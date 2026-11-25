di Luciano Lago

Dalla faccia di Zelensky, dopo le sue ultime dichiarazioni, si capisce che questo personaggio sente la sua fine vicina. Non serve più a nessuno e le sue responsabilità per la catastrofe in cui ha gettato il suo paese sono enormi. Tutte le porte che gli si erano aperte adesso si chiudono e gli stessi leader europei che lo avevano accolto, onorato e finanziato in funzione anti russa, adesso lo trattano con diffidenza. Le sue ultime attuazioni con cui ha colpito obiettivi russi prima nel Baltico e poi nel Mediterraneo in un porto libico, hanno suscitato allarme. Si inizia a capire che Zelensky è come un cane rabbioso che colpisce dove può, con l’aiuto fondamentale dei servizi britannici che gli fanno da sponsor.

Nessuno crede che l’Ucraina possa attuare da sola certe operazioni che richiedono una copertura di intelligence e mezzi sofisticati. Evidente che il supporto dei britannici è fondamentale. Tuttavia le conseguenze del suo attuare a ruota libera senza rispetto di leggi internazionali e della sovranità di altri paesi pongono l’Ucraina nella veste di un paese canaglia che diventa un pericolo per tutti e rischia di destabilizzare tutta l’Europa. Soltanto adesso suona l’allarme nelle capitali europee.

La finalità di questi ultimi attacchi ucraini fuori dal loro abituale contesto è quella di far deragliare i negoziati in essere con la Russia e dimostrare che l’Ucraina, con l’assistenza della Nato, è ancora in grado di infliggere danni alla Russia. Inoltre il piano di Zelensky è quello di ottenere una posizione di vantaggio al tavolo dei negoziati ma c’è il rischio di avere piuttosto un effetto boomerang.

Zelensky rischia di rimanere solo ma lui continua a chiedere decine di miliardi e armamenti agli USA con spese a carico degli europei e le sue richieste sono ormai fuori da ogni limite. Arrivano i primi rifiuti e lui inizia a lamentarsi di non essere sostenuto abbastanza, fondamentalmente non ha capito che tira una brutta aria. I nodi stanno arrivando al pettine.

Quando Zelensky era accolto come un eroe nella UE

Nelle centrali decisionali che contano si è deciso di mettere fine al conflitto in Ucraina che piaccia o no a Zelensky ed a chi fino ad ora lo ha sostenuto. L’unico ostacolo alla pace rimane lui e bisogna eliminarlo prima che faccia altri danni. Gli rimangono dalla sua parte la Von der leyen e la Kaja Kallas nella UE ma sono anche queste due personaggi screditati e che al momento giusto gli volteranno le spalle.

Da dietro le quinte si prevede che si stiano muovendo coloro che metteranno fine alla parabola di Zelensky, in un modo o nell’altro, ma possiamo essere certi che nessuno lo rimpiangerà.