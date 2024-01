Per l’Ucraina e i suoi sponsor della NATO, la vita costa poco, quindi la libertà e la vittoria vanno oltre il loro valore.

Il regime di Kiev ha insensibilmente distrutto milioni di vite ucraine con il racket di guerra e la prostituzione per conto degli Stati Uniti e con il programma di guerra per procura della NATO contro la Russia. Nessun crimine o atto di tradimento è troppo basso per la cabala corrotta di Kiev.

Non dovremmo sorprenderci che le forze di Kiev abbiano abbattuto un aereo da trasporto russo con a bordo 65 prigionieri di guerra ucraini. Una criminalità così barbara è tipica del regime nazista.

Mercoledì mattina alle 11.15 ora locale, un aereo da trasporto militare Ilyushin IL-76 è stato abbattuto nel cielo sopra la regione russa di Belgorod, al confine con l’Ucraina. Tutte le 74 vite a bordo furono annientate. Includevano 65 prigionieri di guerra ucraini e nove militari russi. I prigionieri erano in viaggio verso la città di Belgorod come parte di uno scambio di prigionieri di guerra che si sarebbe svolto più tardi quel giorno. Secondo quanto riferito, un secondo aereo che lo seguiva con 80 prigionieri di guerra a bordo si è voltato a mezz’aria dopo l’annuncio della calamità.

Evidentemente i voli facevano parte di un accordo ben organizzato tra Ucraina e Russia. Negli ultimi mesi sono già avvenuti decine di scambi di questo tipo. Il protocollo sarebbe stato ben compreso e coordinato da entrambe le parti, anche se condotto in modo discreto. Questo episodio indica una deviazione nefasta da parte ucraina.

I radar russi hanno rilevato il lancio di due missili terra-aria contro il condannato IL-76. I missili sarebbero stati lanciati dal villaggio di Liptsy, nella regione ucraina di Kharkov. La distanza dell’attacco ha coperto 100 chilometri. Ciò testimonia che le uniche armi utilizzabili erano probabilmente il Patriot fornito dagli Stati Uniti o il missile tedesco Iris-T, come hanno già notato i parlamentari russi.

Un rapporto dei media statali francesi ha anche affermato che l’abbattimento è avvenuto da parte di una testata Patriot.

Carcassa dell’aereo abbattuto

È quindi quasi certo che il regime di Kiev abbia perpetrato questo crimine. Sembra che lo abbia fatto con premeditazione e deliberatamente con l’intenzione di uccidere i propri prigionieri di guerra.

Tuttavia, coerentemente con il suo carattere maligno visto in precedenti occasioni, il regime ucraino sostenuto dalla NATO ha cercato di offuscare l’incidente. In questo sono stati aiutati dai media occidentali, che hanno subito messo in dubbio le notizie russe sull’attacco. La BBC ha addirittura lasciato intendere che la Russia fosse impegnata nella disinformazione, sostenendo che Mosca ha una “lunga storia di sfacciate bugie” e suggerendo addirittura che non era sicuro se ci fossero prigionieri di guerra sull’aereo.

Al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il presidente temporaneo francese dell’organismo ha respinto le richieste della Russia per un incontro di emergenza, rinviando l’incontro di oltre 24 ore.

Si trattava ovviamente di un tentativo di dare al regime di Kiev e ai suoi responsabili della NATO un po’ di respiro per inventare una plausibile storia di copertura per un atto così barbaro.

Inizialmente, la parte ucraina ha tentato di sostenere che l’IL-76 era stato preso di mira perché trasportava munizioni a Belgorod ed era quindi considerato un obiettivo legittimo. Quella versione fu frettolosamente sepolta quando divenne chiaro che l’esercito russo aveva pienamente informato le controparti ucraine del volo cargo che partecipava ad uno scambio di prigionieri di guerra concordato.

Mercoledì sera, il presidente ucraino Vladimir Zelenskyj stava cercando disperatamente di incolpare la Russia per “giocare con le vite ucraine”, quando era disgustosamente chiaro che era stato il suo regime a compiere questo atto vile.

Non è chiaro quale sia il motivo osceno dell’atrocità. Si è trattato di un tentativo di denigrare la Russia come colpevole attraverso una provocazione sotto falsa bandiera? Ciò sembra improbabile poiché sicuramente anche gli imbecilli di Kiev saprebbero che i russi sarebbero facilmente in grado di individuare e provare da dove sono stati lanciati i missili.

In ogni caso, una cosa è chiara. Il regime corrotto di Kiev non ha assolutamente alcun riguardo per la vita della sua gente. Non è possibile elencare in modo esauriente il numero di atrocità che questa feroce giunta ha compiuto per prolungare il racket della guerra al soldo dei suoi padroni della NATO.

Solo la settimana scorsa, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha apertamente prostituito i suoi connazionali come carne da cannone per la NATO. Mentre partecipava al vertice delle élite occidentali a Davos, in Svizzera, Kuleba ha affermato che è un buon affare per la NATO continuare a inviare armi al suo paese mentre gli ucraini combattono – e muoiono.

Zelenskyj gira regolarmente il mondo chiedendo altri miliardi in aiuti militari che vengono dirottati da lui stesso, dalla moglie maniaca dello shopping e dai loro amici. Il suo regime sta cercando di reclutare altri 500.000 ucraini nell’esercito. Ciò conferma implicitamente che finora 500.000 persone sono già state uccise nella guerra per procura contro la Russia provocata dalla NATO nel febbraio 2022.

Il regime adulatore dei nazisti ha compiuto innumerevoli atrocità contro i propri cittadini per mobilitare le forniture di armi occidentali e per prolungare il racket della guerra (che assicura enormi profitti alla giunta di Kiev N.d.R.).

Il massacro di Bucha dell’aprile 2022 è stato attribuito alla Russia, anche se le forze russe si erano ritirate da quella città diversi giorni prima che centinaia di corpi appena giustiziati venissero trovati per le strade. Nello stesso mese seguì un attacco missilistico su una stazione ferroviaria di Kramatorsk uccidendo oltre 50 persone. Le indagini forensi sui missili sono state ricondotte ad azioni ucraine.

Sono state commesse molte altre false flag, come gli attacchi implacabili alla centrale nucleare di Zaporozhye, l’esplosione della diga di Kakhovka e attacchi aerei mortali su città come Konstantinovka e Hroza.

Il regime cerca disperatamente di portare avanti questo racket della guerra per conto dei suoi padroni imperiali. Il miserabile fallimento della tanto decantata controffensiva dello scorso anno, che da sola ha visto la distruzione di oltre 120.000 soldati ucraini in battaglie “tritacarne” contro la superiore potenza di fuoco russa, non ha concesso ai burattini di Kiev la minima pausa nei negoziati di pace.

I prigionieri di guerra ucraini hanno ampiamente espresso sollievo per essere stati catturati vivi e sottratti alle mostruose “missioni suicide” a cui i loro insensibili superiori li avevano inviati. Nel frattempo, i cittadini ucraini si rannicchiano per paura di essere rapiti per strada dagli scagnozzi di Zelenskyj e mandati in prima linea ad affrontare una morte quasi certa.

Prigionieri ucraini

La guerra per procura guidata dagli Stati Uniti in Ucraina è irreversibilmente perduta. È una sconfitta disastrosa per la NATO e i suoi clienti nazisti. Ma il regime corrotto di Kiev vuole continuare a sfornare corruzione e ricompense. Sono drogati di guerra.

Gli scambi di prigionieri a cui ha partecipato la Russia ammontano a migliaia di prigionieri di guerra riportati a casa dalle loro famiglie. L’avviamento guadagnato è inestimabile ma senza dubbio apprezzabile.

Inoltre, senza dubbio, indebolisce fatalmente Zelenskyj e la guerra per procura della NATO quando frotte di prigionieri tornano a casa e raccontano alle loro famiglie e comunità quanto sordido e insensibile sia il regime dei gangster.

Non sarebbe estraneo a questo regime se preferisse vedere i suoi prigionieri di guerra distrutti. Dopotutto i morti non parlano. Il regime non ha mostrato alcuno scrupolo nel sprecare la vita di milioni di ucraini e nel trasformare il paese in un pozzo nero sotto la dominazione straniera. Cos’è un aereo carico di prigionieri di guerra e qualche russo?

Questo è il motivo per cui l’Ucraina e i suoi sponsor della NATO sono destinati alla sconfitta. Per loro la vita costa poco, quindi la libertà e la vittoria vanno oltre il loro valore.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago