninista, cioè, fecero la posta in gioco nella “convivenza pacifica” dei mondi capitalista e socialista.

Alla fine, sia l’Unione Sovietica che la Repubblica popolare cinese persero – la Cina, inoltre, si immerse nel tumulto della “rivoluzione culturale”, e in Unione Sovietica alcune élite persero la passione e persero il gusto anche per la lotta geopolitica con l’Occidente. Naturalmente, se l’URSS avesse iniziato a spiegare ai propri cittadini il confronto con gli Stati Uniti non solo per motivi ideologici, ma anche per motivi geopolitici (cioè per gli interessi nazionali della Russia, che, a proposito, il Cremlino era allora in gran parte guidato da una V Colonna), allora non ci sarebbe stato un “nuovo pensiero” catastrofico di Gorbaciov e il crollo non sarebbe successo – ma, ahimè, il corso della storia è andato in un altro senso.

La Cina è condannata alla guerra fredda – 2 con l’America

E la Cina alla fine degli anni ’70 non solo rifiutò di esportare il comunismo, ma fu gentilmente trattata dall’Occidente (Nixon) e fu accettata dagli americani nel club. Non perché speravano nella rinascita del regime comunista a Pechino, ma perché volevano bloccare la possibilità di riconciliazione tra Mosca e Pechino, per impedire la ripresa dell’alleanza sovietico-cinese. E quando l’Unione Sovietica e la Cina si riconciliarono, era troppo tardi: nel 1989 i cinesi vedevano Gorbaciov come personaggio insensato e incomprensibile in politica .

Il crollo dell’URSS fu una lezione per la Cina, così come la disastrosa politica estera degli ultimi anni sovietici. Gli americani avrebbero potuto pensare di aver vinto la guerra fredda, ma in Cina hanno capito che era stata l’URSS a perdere, e per di più da se stessa.

La Cina non ripeterà mai gli errori della leadership sovietica, né in politica interna né in politica estera. Tuttavia, la Cina non ha mai avuto una posizione così forte nel mondo come l’URSS. Se Mosca portava un peso molto pesante di una superpotenza a causa della vittoria nella seconda guerra mondiale, allora la Cina per la maggior parte del 20 ° secolo (e il precedente, 19 ° secolo) fu immersa in problemi interni (provocati – più precisamente, intensificati – dall’espansione esterna). Solo negli anni ’90 la Cina ha stabilizzato la sua situazione interna ed è entrata nel mondo.

Non con il comunismo, ma con l’economia. Sì, l’Occidente ha aiutato in parte la crescita economica della Cina, ma allo stesso tempo gli Stati Uniti e il capitale globale hanno proceduto esclusivamente dai loro interessi mercantili. Pompeo ora chiama le speranze che i sovrani comunisti cinesi cambieranno le loro politiche man mano che verranno incorporati nel mondo globale (cioè occidentale):

“Forse eravamo troppo ingenui nelle nostre valutazioni sulla sopravvivenza del” virus “comunista in Cina, troppo felici per la nostra vittoria nella Guerra Fredda. Abbiamo perseguitato i profitti capitalisti in modo troppo codardo e abbiamo steso troppo le orecchie al discorso di Pechino sullo” sviluppo pacifico “. Oggi la Cina è sempre più autoritaria nei suoi confini e sempre più aggressiva nella sua ostilità verso la libertà in tutto il resto del mondo La verità è che le nostre politiche – e quelle di altri paesi liberi – hanno fatto rivivere l’inefficiente economia cinese solo per far mordere Pechino dalle mani che la alimentano comunità internazionale “.

Ovvero, quando l’Occidente arriva in Cina con le “guerre dell’oppio” nel 19 ° secolo o beneficia dei suoi lavori a basso costo alla fine del 20 ° secolo, questo è normale. E quando la Cina, guadagnando forza, penetra con le sue esportazioni e investimenti in tutto il mondo, è un’espansione comunista disonesta? Che deve essere fermato ad ogni costo. Ma come?

Radunando il mondo intero temendo la Cina in America? Tuttavia, la “minaccia cinese”, indipendentemente da come la descrivono gli anglosassoni, non provoca attacchi di panico in altri paesi – ed è ancora più ridicola quando provano a farla passare come espansione comunista. Sì, non ideologico, come nel caso dell’URSS: verranno i comunisti e corromperanno i tuoi figli, insegneranno loro ateismo e disprezzo per i loro antenati.

