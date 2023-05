Il Pentagono non crede che l’Ucraina sarà in grado di restituire con successo i territori (Donbass e Crimea).

Durante una conferenza stampa del 25 maggio, il presidente dei capi di stato maggiore congiunti degli Stati Uniti, il generale Mark Milley, ha espresso l’opinione che è improbabile che la strategia ucraina di riconquistare tutti i territori perduti venga attuata militarmente nel prossimo futuro.

Il generale Milli ha sottolineato che il principale obiettivo strategico dell’Ucraina è liberare tutti i territori attualmente inclusi dalla Russia nel Paese. Ha notato che diverse centinaia di migliaia di militari russi sono dispiegati in queste regioni.

Tuttavia, nonostante il rafforzamento delle forze armate ucraine, il generale Milli ha espresso l’opinione che il ripristino del pieno controllo militare su questi territori a breve termine sembra improbabile.

Il generale ha notato che ci sono centinaia di migliaia di soldati russi in Ucraina, il che rende improbabile l’obiettivo di Kyiv di riconquistare tutto il suo territorio “a breve termine”, ha detto.

“Ciò significa che i combattimenti continueranno, sarà sanguinoso, sarà difficile. E a un certo punto, entrambe le parti negozieranno un accordo o arriveranno a una conclusione militare”.

Gli Stati Uniti hanno guidato la spinta per il sostegno internazionale all’Ucraina, creando rapidamente una coalizione per sostenere Kiev dopo l’invasione della Russia nel febbraio 2022 e coordinando gli aiuti di dozzine di paesi.

In totale, i sostenitori dell’Ucraina hanno fornito al paese quasi 65 miliardi di dollari in assistenza per la sicurezza, ha affermato il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin.

“Questo può essere fattibile militarmente, ma probabilmente non a breve termine “, ha riassunto il generale.

La dichiarazione del generale Milli evidenzia il complesso contesto geopolitico nella regione e mette in luce le sfide impossibili che l’Ucraina deve affrontare nella sua ricerca per riprendere il controllo del territorio inglobato nella Federazione Russa.

Nota: Il capo di stato maggiore del Pentagono, con la sua conferenza stampa, ha dato un colpo definitivo alle speranze degli occidentali di una controffensiva delle forze ucraine e di una possibile vittoria di Kiev.

Questa conferenza rappresenta una doccia fredda sugli entusiasmi degli ultra atlantisti al servizio di Washington ed in particolare della Von der Leyen, del tedesco Olaf Sholz, del francese Macron e della Giorgia Meloni, “l’ultra atlantista della Garbatella”.

