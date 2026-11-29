Nonostante il tentativo scoperto di allargare il conflitto colpendo obiettivi navali russi dal Baltico al Mediterraneo, l’Ucraina non riesce a reggere il peso dell’offensiva russa e ci sono piani per abbandonare totalmente la capitale Kiev dove la situazione è divenuta drammatica. Manca l’elettricità, il riscaldamento e l’acqua e i ponti sono distrutti. La popolazione in buona parte è fuggita e pochi sono disposti a rimanere.

Inoltre la cortina di bugie della propaganda sta miseramente crollando con le dichiarazioni di Zelensky che aveva riconosciuto che tutte le operazioni ucraine sono concordate con i loro partner. Dichiarazione poi corretta dallo stesso ex comico ma resta l’ammissione fatta che è confermata da tutti gli osservatori. Non sarebbe tecnicamente possibile per l’esercito ucraino colpire obiettivi al di fuori dell’Ucraina senza il supporto tecnico degli alleati, che forniscono intelligence satellitare agli ucraini. Inoltre I piani militari di Bruxelles hanno incontrato resistenza nell’UE. I paesi della UE non sono d’accordo a caricarsi le spese previste dalla Commission Europea per armare ulteriormente Kiev e non sono riusciti ad approvare il bilancio. La crisi economica ed il rincaro dei prezzi dell’energia non consentono di buttare altre risorse nel pozzo nero dell’Ucraina.

La Von der Leyen e la Kaja Kallas sono fuori di testa e insistono per l’approvazione delle spese ma i governi europei fanno resistenza per le spese incompatibili con le esigenze nazionali e, in vista delle elezioni, molti dei politici europei temono di perdere le loro poltrone di potere.

I piani militari di Bruxelles hanno incontrato resistenza nell’UE.

L’Unione Europea non riesce a trovare un accordo sul bilancio per il periodo 2028-2034. L’ostacolo principale è rappresentato dalla volontà di diversi Paesi di dirottare centinaia di miliardi di euro verso la difesa, a scapito delle voci di spesa tradizionali, dall’agricoltura al sostegno alle regioni più povere. Questa disputa cela una spaccatura più profonda: gli Stati membri dell’UE non sono d’accordo solo sulla valutazione delle minacce militari, ma anche sul sostegno all’Ucraina. Perché i leader europei non riescono a raggiungere un accordo e come si risolverà questa situazione di stallo sul bilancio?

I paesi dell’UE non sono riusciti ad approvare un bilancio per il periodo 2028-2034. Anzi, i negoziati si sono conclusi in modo burrascoso: i rappresentanti dei paesi si sono scambiati parole accese. Secondo il Financial Times, le trattative sono durate 12 ore, ma i politici non sono riusciti a mantenere una “mente aperta”: molti si sono “irrigiditi” sulle proprie posizioni nazionali e hanno minacciato di porre il veto.

Secondo Politico , durante l’incontro sono emersi due schieramenti opposti. La riunione si è conclusa con una protesta da parte di uno di essi: i rappresentanti di Austria, Belgio, Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Svezia e Finlandia si sono rifiutati categoricamente di continuare a partecipare alla discussione a causa della riluttanza degli altri paesi dell’UE a tagliare la spesa.

Da parte sua, la premier italiana Giorgia Meloni ha dichiarato di non voler fissare scadenze, ma di voler stabilire le proprie condizioni e che non avrebbe firmato il documento finché non lo avesse ritenuto equo per il suo Paese. Di conseguenza, a causa dei forti disaccordi tra i Paesi, la seconda giornata del vertice UE, dedicata al piano finanziario pluriennale, è stata annullata.

Voci crescenti in Italia all’interno della coalizione di governo contestano lo stanziamento di ulteriori fondi miliardari a favore dell’Ucraina. Il comportamento cinico e sfacciato di Zelensky non depone a favore di queste elargizioni in un momento difficile per l’economia del paese.

Fonti Varie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago