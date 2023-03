Per la seconda volta, gli Stati Uniti cercano di sabotare una pace negoziata russo-ucraina

Di Walt Zlotów

Mentre l’Ucraina sprofonda nel collasso a causa dell’invasione russa provocata dagli Stati Uniti, la morte e la distruzione non hanno intaccato la coscienza disumana dello zio Sam.

Un anno fa, quando la Turchia, membro della NATO, si avvicinò a un accordo negoziato in 15 punti, Stati Uniti e Regno Unito inviarono ciascuno un alto funzionario a Kiev non per chiedere, ma per pretendere che il presidente ucraino Zelensky si defilasse dal negoziato per continuare a combattere. Quella richiesta grottesca ha portato a oltre 100.000 morti inutili in Ucraina nel corso del prossimo anno. Un terzo dell’economia ucraina è scomparso. Sei milioni di persone hanno lasciato l’Ucraina e altri sei milioni si sono trasferiti.

Gli Stati Uniti non hanno fatto saltare una pace negoziata per infliggere questa carneficina all’Ucraina. Volevano semplicemente, nelle parole dell’emissario di guerra degli Stati Uniti, il segretario alla Difesa Lloyd Austin, continuare la guerra per “indebolire la Russia”. Quello era un abominio che dovrebbe far vergognare ogni americano amante della pace.

Oggi inizia il sabotaggio statunitense 2.0 di una nuova proposta di pace russo-ucraina. Il presidente cinese Xi Jinping arriva a Mosca per incontrare il presidente russo Putin e virtualmente con il presidente ucraino Zelensky per negoziare eventualmente la pace. Zelenskyj, stanco della guerra, ha espresso apertura alla proposta di pace in 12 punti di Xi.

Il presidente Biden dovrebbe essere entusiasta che la pace nella guerra possa essere a portata di mano. Invece è apoplettico. Il suo portavoce della sicurezza nazionale John Kirby ha offerto,

“Non sosteniamo le richieste di cessate il fuoco in questo momento. Certamente non sosteniamo le richieste di un cessate il fuoco che sarebbe richiesto dalla RPC in un incontro a Mosca che andrebbe semplicemente a beneficio della Russia”.

Erdogan aveva tentato la prima mediazione di pace

Ancora una volta non si tratta di porre fine a una guerra che sta distruggendo l’Ucraina come stato funzionante. E Dio non voglia che la pace sia mediata dall’altro nostro acerrimo nemico, la Cina, nella guerra fredda americana del 21° secolo, che potrebbe rapidamente diventare nucleare.

Al di fuori degli Stati Uniti e dell’Australia, il resto del mondo tifa per gli sforzi di pace della Cina. È probabile che anche i paesi europei della NATO siano silenziosamente a bordo. Non sono entusiasti del fatto che gli Stati Uniti facciano saltare in aria l’oleodotto Nord Steam e triplichino i loro costi energetici per degradare la Russia.

Impedendo un accordo di pace del marzo 2022, gli Stati Uniti hanno perso la possibilità di un accordo che sarebbe tornato alle linee territoriali precedenti all’invasione. Un anno di guerra facilmente prevenibile significa che qualsiasi nuovo accordo di pace vedrà probabilmente l’annessione delle province del Donbass e degli oblast ucraini di Kherson e Zaporizhzhia.

Ancora una volta gli Stati Uniti hanno giocato troppo, assicurandosi di non inciampare in una guerra nucleare, nella totale rovina dell’Ucraina e nella fine del dominio unipolare degli Stati Uniti.

Fonte: Global Research

Traduzione: Gerard Trousson