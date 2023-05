Per cosa la Russia e la Cina usano il loro dominio militare?

di Thierry Meyssan

Contrariamente a quanto pensano gli occidentali, non devono temere il dominio militare di Russia e Cina, ma l’uso da parte loro del loro potere militare per costringerli a rispettare la loro firma.

Russia e Cina hanno armamenti di gran lunga superiori a quelli occidentali. La prima ha vinto la guerra in Siria e sta per vincere in Ucraina. Nonostante tutti i suoi sforzi, la NATO, che ha già fallito in Medio Oriente a causa dei jihadisti (sostenuti ed armati dagli occidentali), non è in grado di capovolgere la realtà sul campo di battaglia.

Il modo di pensare delle ex potenze coloniali li porta a immaginare che Russia e Cina useranno la loro superiorità militare per imporre il loro stile di vita al resto del mondo. Tuttavia, questa non è affatto la loro intenzione e non è quello che stanno facendo.

Mosca e Pechino continuano a chiedere l’applicazione del diritto internazionale. Niente di più. I russi aspirano a stare tranquilli e in sicurezza in casa, mentre i cinesi sperano di poter commerciare ovunque.

Gli eventi in Ucraina hanno fatto dimenticare le ripetute richieste della Russia dal 2007: pretende le proprie garanzie di sicurezza, in particolare l’assenza di arsenali appartenenti a paesi terzi immagazzinati presso i suoi vicini. La Russia non ha i mezzi per difendere i suoi confini, i più grandi del mondo. Non può quindi garantire la sua sicurezza se gli eserciti nemici sono ammassati su più fronti ai suoi confini, se non praticando la “strategia della terra bruciata” del maresciallo Fedor Rostopchin. Questo è il senso di tutti i negoziati per la riunificazione della Germania. L’URSS era contraria, tranne per il fatto che la Nuova Germania si era impegnata a non immagazzinare armi della NATO a est. Questo è l’obiettivo di tutti i negoziati con gli ex Stati del Patto di Varsavia. E questa è stata ancora una volta la direzione dei negoziati con tutti gli stati dell’ex Unione Sovietica. Mosca non si è mai opposta a che uno stato scelga i suoi alleati e possibilmente aderisca alla NATO. Si è sempre opposta se l’adesione alla NATO implicasse l’installazione di scorte di armi della NATO sul suo territorio.

Mosca non fu soddisfatta fino al 1999, quando 30 Stati membri dell’OSCE firmarono la Dichiarazione di Istanbul , nota come “Carta per la sicurezza in Europa”, che stabilisce due principi fondamentali:

il diritto di ogni stato di scegliere gli alleati di sua scelta e

il dovere di ciascuno Stato di non minacciare la sicurezza altrui assicurando la propria.

È la violazione di questi principi, e solo questo, che ha portato al conflitto ucraino. Questo è stato il senso del discorso del presidente Vladimir Putin alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco nel 2007: ha denunciato il mancato rispetto degli impegni dell’OSCE e l’instaurazione di una governance “unipolare” del mondo.

Gli occidentali, che vedevano la Russia come un paese in bancarotta, hanno ammesso che aveva ragione, ma si sono fatti beffe della sua impotenza. Si sbagliavano: la Russia si è alzata e li ha superati. Oggi usa la sua forza per farci rispettare i principi che abbiamo firmato, non per imporci il suo modo di pensare.

Dal crollo dell’Unione Sovietica, l’Occidente ha trascurato gli impegni assunti durante la Guerra Fredda, al fine di costruire un “Nuovo Ordine Mondiale”, nelle parole di Margaret Thatcher e George Bush Sr.; un Nuovo Ordine Mondiale “basato su regole” che gli occidentali si sono autodefinite. Abbiamo quindi accumulato violazioni della nostra firma e, quindi, del diritto internazionale.

Esiste una fondamentale incompatibilità tra il diritto internazionale, risultante dalla Conferenza dell’Aia del 1899, e il diritto anglosassone: il diritto internazionale è una convenzione positiva. Viene redatto all’unanimità. Vale a dire, è accettato da ciascuno di coloro che lo applicano. Al contrario, la legge anglosassone si basa sull’uso. È quindi sempre dietro l’evoluzione del mondo e favorisce coloro che lo hanno dominato.

Dal 1993, gli occidentali iniziarono a sostituire, uno per uno, tutti i trattati internazionali per riscriverli in diritto anglosassone. Madeleine Albright, che allora rappresentava gli Stati Uniti del presidente Bill Clinton al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, era la figlia del professor Josef Korbel. Questo diplomatico ceco, diventato professore all’Università di Denver, insegnava che il miglior modo per gli Stati Uniti di dominare il mondo non era conquistarlo militarmente, ma fargli adottare un proprio sistema legale, così come la Corona britannica l’aveva fatto nel suo impero. Dopo essere stata ambasciatrice alle Nazioni Unite, Madeleine Albright è diventata segretaria di stato. Quando il presidente George W. Bush succedette a Bill Clinton, fu la figlia adottiva di Josef Korbel, Condoleezza Rice, a prendere il suo posto dopo la parentesi di Colin Powell.

Il 21 marzo 2023, a Mosca, i presidenti russo e cinese, Vladimir Putin e Xi Jinping, hanno concordato una strategia comune per far trionfare il diritto internazionale. È nelle loro menti, né più né meno, che smantellare tutto ciò che Madeleine Albright e Condoleezza Rice hanno raggiunto.

La Russia, che nel mese di aprile ha presieduto il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha deciso di organizzare un dibattito pubblico sul tema: “Mantenimento della pace e della sicurezza internazionale: multilateralismo efficace basato sulla difesa dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite” .

