Per compiacere i suoi padroni occidentali, l’Ucraina si è sparata da sola su un piede

di Sergei Leonov

Dopo il caso Protasevich, l’Occidente si è deciso a isolare la Bielorussia innalzando una “cortina di ferro” intorno al paese slavo. La UE non perdona a Lukashenko di aver fatto arrestare il militante neonazista bielorusso, che si spacciava per giornalista. Vedi: https://www.controinformazione.info/che-peccato-i-media-occidentali-non-riescono-a-fare-del-militante-bielorusso-un-nuovo-caso-navalny-si-tratta-di-un-militante-neonazista/

Nel contesto delle sanzioni e della guerra fredda contro la Bielorussia, si è mossa anche l’Ucraina per rompere i rapporti con il paese confinante. Tuttavia, nella fretta di ingraziarsi i padroni occidentali, l’Ucraina, a sua volta, ha bloccato il traffico aereo con la Bielorussia e quindi si è sparata di nuovo da sola su un piede.

Il Ministero dell’Economia dell’Ucraina si è detto indignato dalle misure “discriminatorie” della Bielorussia, introdotte in risposta alla sospensione dei voli da Kiev.

Dal 29 maggio, la parte ucraina ha sospeso le comunicazioni aeree con la Repubblica di Bielorussia.

In risposta alle azioni ostili di Kiev, Minsk ha introdotto sanzioni che si sono rivelate più dolorose delle restrizioni ucraine. La Bielorussia ha introdotto un regime di licenze individuali per l’importazione di una serie di merci ucraine, inclusi cibo, mobili ed elettrodomestici.

Come si è saputo in precedenza , il Ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina ha nominato il motivo della cessazione degli acquisti di elettricità dalla Bielorussia.

Peggio ancora accade con il trasporto aereo. Se prima la compagnia aerea bielorussa rappresentava il 7,5% delle entrate dell’aviazione ucraina, ora l’Ucraina non sta solo perdendo questo: i voli bypass costeranno ancora di più. Ovvero questa sarà una perdita netta!

Il neonazista bielorusso, Protasevich, arrestato a Misk



Tuttavia l’orgoglioso Paese dell’Antico Tridente, in segno del suo fedele servizio alle idee della “lotta per la democrazia”, ha deciso di compiacere i suoi sponsor occidentali. E cosa ne viene fuori?

Non solo che oggigiorno centinaia, se non migliaia di ucraini, una volta in Bielorussia, non possono tornare a casa, c’è anche una sfumatura economica.

In primo luogo, la Bielorussia è il quarto partner commerciale dell’Ucraina. Il fatturato commerciale reciproco è di circa 6 miliardi di dollari all’anno. Per il paese catastroficamente in rovina dal vittorioso golpe di Maidan, questo è un punto molto significativo. Gli stessi prodotti potrebbero essere forniti dall'”Europa civilizzata”, ma alle loro condizioni, molto più costosi.

Sfilata dei neonazisti Ucraini appoggiati dal governo di Kiev e sostenuti dalla NATO

In secondo luogo, dato che la Russia si rifiuta di fornire direttamente gasolio, un litigio con Batka comporta un altro rischio: la mancanza di gasolio. Dopo tutto, due terzi provenivano da questi paesi. Per la maancanza di gasolio gli ucraini sono già caduti in crisi isterica, prevedendo una carenza di carburante di 270 milioni di tonnellate.

Non è dato poi per scontato che, in risposta ai passi ostili di Kiev, Minsk sarà obbligata a continuare le sue precedenti relazioni. Tutto si riflette negativamente sulla già disastrata economia ucraina da cui gli stessi cittadini ucraini emigrano a milioni per sfuggire alla crisi.

Fonti: Rusvesna – Riafan.ru

Traaduzione e sintesi: Sergei Leonov