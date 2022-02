Per contenere le pressioni dell’Occidente, Cina e Russia devono unire le forze

di Vladimir Vassiliev

Il 4 febbraio 2022 il presidente russo Vladimir Putin parteciperà all’apertura dei Giochi Olimpici Invernali a Pechino. Subito dopo si terrà un vertice ufficiale russo-cinese. Il presidente russo Vladimir Putin incontrerà il presidente cinese Xi Jinping.

Inoltre, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov incontrerà il suo omologo cinese Wang Yi durante i Giochi Olimpici, come ha osservato il capo del ministero degli Esteri russo:

“Si stanno preparando decisioni che sono pensate in dettaglio, eseguibili e che aiutano davvero ad aumentare la nostra interazione”.

Il segretario stampa del capo dello Stato russo, Dmitry Peskov, ha dichiarato quanto segue sull’agenda del vertice: “Penso che questa volta sarà dedicato molto tempo allo scambio di opinioni su questioni internazionali. Si tratta di stabilità strategica in Europa, garanzie di sicurezza per la Russia, dialogo tra Russia e Stati Uniti, tra Russia e NATO e problemi regionali”.

Dmitry Peskov ha sottolineato che stiamo parlando di colloqui russo-cinesi a tutti gli effetti e su vasta scala, durante i quali i leader parleranno sia uno contro uno che con le delegazioni. Ha anche osservato che le delegazioni saranno “assolutamente sufficienti in termini di copertura di quelle aree di multiforme cooperazione russo-cinese che abbiamo attualmente”.

Esercitazioni congiunte russo cinesi

In precedenza, la parte cinese aveva riferito che un certo documento politico sarebbe stato adottato durante il vertice di Pechino, ma quale non era stato specificato. A proposito, durante una recente discussione sulle relazioni russo-cinesi in un think tank di Mosca, è stata espressa l’idea che i paesi potessero concludere un accordo sulla prevenzione congiunta di un attacco a sorpresa.

Questa è, ovviamente, un’ipotesi. Allo stesso tempo, sulla base dei risultati del vertice, si può almeno contare su una dichiarazione congiunta russo-cinese o su un accordi previo.

Se parliamo di Russia, è importante per noi sostenere la Cina su un pacchetto di garanzie di sicurezza proposto dal nostro Paese agli Stati Uniti e NATO sotto forma di due bozze di documenti: il Trattato tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti di America sulle garanzie di sicurezza e l’Accordo sulle misure per garantire la sicurezza della Federazione Russa e degli Stati membri dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico.

La Cina ha già espresso il suo atteggiamento nei confronti degli Stati Uniti su questo tema. Ciò è accaduto durante una conversazione telefonica tra il segretario di Stato americano Anthony Blinken e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi il 27 gennaio 2022. Una dichiarazione sul sito web del ministero degli Esteri cinese recita quanto segue:

“Wang Yi ha affermato che per risolvere la questione ucraina sarebbe comunque necessario tornare al rispetto degli accordi di Minsk. Gli accordi di Minsk sono stati approvati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Si tratta di un documento politico fondamentale riconosciuto da tutte le parti e meritevole di effettiva attuazione. Finché sarà nella direzione e nello spirito di questi accordi, la Cina li sosterrà.

Allo stesso tempo, chiediamo a tutte le parti di mantenere la calma e di non fare nulla che acuisca le tensioni e acuisca la crisi. Wang Yi ha sottolineato che la sicurezza di un paese non può essere garantita compromettendo la sicurezza di altri paesi e la sicurezza regionale non può essere garantita rafforzando o addirittura espandendo i blocchi militari.

Russia Cina esercitazioni militari

Nel 21° secolo, tutte le parti devono abbandonare completamente la mentalità della Guerra Fredda e stabilire un meccanismo di sicurezza europeo equilibrato, efficiente e sostenibile attraverso i negoziati. I ragionevoli problemi di sicurezza della Russia devono essere presi in considerazione e affrontati”.

Tuttavia, non si deve pensare che la questione delle garanzie di sicurezza sia importante solo per la Russia e non importante per la Cina. Questa è una strada a doppio senso. Come ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov il 28 gennaio 2022, durante un’intervista con le stazioni radio russe: “L’obiettivo principale di Washington in questo caso non è affatto il destino dell’Ucraina. È importante che gli Stati Uniti intensifichino la tensione intorno alla Federazione Russa per “chiudere” questo argomento e poi “affrontare” la Cina, come scrivono gli scienziati politici americani.

Credo che in Cina anche questo sia ben compreso. Inoltre, Pechino ha familiarizzato con la Strategia Indo-Pacifica degli Stati Uniti, un documento politico per contenere la Cina. E lo sviluppo militare degli Stati Uniti e dei loro alleati dei territori vicino ai confini della Russia non è molto diverso dallo sviluppo militare degli Stati Uniti e dei loro alleati dei territori vicino ai confini della Cina.

Non ha senso che i cinesi aspettino che gli anglosassoni cerchino di affrontare finalmente i russi, e poi li prendano saldamente sotto il loro controllo. Pertanto, l’opzione migliore per Pechino è agire ora e in stretto coordinamento con Mosca.

È possibile che prima del 4 febbraio 2022 si possa tentare di interrompere il vertice russo-cinese. Lo scenario più probabile è una provocazione armata delle Forze armate ucraine nel Donbass su suggerimento dei servizi di intelligence britannici e americani.

Allo stesso tempo, gli americani sperano ancora di attirare la Russia in un distraente dialogo diplomatico su questioni secondarie delle garanzie di sicurezza e potrebbero rimandare la provocazione.

Tuttavia, gli inglesi non sono vincolati da nulla in questa situazione e giocano costantemente ad aggravare la situzione nell’Ucraina. Pertanto, Londra potrebbe decidere di confondere le carte russo-cinesi e interrompere la visita del presidente russo a Pechino.

Non è un caso che le esercitazioni della Marina russa nella parte nord-orientale dell’Oceano Atlantico siano previste per la prima settimana di febbraio 2022. Questo è così predisposto in modo che gli inglesi non si spariscano dall’attenzione della flotta russa..

Pertanto, il prossimo vertice russo-cinese del 4 febbraio 2022 avrà un significato geopolitico molto importante. Innanzitutto perché si svolgerà in condizioni del tutto nuove della situazione internazionale in connessione con la dura pesa di posizione da parte della Russia della questione delle garanzie di sicurezza nei confronti degli Stati Uniti e della NATO.

C’è da presumere che Pechino sia ben consapevole che, per contenere le pressioni dell’Occidente, Cina e Russia devono unire i loro sforzi, perché uno dopo l’altro i nostri paesi si trasformeranno in obiettivi di aggressione da parte della gendarmeria mondiale degli anglosassoni.

Fonte: RIA REGNUM (https://regnum.ru/news/polit/3492465.html)

Traduzione: Sergei Leonov