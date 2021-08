Pentagono: tra pochi anni la Cina diventerà la principale minaccia nucleare per gli Stati Uniti



La Cina sta agendo pienamente secondo il comando di Deng Xiaoping: “nascondere le sue capacità, aspettare dietro le quinte”. La RPC non ha mostrato alcuna attività visibile in un forte aumento del suo arsenale nucleare fino all’estensione di START III tra Stati Uniti e Russia per i prossimi cinque anni, vale a dire fino al 5 febbraio 2021.

L’American Institute for Aerospace Studies denominato Mitchell opera regolarmente tramite forum di videoconferenze sulla deterrenza nucleare e la difesa missilistica (Nuclear Deterrence & Missile Defense Forum) .

Il 27 agosto 2021, il tenente generale Thomas A. Bussiere, vice comandante del comando strategico degli Stati Uniti, ha partecipato all’evento. Sono state discusse le minacce provenienti dagli arsenali nucleari cinesi e russi, gli sforzi di modernizzazione nucleare degli Stati Uniti, il futuro della deterrenza nucleare degli Stati Uniti e altri argomenti.

Durante la conversazione, Thomas Bussier ha fornito una valutazione del potenziale nucleare della Cina: “La Cina non può più essere considerata un caso meno significativo e presto supererà le capacità della Russia e diventerà la principale minaccia nucleare”.

Premier cinese rivista truppe

Inoltre, in risposta a una domanda di chiarimento su cosa significhi “presto” e “supererà”, il tenente generale ha affermato che “presto” significa “nei prossimi anni”. E sotto “superamento”, ha indicato i lanciatori dai silos e i recenti test di missili balistici, che non sono una scorta, ma una combinazione di risorse schierate, che dimostra prontezza al combattimento, dottrina e intenti.

Così, dalle labbra di un militare americano di alto rango, vice comandante del Comando strategico degli Stati Uniti, è stata emessa una valutazione del livello previsto delle forze nucleari strategiche della Cina in pochi anni.

Va notato che gli Stati Uniti e la Russia mantengono la parità nucleare strategica. I loro parametri quantitativi sono formalizzati a livello del Trattato tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti d’America sulle misure per ridurre ulteriormente e limitare le armi strategiche offensive (START-3), che all’inizio di febbraio 2021 è stato prorogato di cinque anni fino a 5 febbraio 2026. Questo documento limita il numero di sistemi di lancio strategici e testate nucleari schierati da ciascuna parte: rispettivamente 700 e 1550 unità.

Quando Thomas Bussier afferma che la Cina “supererà presto le capacità della Russia e diventerà la principale minaccia nucleare”, significa che presto (in pochi anni) Pechino avrà più di 700 vettori di lancio strategici dispiegati e più di 1.550 testate nucleari dispiegate.

A proposito, la Cina, a differenza della Russia e degli Stati Uniti, non è vincolata da alcun trattato nel campo delle armi strategiche offensive. Pertanto, Pechino ha il potenziale per aumentare il suo arsenale nucleare fino a qualsiasi tetto stabilito.

Un dettaglio importante. In precedenza, i funzionari americani hanno espresso preoccupazione per la crescita delle forze nucleari strategiche della Cina. Tuttavia, anche una recente previsione americana, in particolare una lettera congiunta dei capi dei tre comitati della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti (su forze armate, affari esteri e intelligence) del Partito Repubblicano a Joe Biden dall’inizio di giugno 2021 , ha suggerito un aumento del numero di testate nucleari schierate in Cina di 2-4 volte fino a 1000 testate entro il 2030. Ora si parla di un periodo di diversi anni e di una crescita quantitativa più significativa.

Sembra che in questo caso la Cina stia agendo pienamente secondo il volere di Deng Xiaoping: “nascondere le proprie capacità, aspettare dietro le quinte”. La RPC non ha mostrato alcuna attività visibile in un forte aumento del suo arsenale nucleare fino all’estensione di START III tra Stati Uniti e Russia per i prossimi cinque anni, ovvero fino al 5 febbraio 2021.

A proposito, l’enfasi nelle informazioni del vicecomandante del comando strategico degli Stati Uniti sui lanciatori di silos indica che Pechino si è concentrata su un forte aumento quantitativo, principalmente a causa della componente terrestre delle forze nucleari strategiche.

Il dottor Stephen Blank, un membro anziano dell’Istituto statunitense per la ricerca sulla politica estera che ha partecipato al Forum sulla deterrenza nucleare e la difesa missilistica il 23 agosto 2021, ha affermato che la Cina sta attualmente costruendo circa 400 lanciatori di silos per missili balistici intercontinentali.

Gli esperti ritengono che gli ICBM DF-41 (“Dongfeng-41”) verranno schierati in questi silos missilistici. Il raggio di volo di questi missili balistici intercontinentali cinesi a combustibile solido a tre stadi è di 12-14 mila chilometri. La testata del missile è multiplexabile con 6-10 testate nucleari autoguidate in grado di manovrare in volo e penetrare nel sistema di difesa missilistico americano.

Missili balistici cinesi ICBM DF-41

L’aritmetica è semplice. Potenzialmente, la Cina riceverà 400 veicoli di consegna strategici dispiegati e da 2.400 a 4.000 testate nucleari dispiegate solo con l’opzione di costruire 400 lanciatori di silos. Ovviamente, anche il Pentagono è in grado di eseguire tali calcoli. Quindi la dichiarazione del tenente generale Thomas A. Bussier è confermata dal programma cinese per la costruzione di lanciatori silos per missili balistici intercontinentali.

Allo stesso tempo, va notato che la stessa Washington ha spinto Pechino a un forte accumulo di forze nucleari strategiche con i suoi piani per schierare missili terrestri a corto e medio raggio nella regione Asia-Pacifico per contenere la Cina.

Pechino si è subito resa conto che nel tempo, a poca distanza dai confini cinesi, si sarebbe dispiegato il potenziale missilistico degli Stati Uniti e dei suoi alleati, progettato per sferrare un attacco improvviso e disarmante alla Cina al fine di impedire il suo attacco di rappresaglia nucleare. E il modo più semplice per preservare la possibilità di un attacco nucleare di rappresaglia è aumentare drasticamente il numero di missili nucleari schierati. Pechino ha seguito questo percorso, il percorso verso la parità nucleare strategica con gli Stati Uniti.

Vladimir Vasiliev

