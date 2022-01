Perché gli stati della NATO stanno commettendo un suicidio energetico?

di F. William Engdahl .

C’è un grande paradosso nell’atteggiamento militare sempre più aggressivo degli Stati Uniti e della NATO nei confronti di Russia e Cina, se confrontato con le politiche economiche nazionali chiaramente suicide dell’agenda verde degli Stati Uniti, dell’UE e della NATO. Una straordinaria trasformazione delle economie dei paesi industriali più avanzati del mondo è in corso e sta prendendo slancio. Al centro di questa trasformazione c’è l’energia e l’assurda domanda di energia “zero emissioni di carbonio” entro il 2050 o prima. Eliminare il carbonio dall’industria energetica non è possibile ora, o forse mai. Ma se si cerca di raggiungerlo, significa che le economie più produttive del mondo saranno distrutte.

Senza una valida base energetica industriale, I paesi della NATO diventano uno scherzo militare. Non si può parlare di energia “rinnovabile” per l’accumulo di energia solare, eolica e batterie. Dobbiamo parlare di energia inaffidabile. È uno dei deliri scientifici più colossali della storia.

Il 31 dicembre, il nuovo governo di coalizione tedesco ha chiuso definitivamente tre delle sei centrali nucleari rimaste. Lo hanno fatto in un momento in cui le riserve di gas naturale erano estremamente basse all’alba di un rigido inverno e qualsiasi forte fronte di freddo poteva portare a interruzioni di corrente. A causa del rifiuto della Germania di consentire l’importazione di un secondo gasdotto russo, il Nord Stream 2, la Germania deve affrontare un aumento del 500% del prezzo spot dell’elettricità rispetto a gennaio 2021.

La crisi energetica dell’UE era prevista

Nel 2011, quando la cancelliera Merkel ha dichiarato la fine anticipata dell’energia nucleare, la sua famigerata Energiewende, per eliminare gradualmente l’energia nucleare e passare alle fonti rinnovabili, 17 centrali nucleari hanno fornito in modo affidabile il 25% di tutta l’energia elettrica nel paese. I restanti tre impianti dovrebbero ora chiudere entro la fine del 2022. Nel frattempo, il programma di energia verde del governo dal 2016 ha portato alla chiusura di 15,8 GigaWatt di generazione a carbone da gennaio 2022. Per compensare il fatto che solare ed eolico , nonostante l’ardente propaganda, non riempiono il vuoto, la rete elettrica tedesca deve importare una quantità significativa di elettricità dai vicini dell’UE Francia e Repubblica Ceca, ironia della sorte in gran parte dalle loro centrali nucleari.

La fornitura di elettricità nucleare dalla Francia ora pone un problema. A dicembre, EDF, l’agenzia nucleare francese, ha annunciato la chiusura di quattro reattori per ispezioni e riparazioni, a seguito della scoperta di danni da corrosione. Il presidente Macron, di fronte alle elezioni di aprile, sta cercando di giocare a campione nucleare nell’UE opponendosi alla forte posizione anti-nucleare tedesca. Ma il ponte nucleare è vulnerabile ed è improbabile che la Francia realizzi nuovi importanti investimenti nucleari, nonostante le recenti dichiarazioni, con piani per chiudere dodici reattori nei prossimi anni, oltre al carbone, lasciando Francia e Germania vulnerabili a future carenze energetiche.

Ma la questione nucleare non è l’unica mosca nella zuppa energetica dell’UE. Ogni aspetto dell’attuale piano energetico dell’UE è progettato per cancellare una moderna economia industriale e gli architetti che finanziano generosamente think tank verdi come l’Istituto di Potsdam in Germania lo sanno. Portare eolico e solare, le uniche due opzioni serie implementate, per sostituire carbone, gas e nucleare, è semplicemente impossibile.

Crisi energetica

Mulini a vento e follia della folla

Per la Germania, un paese il cui sole non è ottimale, l’energia eolica è l’alternativa principale. Il problema dell’eolico, come ha mostrato l’inverno 2021, è che non soffia sempre, e in modo imprevedibile. Ciò significa blackout o un sistema di backup affidabile, il che significa carbone o gas naturale, poiché il nucleare viene spremuto. Le turbine eoliche sono valutate in modo ingannevole in termini di capacità teorica lorda quando stati come la Germania vogliono vantarsi dei progressi nelle energie rinnovabili.

In realtà ciò che conta è l’elettricità effettivamente prodotta nel tempo o quello che viene chiamato il fattore di capacità o il fattore di carico. Per il solare, il fattore di capacità è di solito solo del 25% circa. Nel nord Europa o nel Nord America il sole non splende 24 ore su 24. Anche il cielo non è sempre sereno. Allo stesso modo, il vento non soffia sempre ed è inaffidabile. La Germania è orgogliosa di produrre il 45% di energia rinnovabile grezza, ma questo nasconde la realtà. In uno studio condotto nel 2021, il Frauenhofer Institute stima che la Germania debba installare da sei a otto volte più energia solare di oggi per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni di carbonio nel 2045, per il quale il governo si rifiuta di stimare i costi, ma le stime private raggiungono i trilioni. Il rapporto afferma che l’attuale capacità solare lorda di 54 GW dovrebbe crescere fino a 544 GW entro il 2045. Ciò significherebbe una superficie terrestre di 1,4 milioni di ettari, o più di 16.000 chilometri quadrati di pannelli solari solidi in tutto il paese. Aggiungi a quelle grandi centrali eoliche. È una ricetta per il suicidio.

