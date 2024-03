Per il generale André Coustou Macron è “il nemico del popolo francese”.

“Ecco il nemico, quello che distrugge la Francia! »

Interrogato dalla rivista Nexus , il generale Coustou (foto in alto) va dritto al punto.

Tra le tante, ecco due reazioni al discorso del ragazzino falco dell’Eliseo.

Prima quello di Didier Maïsto, attraverso un lungo tweet .

Secondo Fabien Roussel, Emmanuel Macron ha affermato ieri, durante la riunione dei leader del partito, che la stessa Russia chiede un cessate il fuoco, che è “impossibile concederlo” perché equivarrebbe a “congelare le posizioni”.

Questa informazione, passata un po’ inosservata, è tuttavia cruciale. Ciò significa che Macron intende davvero coinvolgere ulteriormente la Francia nella guerra in Ucraina e tornare alle posizioni pre-conflitto. Come, se non attraverso le truppe impegnate sul terreno?

È ancora più grave del previsto.

Se fossi un leader del partito e fossi stato presente a questo incontro, avrei sbattuto la porta dopo il comunicato presidenziale e avrei organizzato subito una conferenza stampa, invitando anche i giornalisti stranieri. Avrei detto in sostanza:

“Le parole del Presidente della Repubblica sono come se fosse stato colpito da una follia. Durante questo incontro, fuori dal quadro costituzionale, tutti si sono comportati come se la situazione fosse normale. Ma la situazione non è normale. Non è affatto normale. E tutto il mondo ha bisogno di saperlo.

Infatti, Macron, trascinato da una sorta di delirio di onnipotenza, di fronte a un paese dotato di armi nucleari, mette in pericolo l’umanità con i suoi commenti sempre più incoerenti e infantili, di cui chiaramente non comprende le potenziali conseguenze. Sebbene i nostri alleati siano in gran parte ostili e il nostro esercito non sia progettato per un’operazione del genere, che sarebbe ovviamente un suicidio, lui persiste, tutto solo, agitandosi e battendo i piedi.

È urgente avviare una procedura per la destituzione del Presidente della Repubblica. Così, l’articolo 68 della nostra Costituzione stabilisce “che in caso di inadempimento manifestamente incompatibile con l’esercizio del mandato” è possibile avviare tale processo. Siamo proprio in questo caso e più passano i giorni più il capo dello Stato sprofonda in una sorta di realtà parallela molto preoccupante.

I parlamentari devono ora assumersi le proprie responsabilità affinché il nostro Paese, la Francia, trovi la via della ragione, oltre al suo posto nel concerto delle nazioni, e lavori, con i paesi che lo desiderano, per instaurare una pace duratura. Sappiamo bene che sarà un process lungo e difficile, ma solo una conferenza internazionale, sotto l’egida delle Nazioni Unite, con la partecipazione di tutte le parti interessate, permetterà di raggiungere questo obiettivo. »

Poi quello di Régis Castelnau:

Quest’uomo venuto dal nulla è stato portato al potere da un colpo di stato giudiziario di cui gli organizzatori dovrebbero rispondere davanti alla Nazione. Macron ha distrutto metodicamente le istituzioni, i principali servizi pubblici, ha venduto all’asta le risorse del paese ai suoi padroni americani e ora questo psicopatico ossessionato dal suo ombelico pensa di essere un leader di guerra!

Fin dall’inizio Emmanuel Macron ha barato e mentito costantemente. Oggi inventa un mondo che non esiste e cade decisamente nel delirio.

“Sarà opportuno non essere codardi. (…) La guerra è tornata sul nostro suolo, poteri divenuti inarrestabili ampliano la minaccia, attaccandoci ogni giorno di più: dovremo essere all’altezza della Storia e del coraggio che essa implica. »

Piena di enfasi, questa invettiva è particolmente ridicola. Ancora una volta Macron ci umilia di fronte al mondo che si fa beffe del nostro Paese degradato, guidato da un tale perdente. Leggere la stampa internazionale, ancora interessata ai suoi sfoghi, è travolgente da questo punto di vista.

Come possiamo sopportarlo?

Di fronte a questi attacchi di lucidità, i media falliti – tenuti in vita da Macronie per portare avanti la sua inetta e omicida propaganda globalista – cercano di giustificare il delirio macronista. Troviamo sempre gli storici per rinnovare il Sistema in cambio di una apparizione televisiva, che è il sogno di molti accademici. Questa volta tocca a Jean Garrigues trasmetterci lo ” spirito di Monaco ” e un’opinione francese eccessivamente pacifista!

“È necessaria una mobilitazione eccessiva e forse anche una scossa elettrica negli animi, perché sappiamo bene che l’opinione francese oggi è molto pacifista. Quando esaminiamo ciò che accadde alla fine degli anni ’30, in particolare dopo gli accordi di Monaco del 1938 con quello che chiamavamo lo spirito di Monaco, oggi c’è un po’ di musica che ci fa pensare a quel periodo. Abbiamo cioè l’impressione di sottovalutare il pericolo che Vladimir Putin può rappresentare. »

Macron può contare anche sulla banda di sionisti di estrema destra che qui cercano solo la divisione e la guerra contro Russia, Palestina, Cina e tutti i paesi non allineati. Almeno il messaggio è chiaro e i campi sono ben definiti!

Fonte: Egalitè et Conciliation

Traduzione: Gerard Trousson