Perché gli Stati Uniti hanno bisogno di così tanto per destabilizzare il continente europeo?

di Karine Bechet-Golovko

Sui media anglosassoni si sono diffuse inquietanti voci: gli Stati Uniti fornirebbero sistemi HIMARS con un raggio fini a 300 km, che aprirebbero le porte allo spostamento del conflitto nel profondo del suolo russo, quindi di un conflitto aperto con la Russia. I paesi europei, già ampiamente destabilizzati economicamente dalle sanzioni anti-russe che stanno adottando con la pala e con l’afflusso di ucraini, sempre meno percepiti al di fuori dello strato sociale di care bear, dovrebbero soprattutto chiedersi perché gli Stati Uniti hanno così tanto bisogno mettere in ginocchio il continente europeo. Poiché questo conflitto in Ucraina è ampiamente utilizzato dagli americani come strumento di destabilizzazione.

Biden ha annunciato nuovi aiuti militari per 400 milioni di dollari all’Ucraina e soprattutto l’invio di lanciamissili HIMARS ancora più efficienti.

“L’ultimo aiuto, approvato dal presidente Joe Biden venerdì pomeriggio, è il 15° pacchetto di armi e equipaggiamento militare trasferito in Ucraina dalle scorte del Dipartimento della Difesa dallo scorso agosto. Oltre all’HIMARS, gli Stati Uniti invieranno anche 1.000 colpi di artiglieria da 155 millimetri che hanno una maggiore capacità di precisione che aiuterà anche l’Ucraina a colpire obiettivi specifici. Il pacchetto includerà anche tre veicoli tattici, sistemi radar controbatteria, pezzi di ricambio e altre attrezzature. Complessivamente, gli Stati Uniti hanno inviato circa 7,3 miliardi di dollari in aiuti all’Ucraina dall’inizio della guerra alla fine di febbraio . »

Di particolare interesse è la capacità di queste nuove munizioni HIMARS. Molto più della gittata di 70 km, ampiamente utilizzata nei giorni scorsi contro i civili nel Donbass e che la Russia periodicamente disabilita, queste nuove armi hanno una portata fino a 300 km, come riportano numerose fonti citando le confidenze di un funzionario ufficiale del Pentagono del Financial Times.

Così, l’Ucraina sarebbe in grado di colpire profondamente il territorio russo e non solo le regioni confinanti . Gli Stati Uniti comprendono perfettamente che, in tal caso, una risposta russa sarà inevitabile. L’Europa non può non capire che in questo caso si trova in prima linea. Gli Stati Uniti , dal canto loro, si coprono formalmente con la promessa che queste armi non saranno usate contro la Russia sul suo territorio. È vero che le promesse legano solo chi ci crede…

Nel frattempo, le sanzioni anti-russe adottate dai paesi europei stanno avendo un grave impatto sull’economia europea. Da quando la Russia ha rimpatriato i profitti della vendita del gas in Europa, cioè da quando i paesi europei, acquistando gas russo, sono obbligati a pagarlo in valuta Russa, l’euro è crollato rispetto al dollaro e il rublo è salito. Il gas russo non finanzia più l’economia europea in questo modo, da quando gli europei hanno deciso di entrare in una guerra economica contro la Russia per farla crollare. Il deficit commerciale francese è record con 114 miliardi di euro in un anno. Sempre più leader europei chiedono alle persone di ridurre il consumo di energia. I tre fornitori di energia in Francia si uniscono a questo invito, la riduzione dell’offerta russa non può essere compensata e i prezzi stanno salendo alle stelle:

“Le consegne di gas russo tramite gasdotto sono diminuite drasticamente per alcuni paesi, tra cui Francia e Germania (…).

Anche se in aumento, le importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) sono oggi ancora troppo limitate per compensare questi cali” e “anche le capacità di produzione elettrica controllabile in Europa sono sotto pressione a seguito di scelte nazionali o per programmi di manutenzione.

Viene da chiedersi come gli individui pagheranno i propri produttori quest’inverno e come l’economia nazionale sarà in grado di funzionare a questo ritmo… Tuttavia gli Stati Uniti, da parte loro, stanno così rafforzando la loro posizione sul mercato energetico europeo, che pochi non potevano rendersi conto prima che l’UE, seguendo Washington, avrebbe costretto gli stati al suicidio energetico.

E per correggere il quadro, l’afflusso “ucraino” nei paesi europei solleva molte domande. Da dove vengono queste bandiere ucraine a ogni angolo di strada? È per ricordare che la Francia è occupata? All’accoglienza di questi “rifugiati” vengono decisi stanziamenti sempre più consistenti. Il Consiglio d’Europa approva 465 milioni di prestiti, mentre la situazione sociale dei cittadini è sempre più difficile, dopo già due anni di guerra mondiale Covid:

“I nuovi prestiti rispondono alle esigenze più pressanti dei nostri Stati membri, con un chiaro focus sull’aiuto alla gestione della crisi dei rifugiati causata dalla guerra in Ucraina”, ha affermato in una nota il governatore del Ceb Carlo Monticelli.

Questi prestiti sono concessi principalmente alla Germania, fino a 200 milioni di euro, ma anche a Lituania, Irlanda e Spagna.

Le popolazioni risentono di questa eccitazione e le manifestazioni si stanno sviluppando, come in Polonia:

Molte le reazioni nascoste, a seguito di conversazioni private, in cui sentiamo con forte ironia parlare di ucraini su auto di lusso sulle coste francesi o spagnole, chiamati i “grandi combattenti della resistenza”.

NATO Ucraina

L’interesse degli Stati Uniti qui è evidente, emerge dalla governance: l’Unione Europea porta i paesi europei in un vicolo cieco e fa loro pagare la maggior parte del prezzo della politica atlantista. Se il conflitto si sviluppa militarmente, a seguito dell’uso di armi americane a lungo raggio, i paesi europei saranno chiamati a difendere l’atlantismo contro la Russia; la crisi politico-economica in Europa si accompagna a una profonda crisi di fiducia nelle istituzioni nazionali, che si sparano nei piedi, e rafforza quindi il vero peso degli organismi di governo globale, che sono atlantisti. Se l’interesse americano è evidente, qual è l’interesse dei paesi europei? La posizione europea sembra assolutamente irrazionale, ma possiamo sempre trovare razionalità nelle scelte politiche che si fanno, soprattutto quando emergono tanto dal fanatismo quanto dalla più totale sottomissione? Come scrisse Camus ne Il mito di Sisifo:

“Quello che è assurdo è il confronto tra questa irrazionalità (del mondo) e questo desiderio disperato di chiarezza il cui appello risuona nel profondo dell’uomo”.

Karine Bechet-Golovko

fonte: Russie Politics