La sessione, presieduta dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, non aveva lo scopo di disfare i panni sporchi accumulati dopo la fine dell’Unione Sovietica, ma di iniziare a mobilitare il maggior numero possibile di Stati. Nella nota quadro (S/2023/244), distribuita dalla Russia prima del dibattito, Mosca ha spiegato come l’ordine unipolare occidentale abbia sostituito il diritto internazionale. Ha anche messo in guardia sul ruolo degli attori non governativi, le famose “ONG”, in questo sistema. Ha inoltre sottolineato che fare dei diritti umani un criterio di buon governo e non un obiettivo da raggiungere, li trasforma in un’arma politica e ne pregiudica gravemente il miglioramento. In genere le Corti Internazionali sono solite dire il Bene e non il Diritto. Non servono più a risolvere dispute, ma soprattutto a creare gerarchie; dividere e non più unire. La Nota si concludeva con una serie di domande tra cui: Cosa si potrebbe fare per ripristinare la cultura del dialogo e del consenso all’interno dell’Organizzazione [delle Nazioni Unite], anche all’interno del Consiglio di sicurezza? Qual è il modo migliore per dimostrare che la situazione attuale, segnata da un approccio selettivo alle norme e ai principi del diritto internazionale, inclusa la Carta, è inaccettabile e non può continuare? “.

L’intervento del segretario generale delle Nazioni Unite, il portoghese António Guterres, non ha permesso di fare progressi. Si è limitato a presentare il futuro programma delle Nazioni Unite. I numerosissimi partecipanti al dibattito sono stati poi divisi in tre gruppi.

La Russia ha elogiato la Carta delle Nazioni Unite e deplorato la sua evoluzione negli ultimi 30 anni. Ha invocato l’uguaglianza tra tutti gli stati sovrani e ha denunciato il potere esorbitante degli occidentali e la loro organizzazione unipolare. Ha ricordato che l’operazione militare speciale in Ucraina è stata la conseguenza di un colpo di stato del 2014 a Kiev, e quindi il problema non era l’Ucraina, ma il modo in cui conduciamo le relazioni internazionali. Per inciso, la Russia ha avvertito il Segretario generale delle Nazioni Unite e gli ha ricordato il suo dovere di imparzialità. Ha sottolineato che se i documenti dei prossimi vertici dell’Organizzazione non rispettassero questo principio, dividerebbero un po’ di più il mondo invece di unirlo.

● Il Gruppo degli Amici per la difesa della Carta delle Nazioni Unite e il Gruppo dei 77 hanno approvato l’approccio russo.

● Un secondo gruppo, formato da occidentali, ha costantemente deviato il dibattito verso la questione ucraina, rifiutando di prendere in considerazione il golpe di Maidan, sottolineando la violenza dell’“invasione” russa e ricordandone il costo umano.

● Un terzo gruppo ha lanciato frecce più affilate. Il Pakistan ha denunciato la nozione di “multilateralismo in rete”, contrario a un ordine internazionale fatto di Stati sovrani e uguali. Ha anche rifiutato ogni prospettiva di un “mondo unipolare, bipolare o addirittura multipolare se deve essere dominato da pochi stati ultrapotenti”. Etiopia ed Egitto hanno denunciato il ruolo assegnato dalle grandi potenze ad attori non statali.

Mentre Russia e Cina avevano ricordato a varie delegazioni prima del dibattito sui trattati internazionali che il Nuovo Ordine Mondiale viola sfacciatamente, in questo dibattito non sono stati discussi casi specifici, ad eccezione dell’Ucraina, portata in causa dagli occidentali.

Bisogna però anticipare le tante lamentele dei non occidentali, cioè dei governi che rappresentano l’87% della popolazione mondiale.

in tal modo :

● La Finlandia si era impegnata per iscritto nel 1947 a rimanere neutrale. La sua appartenenza alla NATO è quindi una violazione della sua stessa firma.

● gli Stati baltici si sono impegnati per iscritto, quando sono stati creati nel 1990, a preservare i monumenti che onorano i sacrifici dell’Armata Rossa. La distruzione di questi monumenti è quindi una violazione della loro stessa firma.

● le Nazioni Unite hanno adottato la risoluzione 2758 del 25 ottobre 1971 riconoscendo che Pechino, e non Taiwan, è l’unico legittimo rappresentante della Cina. Di conseguenza, il governo di Chiang Kai-shek fu espulso dal Consiglio di sicurezza e sostituito da quello di Mao Zedong. Pertanto, ad esempio, le recenti manovre navali cinesi nello Stretto di Taiwan non costituiscono un’aggressione contro uno Stato sovrano, ma un libero dispiegamento delle proprie forze nelle proprie acque territoriali.

● con il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1968, gli Stati firmatari si sono impegnati a non trasferire armi nucleari a un paese terzo. Tuttavia, nell’ambito della NATO, gli Stati Uniti hanno trasferito bombe nucleari tattiche (e non strategiche) in alcune delle sue basi all’estero. Inoltre, hanno addestrato soldati stranieri al loro uso. Ciò costituisce una violazione della loro firma da parte degli Stati Uniti, nonché di Germania, Belgio, Italia, Paesi Bassi e Turchia.

● ecc. ecc.

In definitiva, ciò che noi in “Occidente” dobbiamo temere dalla Russia e dalla Cina è che ci costringono a essere noi stessi e a mantenere la nostra parola.

Thierry Meissan

fonte: Rete Voltaire

Traduzione: Luciano Lago