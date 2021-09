Per il virologo Jean-Michel Claverie, riconosciuto a livello internazionale, è esplosa la miocardite nei bambini: bisogna davvero fermare questo delirio.





di Marcel D.

Niente giustifica scientificamente la vaccinazione degli adolescenti ” , scriveva il virologo Jean-Michel Claverie (*) a Les Echos il 18 giugno 2021.

Difende l’immunità naturale e il ritorno alla normalità per la popolazione giovane che non muore di Covid-19. È chiaro che i “Centers for Disease Control and Prevention” (CDC) sono d’accordo con il professore.

Questo grande virologo francese Jean – Michel Claverie, riconosciuto a livello internazionale, si chiede in che mondo viviamo. Sul suo account Linkedin pubblica i dati del Center for Disease Control and Prevention (CDC) – che è l’agenzia federale degli Stati Uniti per la protezione della salute pubblica – sui casi di miocardite nei giovani. Figure che sono freddamente esposte nella parte posteriore. Per 12-15 anni (maschi), oltre il 2,240% (23 volte di più) di miocardite, 16-17 anni (maschi): + 3,933% (40 volte di più), 18-24 anni (maschi): + 1 836% e 25-29 anni (maschi): + 522%.

Dopo la vaccinazione – le parole non sono abbastanza forti – è un massacro. Per il professor Claverie l’osservazione è chiara: “ Dobbiamo proprio fermare questo delirio! “

Questa mattina su CNews , il professor Claverie è tornato sull’immunità naturale dei bambini:

“ L’immunità che si acquisisce naturalmente dai bambini è di migliore qualità, è più duratura, è più generale, perché non si basa solo su un componente del vaccino, ma su tante proteine ​​del virus. E si acquisisce a livello delle mucose, cosa molto importante per le malattie respiratorie ”.

Le virologue Pr Claverie « très choqué » ce matin sur CNews par la possible vaccination covid des enfants. « On ne vaccine pas des gens pour une maladie qu’ils ne font pas ! »

« Fantasme de l’immunité collective par le vaccin, qui ne tient plus »

Stop à la folie ! ⤵️ pic.twitter.com/mZnllg5zdY — Florian Philippot (@f_philippot) September 6, 2021

*Jean-Michel Claverie è professore ordinario di Genomica e Bioinformatica presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Aix-Marseille, direttore dell’Istituto Mediterraneo di Microbiologia e capo del Laboratorio di informazioni strutturali e genomiche, un’unità del Centro nazionale di ricerca francese (CNRS ) che ha fondato nel 1996. Autore di oltre 240 pubblicazioni scientifiche, ha ottenuto la sua formazione iniziale sia in biochimica. Per vedere la sua biografia: https://loop.frontiersin.org/people/507215/bio

Fonte: https://lemediaen442.fr/pour-le-virologue-jean-michel-claverie-reconnu-internationalement-les-myocardites-ont-explose-chez-les-enfants-il-faut-vraiment-arreter-ce-delire/

Traduzione: Gerard Trousson