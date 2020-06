Perché gli Stati Uniti stanno ancora sanzionando la Siria?

da Redazione

di Tony Cartalucci (*)

” I media cinesi hanno sottolineato un recente appello di Pechino agli Stati Uniti per revocare le sanzioni contro la Siria.

La CGTN cinese in un articolo intitolato ” L’inviato cinese chiede agli Stati Uniti di revocare sanzioni unilaterali a Syri a”, riferirebbe:

Martedì un inviato cinese ha chiesto agli Stati Uniti di revocare immediatamente sanzioni unilaterali contro la Siria.

Anni di blocco economico hanno causato enormi difficoltà al popolo siriano, in particolare donne e bambini. Le sofferenze causate dalla svalutazione della valuta siriana e dall’aumento dei prezzi delle materie prime, compresi i prezzi dei prodotti alimentari, ricadono pesantemente sui civili in tutto il paese, ha affermato Zhang Jun, rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite.

I tentativi della Cina di aiutare la Siria economicamente e sfidare le sanzioni americane contro Damasco seguono la aperta opposizione della Russia alla guerra per procura guidata dagli Stati Uniti contro il governo siriano che ha incluso il coinvolgimento militare diretto di Mosca nel conflitto e il ruolo di primo piano della Russia nella liquidazione di gruppi di miliziani jihadisti armati e sostenuti dagli statunitensi in tutto il paese.

Le sanzioni statunitensi contro la Siria sono sopravvissute da tempo alla presunta motivazione del coinvolgimento americano nel conflitto: con le roboanti affermazioni di “sostenere le aspirazioni democratiche del popolo siriano” e di opporsi alle presunte “violazioni dei diritti umani” da parte del governo siriano.

È stato indiscutibilmente rivelato che gli Stati Uniti hanno deliberatamente progettato il conflitto – dall’organizzazione delle proteste prima del 2011 fino all’armamento e al dispiegamento di miliziani nel paese per trasformare le proteste di strada del 2011 in una guerra per procura distruttiva. È stato anche a lungo rivelato che i cosiddetti “combattenti per la libertà” erano in realtà estremisti jihadisti attinti da varie organizzazioni terroristiche tra cui Al Qaeda e le sue numerose franchigie.

Poiché le operazioni di sicurezza della Siria erano in risposta a quella che ora si rivela essere stata l’aggressione degli Stati Uniti per procura che alla fine era diretta contro il governo sriano – le sanzioni stesse si sono rivelate semplicemente una componente economica dei tentativi degli Stati Uniti di strangolare la nazione siriana – non in alcun modo di aiutare o assistere il popolo siriano.

Popolazione siriana contro le sanzioni USA

E, naturalmente, le sanzioni statunitensi contro la Siria hanno complicato la vita di tutti i siriani – dalla stragrande maggioranza che è rimasta a sostegno del governo siriano e ha vissuto in aree controllate dalla Siria durante il conflitto fino ai militanti appoggiati dagli USA che alla fine hanno consegnato le loro armi per arrendersi alle forze governative: tutti affrontano collettivamente difficoltà economiche e una difficile strada da percorrere per ricostruire la loro nazione.

Pertanto, le scuse altruistiche utilizzate dagli Stati Uniti per prima imporre sanzioni alla Siria e i loro pretesti sempre più deboli utilizzati per continuare a giustificarle, ora vengono rivelate come poco più che propaganda e dovrebbero essere prese in considerazione quando si chiede perché gli Stati Uniti abbiano imposto sanzioni ad altre nazioni.

Gli Stati Uniti hanno progettato ed eseguito quella che è stata una catastrofe umanitaria in Siria – quella che stanno ancora attivamente tentando di perpetuare il più a lungo possibile e quella ora perpetuata per ” renderla un pantano per i russi ” (come loro stessi hanno dichiarato). Non solo la giustificazione “umanitaria” di Washington per imporre sanzioni alla Siria viene rivelata vuota, ma è anche Washington stessa a essere colpevole di calpestare i diritti umani in Siria.

Militanti pro Assad manifestano contro le sanzioni

La Cina – e molti altri paesi- hanno chiesto l’abolizione di queste sanzioni. Washington – con nessuna sorpresa si rifiuta – ma l’incapacità delle cosiddette istituzioni “internazionali” di ritenere Washington responsabile o di alleviare l’attuale crisi siriana rivela che l ‘”ordine internazionale” che queste istituzioni servono è disfunzionale e che è necessario trovare disperatamente alternative.

Gli aiuti economici e gli sforzi della Cina per ricostruire la Siria alla fine saranno realizzati – è solo una questione di tempo e di come la Cina aggirerà le sanzioni statunitensi.

Questo avverrà opponendosi direttamente a loro o creando sistemi globali che sono completamente indipendenti e isolati dalle interferenze americane. In entrambi i casi – se Washington insiste sul mantenimento delle sue attuali politiche – un sistema globale indipendente e isolato dall’America è quello in cui l’America si ritroverà interrotta e screditata – una prospettiva che non avvantaggia né il popolo americano né gli interessi speciali dominanti dell’America.

*Tony Cartalucci, ricercatore e scrittore geopolitico con sede a Bangkok, in particolare per la rivista online “New Eastern Outlook”

Traduzione: Luciano Lago