La frode dell’eolico e del solare come ragionevole opzione priva di emissioni di carbonio sta iniziando a realizzarsi. Il 5 gennaio, in Alberta (Canada), dove il governo sta costruendo furiosamente siti eolici e solari, in una giornata molto fredda con temperature prossime ai -40°, i 13 impianti solari in Alberta si sono collegati alla rete, con una capacità nominale di 736 megawatt, ha fornito 58 megawatt alla rete. I 26 parchi eolici, con una capacità nominale combinata di 2269 megawatt, hanno fornito alla rete 18 megawatt. Rinnovabili totaliera solo 76 megawatt su un totale teorico di 3005 megawatt di presunta energia verde e rinnovabile. Il Texas, durante le abbondanti nevicate del febbraio 2021, ha sperimentato gli stessi problemi con l’energia solare ed eolica della Germania. Inoltre, quando nevica, i parchi solari sono inutili.

Allo stesso modo, per ottenere zero emissioni di carbonio da fonti rinnovabili, vaste aree di terra devono essere coperte con riflettori solari o cedute a parchi eolici. Secondo una stima, l’area necessaria per ospitare i 46.480 impianti fotovoltaici previsti negli Stati Uniti è di 650.720 miglia quadrate, ovvero quasi il 20% dei primi 48 territori statunitensi. Questa è l’area di Texas, California, Arizona e Nevada messe insieme. Solo negli Stati Uniti, nello stato della Virginia, una nuova legge verde, il Virginia Clean Economy Act (VCEA), ha portato a un notevole aumento delle applicazioni per i progetti solari, che oggi rappresentano 780 miglia quadrate di pannelli solari.. Come sottolinea David Wojick, si tratta di circa 500.000 acri di campagna, terreno agricolo o foresta distrutta e lastricata, con circa 500 progetti separati che coprono gran parte della Virginia rurale, che richiederanno l’incredibile cifra di 160 milioni di pannelli solari. , principalmente dalla Cina e tutti destinati a diventare centinaia di tonnellate di rifiuti tossici.

Milioni di posti di lavoro?

L’amministrazione Biden e lo zar dell’energia rinnovabile John Kerry hanno falsamente affermato che la loro agenda ecologica o “Build Back Better” si tradurrebbe in milioni di nuovi posti di lavoro. Non affermano che quei posti di lavoro verranno creati in Cina, che produce la maggior parte dei pannelli solari, un quasi monopolio dopo aver distrutto la concorrenza statunitense ed europea un decennio fa con pannelli economici sovvenzionati fabbricati in Cina. Allo stesso modo, la maggior parte dell’energia eolica è prodotta in Cina da società cinesi. Nel frattempo, la Cina sta utilizzando volumi record di carbone e posticipa al 2060 la sua promessa di raggiungere zero emissioni di carbonio, dieci anni dopo l’UE e gli Stati Uniti. Non vuole mettere a repentaglio il suo dominio industriale a beneficio di una teoria climatica basata su dati falsi e bugie sul fatto che la CO2 stia per distruggere il pianeta. La federazione sindacale tedesca DGB ha recentemente stimato che dal 2011 il paese ha perso circa 150.000 posti di lavoro nel solo settore delle energie rinnovabili, principalmente perché i pannelli solari di fabbricazione cinese hanno distrutto le principali società solari tedesche. E la Germania è il paese più verde dell’UE. Perché, per definizione, le energie rinnovabili meno dense di energia eolica e solare fanno aumentare i costi dell’elettricità di base, rimuovono più posti di lavoro dall’economia generale di quanti ne creino.

Il crollo industriale della NATO

Poiché l’energia solare ed eolica sono in realtà molto più costose degli idrocarburi convenzionali o dell’elettricità nucleare, fanno aumentare il costo complessivo dell’energia elettrica per l’industria, costringendo molte aziende a chiudere o trasferirsi. Solo le frodi statistiche ufficiali mascherano questo fenomeno. L’Europa e gli Stati Uniti avranno bisogno di enormi volumi di acciaio e cemento per costruire i previsti milioni di pannelli solari o parchi eolici. Ciò richiede enormi quantità di carbone convenzionale o energia nucleare. Quante stazioni di ricarica per auto elettriche saranno necessarie per ricaricare a casa i 47 milioni di auto elettriche tedesche? Quale ulteriore richiesta di energia elettrica?

