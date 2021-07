Pepe Escobar, Potere Politico e S-500





di Andrei Martyanov.

Pepe Escobar ha scritto un articolo straordinario sull’Afghanistan e ha le competenze per farlo, poiché Pepe ha trascorso molto tempo nella regione e la conosce molto bene. Non sorprende che Pepe intitoli il suo eccellente articolo così:

“ Un momento di Saigon nell’Hindu Kush. Gli Stati Uniti sono sul punto di avere il proprio secondo Vietnam, ripetuto come una farsa in una disordinata ritirata dall’Afghanistan ”.

Leggilo, è così che si fa il VERO giornalismo.

Ma sono triste, molto triste perché quest’uomo ci ha lasciati troppo presto:

Zbigniew Brzezinski (consiglere USA) con istruttori afghani



Ha rovinato tutto per così tante persone, dall’Afghanistan all’Europa, agli Stati Uniti, all’ex Unione Sovietica, che mi piacerebbe vederlo affrontare questo:

Doha, 8 luglio – RIA Novosti . ” La delegazione dell’ufficio politico di un movimento talebano radicale è arrivata a Mosca per i negoziati”, ha detto il rappresentante ufficiale del movimento, Suhail Shaheen, la cui leadership risiede in Qatar. “La visita durerà due giorni”, ha detto Shaheen, che fa parte della delegazione .

Solo i poteri reali con mezzi militari sufficienti hanno un potere e un peso reali che consentono loro di negoziare qualsiasi cosa: pace, guerra, armistizio, ecc. I talebani lo sanno e stanno parlando con la Russia.

Ricorda, come lo fai è importante. L’URSS ha lasciato l’Afghanistan nel 1989 non solo imbattuta, ma lasciando anche un paese funzionante. Ancora oggi molti afgani ricordano gli Shuravi che costruirono scuole, ospedali e infrastrutture. Questo è ben documentato. Lo stesso Ahmad Chah Massoud ha affermato che, se avessero saputo cosa sarebbe successo al Paese dopo la partenza dell’Urss e il crollo del governo di Najibullah, non avrebbero opposto resistenza.

Per quanto riguarda la visita talebana, ci sono molti altri gruppi in Afghanistan, compresi i resti dello Stato Islamico e le strutture associate di Al Qaeda trasportate dagli Stati Uniti e dalla Siria, che hanno un’agenda espansionistica e cercheranno di continuare a destabilizzare non solo l’Afghanistan ma anche i suoi dintorni. Sono sicuro che questo sia all’ordine del giorno dei negoziati con i talebani a Mosca.

Delegazione dei Talebani a Mosca



Allo stesso modo, la Russia celebra oggi la Giornata della difesa aerea, l’unica difesa aerea al mondo con capacità senza pari e tecnologia all’avanguardia. Alcune di queste tecnologie sono al di fuori della portata dell’Occidente combinato e lo rimarranno per molto tempo.

Parlando in questa occasione alla Stella Rossa (in russo), il sovrintendente di questo ramo della Difesa, il generale Babakov, ha confermato che l’S-500 ha superato i test di lancio di missili da combattimento e, come ha sottolineato, non esistono analoghi a questo sistema . Sì, quando sai che un singolo S-500 a Kaliningrad può abbattere un E-3 Sentry su Berlino, per non parlare della Polonia, capisci meglio la portata di questo.

Ora considera anche il fatto che si sta lavorando alla versione navale dell’S-500 mentre scrivo queste righe e trai le tue conclusioni. L’avanzata russa nei complessi AD e ABM è oggi così colossale che cambia completamente il calcolo dell’equilibrio strategico. Soprattutto se prendiamo in considerazione le capacità anti-ipersoniche dell’S-500, dell’S-400 e di altri sistemi recenti. Sto scrivendo un articolo su questo argomento.

Per gli Stati Uniti, questo crea dapprima un’ambiguità strategica e poi, se si considera il modo in cui pensano, o meglio non pensano, gli alti ufficiali americani, si assiste di fatto a un vero divario che non può essere colmato. Dichiaro dal 2017 che gli Stati Uniti hanno perso la corsa agli armamenti e non lo dico alla leggera o invano. Per questo il tabloid “The National Interest” ha dedicato il suo articolo alle memorie di un ex negoziatore del trattato START:

“ Rose Gottemoeller parla del nuovo START e del futuro del controllo degli armamenti. In una recente apparizione sul podcast “Press the Button”, Rose Gottemoeller ha parlato della sua esperienza nei negoziati per il controllo degli armamenti e ha condiviso la sua opinione sulle sfide chiave che devono affrontare il controllo globale degli armamenti, incluso come controllare i limiti diretti delle testate nucleari ”.

Le sue esperienze sono rilevanti per una vera rivoluzione negli affari militari quanto le mie esperienze nel guidare un’auto o pilotare un aereo di linea. Bel tentativo però. Ma guarda questo uccello:

Gli MC-21 di produzione sono già in linea di assemblaggio e il nucleo “caldo” del PD-8 è stato recentemente testato con successo, il che significa che l’SSJ-100 sarà presto russificato. Mio Dio, la Russia si sta disintegrando in modo particolarmente spettacolare oggi, in un batter d’occhio.

Il ministero della Difesa russo ha pubblicato un cortometraggio in occasione della Giornata della difesa aerea. Mostra diverse generazioni di difensori aerei, dagli anni ’60 a oggi, e cosa fanno. Veramente bello.

fonte: https://smoothiex12.blogspot.com

Traduzione: Luciano Lago