Per salvare il petrodollaro, gli Stati Uniti rischiano la guerra con la Cina e la conflagrazione globale





di Alexander Keller

L’escalation del conflitto in Ucraina sta accelerando il grande capovolgimento del mondo. L’Occidente sotto la guida americana non può più contenere le potenze emergenti.

Da marzo 2022 ad oggi: la Cina dice in modo chiaro e definitivo agli Stati Uniti di non intromettersi più nei suoi affari. Peggio: per Washington, facendo causa comune con la Russia, Pechino minaccia la struttura del dominio globale americano.

L’Impero sta crollando. Se Washington tenta un contrattacco su Taiwan, sembra non avere più i mezzi per mantenere tutti i fronti che ha acceso sul pianeta.

Pronti a dichiarare guerra al mondo intero se necessario, gli Stati Uniti e i loro vassalli, messi alle strette, stanno perdendo ogni influenza sulla Cina. Un debole odore di panico e aggressività aleggia su Washington.

Questo perché una serie di importanti sviluppi stanno avvenendo, molto rapidamente.

L’economia mondiale è sul punto di sfuggire al controllo occidentale

L’Unione economica eurasiatica (Bielorussia, Kazakistan e Russia) guidata da Mosca, ha appena raggiunto un accordo con la Cina per creare un sistema finanziario e monetario indipendente dal dollaro. Già nel 2018 Vladimir Putin e il suo omologo cinese Xi Jinping avevano riaffermato la loro volontà di fare a meno del dollaro nell’ambito del loro commercio. Con il Covid e l’aumento delle sanzioni anti-russe, le esportazioni cinesi verso la Russia sono esplose.

Inoltre, anche se i beni della Banca centrale russa in Occidente sono congelati, Mosca acquista oro da molti anni. La Banca centrale russa ha ora 2.300 tonnellate di oro, appena dietro la Francia e davanti a Cina (1.948 tonnellate) e Svizzera (1.000 tonnellate). Gli Stati Uniti, predatori dell’oro (Libia), affermano di aver accumulato un bottino di guerra di 8.100 tonnellate.

Ancora più preoccupante, l’Arabia Saudita ha annunciato il 15 marzo che stava valutando la possibilità di accettare lo yuan per le sue esportazioni di petrolio. Se la Libia di Gheddafi e l’Iraq di Saddam Hussein si sono rotti i denti sul petrodollaro, un accordo tra Cina, produttori arabi di idrocarburi e la Russia, per fare a meno del biglietto verde, sarebbe fatale per l’economia americana, gravata dal debito. I colloqui tra Riyadh e Pechino sono accelerati mentre cresce il malcontento saudita nei confronti di Washington, aprendo la strada a un “Petroyuan”

Ministri della difesa di Cina e Russia.cooperazione sempre più stretta

Gli Stati Uniti, dall’iperpotenza all’apprendimento dell’impotenza?

Washington e il suo braccio europeo, la NATO, hanno distrutto i paesi per molto meno. Ma questa volta è la Cina l’antagonista.

Gli Stati Uniti hanno cercato di intimidire Pechino. Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca ha avvertito la Cina delle “conseguenze” per aver fornito assistenza economica o militare a Mosca. La Cina non sfuggirà alla punizione se aiuterà la Russia a evitare le sanzioni imposte in risposta all’invasione dell’Ucraina, ha avvertito alla CNN.

“Non lasceremo che accada e non permetteremo a nessun paese in nessuna parte del mondo di raggiungere la Russia per sottrarla alle sanzioni economiche”, ha minacciato ancora Sullivan, confermando le eccessive ambizioni imperiali americane.

Allo stesso modo, secondo il dottor Strangely , il generale dell’aeronautica americana Kenneth Wilsbach ha minacciato apertamente di dare alla Cina “una lezione” sulla situazione in Ucraina… ma si è applicato alla questione di Taiwan. Wilsbach stava parlando dell’ennesimo incidente che ha coinvolto un jet Chengdu J-20 e un F-35 statunitense sul Mar Cinese il 17 marzo.

Come con la Russia, Washington, che geograficamente non è in Asia, arriva a molestare il potere cinese fino ai suoi confini…

Di fronte al bluff americano, Pechino si è opposta diplomaticamente e con calma alle minacce americane, rilevando il legame molto rischioso tra la questione ucraina e quella taiwanese.

In un messaggio dell’agenzia di stampa statale Xinhua, la Cina ha espresso la sua “seria preoccupazione” e la sua “ferma opposizione” al sostegno degli Stati Uniti alle “forze separatiste” a Taiwan. Xinhua ha colto l’occasione per ricordare la posizione tradizionale della Cina sul rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale.

“È importante considerare il contesto storico della questione ucraina, risalire all’origine del problema e prendere in considerazione le legittime preoccupazioni di tutte le parti”, ha osservato educatamente Yang Jiechi, direttore della Commissione centrale per gli affari esteri dei cinesi Partito Comunista.

Un po’ meno cortese il portavoce della missione diplomatica di Pechino presso l’Ue, riferendosi ai bombardamenti Nato di Belgrado nel 1999. “Il popolo cinese può comprendere appieno i dolori e le sofferenze di altri paesi perché non dimenticheremo mai chi ha bombardato la nostra ambasciata”, ha dichiarato.