Crisi energetica

Un importante think tank statunitense sull’energia verde, RethinkX, ha pubblicato uno studio di propaganda sull’energia rinnovabile del 2021 intitolato ” Rethinking Energy 2020-2030: 100% Solar, Wind and Battery, questo è solo l’inizio “. La loro risposta ai problemi di bassa capacità per l’eolico e il solare è di costruire il 500% o addirittura il 1000% in più del previsto per compensare il fattore di bassa capacità del 25%. Affermano assurdamente, senza alcuna prova concreta, che ” La nostra analisi mostra che l’elettricità pulita al 100% dalla combinazione di energia solare, eolica e batterie (SWB) è sia fisicamente possibile che economicamente accessibile in tutti gli Stati Uniti continentali e nella stragrande maggioranza delle altre regioni popolate del mondo entro il 2030… questo l’eccesso di produzione di energia pulita – che chiamiamo super potere – sarà disponibile a un costo marginale vicino allo zero per la maggior parte dell’anno … ”. Questa affermazione è presentata senza un briciolo di dati o analisi di fattibilità scientifica concreta, semplicemente un’affermazione dogmatica.

Il defunto architetto canadese dell’Agenda 21 delle Nazioni Unite, Maurice Strong, un petroliere miliardario amico di David Rockefeller, è stato sottosegretario alle Nazioni Unite e segretario generale della conferenza sulla Giornata della Terra tenutasi a Stoccolma nel giugno 1972. È stato anche membro del consiglio di Fondazione Rockefeller. Più di chiunque altro, è responsabile dell’agenda di deindustrializzazione dell’“economia sostenibile” senza emissioni di carbonio. Al Vertice della Terra delle Nazioni Unite a Rio nel 1992, espose apertamente l’agenda brutale di sostenitori dell’eugenetica radicale come Gates e Schwab: ” Non è l’unica speranza per il pianeta che le civiltà industrializzate crollino? Non è nostra responsabilità realizzarlo? Questo programma è in gran parte il grande reset di oggi.

Guerra adesso?

Se le economie un tempo avanzate e ad alta intensità energetica dei paesi membri della NATO in Europa e negli Stati Uniti continueranno su questa strada suicida, la loro capacità di organizzare una difesa o un attacco militare convincente diventerà un miraggio. Di recente, la corrotta presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che l’industria tedesca della difesa high-tech ei suoi fornitori non dovrebbero ricevere crediti bancari perché non sono abbastanza “verdi” o “sostenibili”. Sembrerebbe che le banche abbiano già capito il messaggio. Insieme al petrolio e al gas, ora è presa di mira la produzione della difesa. Von der Leyen, in qualità di ministro della Difesa tedesco, era stato ampiamente accusato di aver consentito alla difesa tedesca di sgretolarsi in uno stato catastrofico.

Nel perseguimento unilaterale dell’Agenda 2030 e dell’agenda “zero emissioni di carbonio”, l’amministrazione Biden e l’UE stanno avviando la loro industria sulla strada della distruzione molto prima della fine di questo decennio. Questo a sua volta guida l’attuale agenda della NATO verso la Russia in Ucraina, Bielorussia, Armenia e ora Kazakistan? Se le potenze della NATO sanno che non disporranno dell’infrastruttura industriale militare di base nel prossimo futuro, pensano sia meglio provocare ora una possibile guerra con la Russia, al fine di eliminare una potenziale resistenza al loro programma di deindustrializzazione? A parte la Cina, la Russia è l’unico Paese in grado di sferrare un colpo devastante alla NATO se provocata.

Psicosi di formazione di massa o follia delle folle

Nel 1852, lo storico inglese Charles Mackay scrisse un classico intitolato ” Memorie di straordinarie delusioni popolari e la follia delle folle “, che offre una visione poco conosciuta dell’isteria di massa dietro le grandi crociate religiose del XII secolo, la caccia alle streghe o la mania dei tulipani olandesi e molte altre follie popolari. È importante comprendere la corsa irrazionale globale al suicidio economico e politico.

Gli stessi attori chiave che stanno guidando i mandati di vaccinazione di massa contro il covid per un vaccino sperimentale che altera la genetica e il conseguente blocco in tutto il mondo, inclusi Bill Gates e Papa Francesco, sono in prima linea all’origine del Great Reset del World Economic Forum di Klaus Schwab e del suo follia verde a emissioni zero dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, per far accettare al mondo misure economiche draconiane senza precedenti.

Per fare questo, la popolazione dovrà essere docile e fisicamente debole, ciò che il professore di psicologia belga Mattias Desmet e il dottor Robert Malone chiamano psicosi di formazione di massa, una psicosi di massa, una sorta di ipnosi di massa che ignora la ragione. Chiaramente, sia il mito del riscaldamento globale che l’agenda della pandemia di coronavirus richiedono tale ipnosi di massa – una “straordinaria illusione popolare”. Se non fosse stato per l’isteria da paura del Covid, non avremmo mai permesso all’agenda verde di spingersi così lontano che le nostre reti elettriche sono sull’orlo del blackout e le nostre economie sull’orlo del collasso.

