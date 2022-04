Perché gli Stati Uniti sono arrabbiati con l’India che compra petrolio russo





La riluttanza dell’India a seguire la linea degli Stati Uniti contro la Russia minaccia la credibilità dell’amministrazione Biden

Alla vigilia del già atteso quarto round del dialogo India-USA 2+2, che vedrà il Ministro degli Esteri Subramanyam Jaishankar e il Ministro della Difesa Rajnath Singh incontrarsi con il Segretario di Stato americano Antony Blinken e il Segretario alla Difesa Lloyd Austin a Washington all’inizio della prossima settimana , l’establishment statunitense è andato completamente in tilt nella sua retorica di spingere l’India a seguire la linea americana sulla crisi ucraina.

Pertanto, sulla scia di questa ” battaglia campale ” per persuadere l’India ad unirsi agli Stati Uniti nel loro contrasto contro la Russia, questo rilancio del loro dialogo 2+2 – tenutosi l’ultima volta nell’ottobre 2020 – potrebbe non significare molto per la sinergia della loro cooperazione bilaterale nel regione indo-pacifica o fornendo uno slancio per la loro partnership strategica globale globale.

L’India, nel frattempo, ha cercato di adeguare la sua semantica dal mostrare preoccupazione, rimpiangere, deplorare, per poi chiedere il rispetto della Carta delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e della sovranità nazionale e dell’integralità territoriale. Questa è la cosa più vicina a New Delhi per placare l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ma con scarso risultato.

Tuttavia, date le mutevoli realtà del terreno e le rivelazioni sul presunto massacro nella città ucraina di Bucha, questo mercoledì ha visto Jaishankar nel parlamento nazionale e il rappresentante permanente dell’India alle Nazioni Unite, l’ambasciatore TS Trimurti , martedì al Consiglio di sicurezza fare un ulteriore passo avanti mentre “condannavano inequivocabilmente” Mosca e chiedevano una “indagine indipendente” su questi resoconti dei media “profondamente inquietanti”.

Se questo farà la differenza nel dialogo 2+2 rimane incerto.

L’America delusa

Tutto è iniziato con le ripetute astensioni dell’India dalle risoluzioni delle Nazioni Unite sulla crisi ucraina, che hanno portato al segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki che ha denunciato la neutralità “pro-Mosca” dell’India e come l’avesse collocata dal “lato sbagliato della storia”. Questo, tra gli altri, è stato seguito dal vice consigliere per la sicurezza nazionale Daleep Singh che ha avvertito i suoi interlocutori a New Delhi delle “conseguenze”, che è stato poi approvato da molti altri funzionari americani.

Martedì, il principale consigliere economico di Biden, Brian Deese , si è unito a questa lista attaccando insieme Nuova Delhi e Pechino e sottolineando come gli Stati Uniti siano “delusi dalle decisioni sia della Cina che dell’India” e come le conseguenze del loro “più esplicito allineamento strategico” con Mosca sarà sia “significativo che a lungo termine”.

In confronto, Biden era stato molto più gentile, definendo l’approccio dell’India alla crisi ucraina “un po’ traballante” in termini di sostegno alle azioni statunitensi. Allo stesso modo, il sottosegretario di Stato americano per gli affari politici Victoria Nuland ha trovato nelle sue recenti interazioni a Nuova Delhi una certa “evoluzione nel pensiero” e “evoluzione nella posizione” e ha mostrato agli Stati Uniti l’apprezzamento del fatto che i legami consolidati dell’India con la Russia “non erano qualcosa che l’India può tagliare via immediatamente”.

In effetti, nel mezzo della crisi ucraina, gli Stati Uniti non hanno nemmeno un ambasciatore a New Delhi. Il candidato di Biden, Eric Garcetti, non ha ancora ricevuto abbastanza voti al Senato degli Stati Uniti per la sua conferma ed è probabile che venga sostituito da un altro candidato più accettabile.

Alcuni commentatori dei media in India hanno chiamato tutto questo linguaggio ambiguo americano, puntando sulla predicazione e sulla condiscendenza. Gli esperti americani , d’altra parte, ritengono che mentre la Russia è sempre stata un elemento irritante nei legami indo-americani, con la crisi ucraina New Delhi e Washington ora si sono spostate in un territorio del tutto inesplorato.

Il premier indiano Modi con l’esercito

Pomo della discordia

Ben oltre l’astensione dell’India sulle risoluzioni delle Nazioni Unite sull’Ucraina, l’acquisto di petrolio russo a prezzi scontati è diventato il nuovo tallone d’Achille non solo per i legami bilaterali indo-americani, ma anche per la credibilità della presidenza Biden. L’India aveva precedentemente rispettato i dettami americani di interrompere l’importazione di petrolio dall’Iran e dal Venezuela, incoraggiando gli americani a tentare la fortuna una terza volta, sperando che l’India si allineasse ancora una volta.