Il Global Times , organo di stampa cinese, dal canto suo ha evocato la “vanità” americana. “Washington ha cercato di ingannare Pechino sulla situazione in Ucraina per servire i propri interessi”, hanno affermato i media, che seguono la linea editoriale del People’s Daily , il quotidiano ufficiale del Partito Comunista Cinese.

Fine della diplomazia delle cannoniere, ritorno della lunga storia

L’Impero è così disperato che un membro del personale americano non evoca niente di più o di meno che un casus belli con la Cina?

Si sta infatti chiudendo la grande parentesi del dominio occidentale sul mondo, tecnologico, finanziario e militare. A partire da marzo 2022, il colosso cinese è sulla strada per liberarsi definitivamente dal giogo occidentale, ponendo fine alla lunga tutela imperiale anglosassone iniziata con le “guerre dell’oppio”.

Nel 1856, durante la seconda guerra dell’oppio, la marina britannica bombardò Canton (Guangzhou), con il pretesto dell’abbordaggio da parte delle autorità cinesi di una nave, la Arrow , che trasportava oppio. Un’operazione sotto falsa bandiera, in senso letterale, dal momento che il console britannico ha poi affermato che la freccia batteva bandiera britannica e che era registrata a Hong Kong, colonia britannica. Tuttavia, la registrazione era scaduta. L’Impero Britannico, una sorta di spacciatore di stato, si dedicò allora al traffico di droga, cosa di buon auspicio per alcune operazioni della CIA nel 20° secolo.

Con il casus belli rozzamente fabbricato , il Regno Unito finisce per soggiogare Pechino. Successivamente, nel 1911, la dinastia Qing fu rovesciata in una di quelle operazioni di cambio di regime che sono anche una costante nella geopolitica occidentale. E nel 1912 fu istituita una “Repubblica” di Cina. Le potenze occidentali, inclusa la Francia già in procinto di essere declassata come ausiliaria dell’Impero dal 1815, condividevano la torta cinese.

Flotta cinese

L’élite cinese non dimentica questa storia

Nel 2019, un secolo dopo, l’ex presidente Jimmy Carter ha consegnato la sua visione a Donald Trump, che è venuto a consultarlo:

“Sei preoccupato che la Cina ci sorpassi e sono d’accordo con te. Ma sai perché la Cina ci sta sorpassando? Ho normalizzato le relazioni diplomatiche con Pechino nel 1979. Da allora, sai quante volte la Cina è stata in guerra con qualcuno? Neanche una volta. E noi siamo costantemente rimasti in guerra. Gli Stati Uniti sono la nazione più bellicosa nella storia del mondo. La Cina, invece, investe le proprie risorse in progetti come le ferrovie ad alta velocità invece di destinarle alla spesa militare.

La geopolitica neocon sotto controllo

L’Impero aveva occhi più grandi del suo stomaco. Gli Stati Uniti hanno aperto troppi fronti sulla mappa del mondo e si trovano in una situazione di sovraespansione imperiale, “imperial overstretch”, per usare l’espressione di Paul Kennedy.

L’élite neoconservatrice americana, alimentata dalle strategie di Bzrezinsky e Kissinger, è ossessionata dal controllo dell'”isola del mondo”, secondo l’analisi geopolitica del geografo John Mackinder. In The Geographical Pivot of History , un articolo del 1904, Mackinder inverte la prospettiva e suggerisce di vedere il globo come un immenso oceano e un'”isola mondiale”, composta da Eurasia e Africa. Intorno, grandi “isole”, “isole periferiche”: le Americhe, il Giappone e la Gran Bretagna.

Per Mackinder, chiunque controlli quest’isola eurasiatica, controlla il mondo. Un’idea che è diventata un’ossessione dell’Impero.

Un secolo dopo, in un tumulto di guerre e conflitti congelati, Washington è determinata ad attaccare questo mondo insulare da tutti i suoi lati.

All’estremità occidentale dell’Eurasia, la talassocrazia americana ha sicuramente neutralizzato, conquistato e soggiogato politicamente e militarmente la penisola europea, completando un processo iniziato con lo sbarco in Normandia. O, se volete, con la creazione della Federal Reserve Bank e lo scoppio della prima guerra mondiale per contrastare la Germania, potenza continentale e “sfidante nascente” del Regno Unito.

Ma in Oriente, l’Impero non sembra avere i mezzi per sottomettere sia i giganti russi che quelli cinesi. A cui vanno aggiunti altri paesi non allineati come il Brasile. Allo stesso modo il Pakistan, convocato per prendere posizione sul conflitto ucraino, ha così ribattuto: che loro “non erano gli schiavi” degli occidentali.

Certamente, il crollo dell’impero americano è stato annunciato da tempo. I neoconservatori hanno persino cercato di scongiurare il problema con il Project for a New American Century (PNAC), guidato da George Bush Junior, Dick Cheney e Donald Rumsfeld.

Dopo essere giunta al termine di una sequenza di sei secoli, dopo la fine degli Imperi di Spagna, Francia e Germania, è nell’estremo oriente che la talassocrazia anglosassone americana può compiere il suo destino finale. Ma non andrà tutto liscio.

Fonte: Strategika

Traduzione: Luciano Lago