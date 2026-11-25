di Luciano Lago
Dalla faccia di Zelensky, dopo le sue ultime dichiarazioni, si capisce che questo personaggio sente la sua fine vicina. Non serve più a nessuno e le sue responsabilità per la catastrofe in cui ha gettato il suo paese sono enormi. Tutte le porte che gli si erano aperte adesso si chiudono e gli stessi leader europei che lo avevano accolto, onorato e finanziato in funzione anti russa, adesso lo trattano con diffidenza. Le sue ultime attuazioni con cui ha colpito obiettivi russi prima nel Baltico e poi nel Mediterraneo in un porto libico, hanno suscitato allarme. Si inizia a capire che Zelensky è come un cane rabbioso che colpisce dove può, con l’aiuto fondamentale dei servizi britannici che gli fanno da sponsor.
Nessuno crede che l’Ucraina possa attuare da sola certe operazioni che richiedono una copertura di intelligence e mezzi sofisticati. Evidente che il supporto dei britannici è fondamentale. Tuttavia le conseguenze del suo attuare a ruota libera senza rispetto di leggi internazionali e della sovranità di altri paesi pongono l’Ucraina nella veste di un paese canaglia che diventa un pericolo per tutti e rischia di destabilizzare tutta l’Europa. Soltanto adesso suona l’allarme nelle capitali europee.
La finalità di questi ultimi attacchi ucraini fuori dal loro abituale contesto è quella di far deragliare i negoziati in essere con la Russia e dimostrare che l’Ucraina, con l’assistenza della Nato, è ancora in grado di infliggere danni alla Russia. Inoltre il piano di Zelensky è quello di ottenere una posizione di vantaggio al tavolo dei negoziati ma c’è il rischio di avere piuttosto un effetto boomerang.
Zelensky rischia di rimanere solo ma lui continua a chiedere decine di miliardi e armamenti agli USA con spese a carico degli europei e le sue richieste sono ormai fuori da ogni limite. Arrivano i primi rifiuti e lui inizia a lamentarsi di non essere sostenuto abbastanza, fondamentalmente non ha capito che tira una brutta aria. I nodi stanno arrivando al pettine.
Quando Zelensky era accolto come un eroe nella UE
Nelle centrali decisionali che contano si è deciso di mettere fine al conflitto in Ucraina che piaccia o no a Zelensky ed a chi fino ad ora lo ha sostenuto. L’unico ostacolo alla pace rimane lui e bisogna eliminarlo prima che faccia altri danni. Gli rimangono dalla sua parte la Von der leyen e la Kaja Kallas nella UE ma sono anche queste due personaggi screditati e che al momento giusto gli volteranno le spalle.
Da dietro le quinte si prevede che si stiano muovendo coloro che metteranno fine alla parabola di Zelensky, in un modo o nell’altro, ma possiamo essere certi che nessuno lo rimpiangerà.
4 commenti su “Per il burattino ucraino si avvicina il momento della verità”
l’Unione Europea andrà accusata di genocidio per aver prolungato oltre ogni limite la guerra Ukraina.————- milioni di morti inutili e disastro economico anche a Noi Italiani, popolo di confine; messi in ginocchio e fra poco alla fame per colpa UE———— e degli JUKSA.—— c’è poco da fare, aspettare che muoia Sansone e tutti i filistei. chiediamo aiuto alla Russia, Cina, Corea-N e Iran. Battete un colpo e anche molti di più.
Zelensky ha colpito in giro…non credo proprio. Lo terranno come caprio espiatorio il più possibile. Questa è opera della perfida Albione in primis coadiuvata dai soliti yankee e dalla freccia europoide pensando che si tratti sempre di un videogioco
Veda Dr. Lago . personalmente accolgo , sostengo , spero che quanto da Lei esposto si realizzi . Pero’ pero’ per noi Italiani cosa cambia se niente cambia ? Oggi sulla 7 tale David Parenzo intervistava il Calendulo Nostrano. Il soggetto con voce querula e squittendo da tutti pori , sentenzia , che ne’ la scuola , ne’ la sanita’ , ne’ il sociale , ne’ le famiglie , contano in Italia. Conta solo la Sicurezza . Ecco li’ ho compreso che la sicurezza riguarda solo loro con i loro ” stipendi ” oltre ogni buon senso , oberati da privilegi scandalosi , e di tant’ altro di cui non sappiamo ma c’e’. Per cui Esercito Guardia di Finanza . Carabinieri , Polizia . Vigili del Fuoco , Guardie carcerarie sono solo al LORO servizio . E gli altri ? Ma AFFANGALA naturalmente. Ho interpretato male ?
WWW VOVA
Che non ci tolgano almeno la soddisfazione di veder saltare in aria uno dei loro pupazzi più ributtanti.
Sappiamo bene che quello che conta per loro (Calenda e soci) è l’eseguire le direttive che le centrali di potere trasmettono loro. Inviare soldi ed armi all’Ucraina e mettersi a disposizione dei trucidi personaggi che comandano nella Nato in Europa e nei circoli di potere.
Il potere non è eterno e inamovibile e personalmente spero in uno scossone che mandi tutto all’aria.
Un saluto
Luciano Lago