Ma il paese bersaglio questa volta è la Russia, che è stato il partner strategico e di difesa più duraturo per New Delhi. I confronti più vicini possibili potrebbero essere le invasioni sovietiche della Cecoslovacchia e dell’Ungheria degli anni ’50. L’India non era quindi né così strettamente allineata agli Stati Uniti né così visibile.

L’India questa volta è stata anche limitata dal fatto di avere più di 22.500 dei suoi cittadini bloccati nel mezzo della crisi ucraina. Ciò richiedeva sicuramente che l’India rimanesse in stretto coordinamento sia con Mosca che con Kiev.

Naturalmente, data la duratura partnership di difesa dell’India con l’Unione Sovietica e ora la Russia, non ci si poteva aspettare che condanni la linea di Mosca, sebbene si sia astenuta dalla proposta di Mosca discussa in seno al Consiglio di sicurezza dell’ONU. Ma ciò che ha particolarmente sconvolto gli interlocutori americani dell’India è il modo in cui l’India ha iniziato a procurarsi petrolio e altre materie prime dalla Russia utilizzando il loro scambio rupia-rublo, che potrebbe aprire nuove faglie.

Questo non solo minaccia di minare una strategia di sanzioni americane già screditata, ma a lungo termine potrebbe ispirare altri a ridurre la loro dipendenza dal dollaro USA come valuta globale preferita.

Inoltre, il salto di qualità nelle importazioni di petrolio dell’India dalla Russia lo rende un successo più che eclatante per il presidente Vladimir Putin. L’acquisto da parte dell’India di oltre 13 milioni di barili di greggio russo a marzo – rispetto a un totale di 16 milioni di barili dell’intero anno scorso – potrebbe rafforzare la forza di volontà di Mosca, oltre che la sua resistenza.

Ciò indebolirà il regime delle sanzioni, che si basa sui meccanismi finanziari convenzionali in cui il peso nei diritti di voto per il processo decisionale garantisce un ampio margine di manovra per la leadership globale americana.

Il controllo della realtà

Mentre il potenziale dell’acquisto di petrolio russo da parte dell’India e il loro scambio rupia-rublo potrebbero non annunciare mai cambiamenti tettonici nella geopolitica globale, le loro attuali transazioni hanno già toccato un nervo sensibile nella presidenza Biden. La sfida dell’India nell’acquisto di petrolio russo può essere paragonata alla detonazione del suo primo ordigno nucleare nel maggio 1974, quando l’India aveva sfidato il regime di non proliferazione “discriminatorio” guidato dagli Stati Uniti.

Ma le reazioni dei funzionari statunitensi forse tradiscono anche la loro frustrazione per non aver obbedito a Mosca. Se è vero che Australia, Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti hanno vietato l’acquisto di petrolio russo, nessuno di loro è comunque un grande acquirente.

La realtà è che la Cina è il più grande acquirente di petrolio russo, procurando quasi la metà delle esportazioni totali della Russia di quella merce. Chiaramente, la presidenza Biden non ha i mezzi per far cambiare idea a Pechino mentre espande ulteriormente le sue importazioni di petrolio russo.

Ciò che è particolarmente scoraggiante per la presidenza Biden è che i prossimi nove maggiori acquirenti di petrolio russo sono Germania, Paesi Bassi, Stati Uniti, Polonia, Corea del Sud, Belgio, Turchia, Francia e Regno Unito. A parte Stati Uniti e Regno Unito, tutti questi paesi hanno continuato ad acquistare petrolio russo, mentre Germania e Ungheria si sono apertamente opposte a riduzioni affrettate, temendo che potrebbero spingere le loro economie in recessione.

Quindi, mentre gli Stati Uniti hanno difficoltà a persuadere i propri partner dell’alleanza a smettere di trasferire petrodollari per finanziare le operazioni militari russe, trovano conveniente cercare di intimidire Nuova Delhi. Ciò sfida la logica, poiché sebbene l’India sia il terzo importatore mondiale di petrolio, come ha informato il Parlamento questa settimana il ministro del petrolio e del gas naturale Hardeep Puri , le sue importazioni di petrolio dalla Russia rappresentano meno dell’1% del totale, mentre gli Stati Uniti rappresentano più superiore al 7%.

Infatti è interessante notare il recente rapporto della BBC secondo cui il 55% delle importazioni di petrolio dell’India proviene dagli Stati Uniti e dai suoi stretti alleati Iraq, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Questo ha quindi poco a che fare con le importazioni di petrolio di Nuova Delhi. La presidenza Biden sembra completamente orientata a privare la Russia di tutte le sue partnership economiche e di difesa, tanto che gli stretti legami dell’India con Mosca ne fanno una garanzia per la definizione dell’agenda americana.

Swaran Singh

Il dottor Swaran Singh è professore di diplomazia e disarmo presso la School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi; presidente dell’Associazione degli studiosi dell’Asia (asiascholars.in); ricercatore aggiunto presso The Charhar Institute, Pechino; senior fellow, Institute for National Security Studies Sri Lanka, Colombo; e visiting professor, Research Institute for Indian Ocean Economies, Kunming (Cina)

Fonte: Asia Times

Traduzione: Luciano Lago