Portaerei cinese



Ora questo non è più rilevante: l’America è già stata catturata dalla sinistra nostrana, dal cui punto di vista è molto difficile trovare non solo il cinese (com’era con il russo alle elezioni del 2016), ma anche una traccia comunista. La “minaccia rossa cinese” sta quindi chiaramente perdendo con il suo predecessore sovietico – ma Pompeo sta cercando di confrontare le due storie dell’orrore, assicurando che gli Stati Uniti sono in grado di vincere anche questa volta:

“Eppure credo che possiamo farcela. Credo perché l’abbiamo già fatto. Sappiamo come succede. Credo perché il PCC sta ripetendo molti degli errori che l’Unione Sovietica ha commesso: respingere potenziali alleati, minare fiducia all’interno e all’esterno del paese, violazione dei diritti di proprietà e prevedibilità dello stato di diritto. <…> Sì, ci sono differenze. A differenza dell’URSS, la Cina è profondamente integrata nell’economia globale. Tuttavia, la Cina dipende da noi più di quanto dipendiamo da essa “.

Gli Stati Uniti stanno proponendo una soluzione energica al “problema cinese”

Non analizzeremo una serie di errori apparentemente simili del CPC e del Partito Comunista dell’Unione Sovietica – gli esempi forniti da Pompeo sono così assurdi. Un’altra cosa è importante: crede che l’URSS fosse autonoma dall’economia occidentale e che la Cina sia fortemente connessa con essa e quindi vulnerabile, può essere messa sotto pressione. Ma chi farà le pressioni? Gli STATI UNITI D’AMERICA? Stanno provando – non hanno ottenuto praticamente nulla. Pompeo lo ammette implicitamente quando dice:

“Non possiamo risolvere questo problema da soli. Le Nazioni Unite , la NATO , il G7, il G20, le nostre forze economiche, diplomatiche e militari combinate sono certamente sufficienti per affrontare questa sfida se le dirigiamo con precisione e con grande coraggio. Forse è giunto il momento per una nuova unione di paesi affini, una nuova unione di democrazie “.

Che cos’è il G20 – se nemmeno l’Europa potesse essere costretta dagli Stati Uniti a partecipare pienamente alla sua pressione sulla Cina? L’UE ha bisogno della Cina ancor più di quanto la Cina abbia bisogno dell’UE, e perché l’UE dovrebbe combattere la chimera del “comunismo cinese”? La Cina è diventata non solo la parte più importante del mercato globale: sta intercettando attivamente gli slogan della difesa della globalizzazione dagli Stati Uniti, commercio mondiale e libertà di investimento. È semplicemente impossibile fermare la Cina senza far crollare il mercato mondiale e l’economia mondiale – e tutti gli strateghi americani sani di mente lo capiscono. Si può solo sperare in problemi interni cinesi, ma Pechino ha imparato a risolverli.

Volendo dimostrare che la minaccia cinese è peggiore di quella sovietica e sottolineare la necessità di unire l’intero “mondo libero”, Pompeo disse che “l’URSS era tagliata fuori dal mondo libero. La Cina comunista è già all’interno dei nostri confini”. Ma c’è un evidente problema con l’ottica: l’URSS non è stata tagliata né dall’Europa né dall’enorme “terzo mondo”, sebbene allo stesso tempo il nostro paese fosse ampiamente autosufficiente, anche in termini industriali. La Cina è molto legata al mondo esterno – ma con un enorme mercato interno, è potenzialmente più autosufficiente di qualsiasi altro paese.

Allo stesso tempo, la Cina non abbandonerà né l’espansione economica esterna né la promozione dei suoi interessi nel mondo – e qui Pompeo ha ragione, “è già dentro i nostri confini”.

Ma che sventura, questi non sono più i “nostri” – nel senso dei confini occidentali: il mondo ha smesso di essere americano, sta cessando di essere occidentale, atlantico. Non diventerà cinese, semplicemente non avrà un egemone. Né comunista, e tanto meno anticomunista – più precisamente, cercando di mantenere la sua posizione con una lotta fittizia contro il comunismo-totalitarismo.

Traduzione: Sergei Leonov

Fonte: Ria Novosti.ru